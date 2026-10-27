Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max n’ont toujours pas de date officielle de lancement international, mais leurs premiers tarifs européens commencent à apparaître. Le distributeur italien Epto a référencé les deux smartphones, dévoilant leurs prix, leurs coloris et plusieurs caractéristiques techniques. Les montants annoncés confirment le positionnement très haut de gamme de cette nouvelle génération, tandis que les capacités des batteries européennes seraient sensiblement inférieures à celles des versions commercialisées en Chine.

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Présentés en Chine en septembre 2026, les deux appareils ont ensuite bénéficié d’une confirmation de leur arrivée sur les marchés internationaux par Xiaomi. Toutefois, ces nouvelles fiches produits ne constituent pas une annonce officielle de commercialisation en Europe : les prix et configurations devront encore être confirmés par le fabricant.

Xiaomi 18 Pro et Pro Max : les prix européens dévoilés

Selon les fiches publiées par Epto, le Xiaomi 18 Pro serait proposé à 1 398,90 € avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. La version équipée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage atteindrait 1 591,90 €.

Xiaomi 18 Pro noir Xiaomi 18 Pro blanc Xiaomi 18 Pro rouge Velvet

Le Xiaomi 18 Pro Max apparaîtrait pour sa part dans une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de 1 783,90 €. Certaines références en blanc et en rouge Velvet seraient affichées à 1 761,90 €, soit un écart de 22 € selon les variantes répertoriées.

Modèle Configuration Prix affiché Xiaomi 18 Pro 12 Go/256 Go 1 398,90 € Xiaomi 18 Pro 12 Go/512 Go 1 591,90 € Xiaomi 18 Pro Max 12 Go/512 Go 1 783,90 € Xiaomi 18 Pro Max, certaines références 12 Go/512 Go 1 761,90 €

Ces montants restent à prendre avec précaution. Les tarifs affichés par les distributeurs peuvent différer des prix de vente conseillés par le constructeur. Epto est notamment connu pour utiliser des terminaisons tarifaires inhabituelles, alors que les prix officiels de Xiaomi se terminent généralement par ,49 € ou ,99 €.

Xiaomi 18 Pro Max noir Xiaomi 18 Pro Max blanc Xiaomi 18 Pro Max rouge Velvet

Du noir, du blanc et du rouge Velvet en Europe

Les fiches du distributeur italien font apparaître trois coloris pour les deux smartphones : noir, blanc et rouge Velvet. Cette sélection différerait de celle proposée en Chine, où les Xiaomi 18 Pro et Pro Max sont disponibles en noir, blanc, rose et bleu.

Le rouge serait donc proposé en Europe dans une finition classique, contrairement à la Transparent Special Edition chinoise, réservée à une configuration de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Les versions européennes référencées ne mentionnent pas les finitions rose et bleue.

Cette différence illustre une nouvelle fois la possibilité de voir les fabricants adapter les coloris et les configurations selon les marchés. Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles de Xiaomi pour confirmer la sélection définitive destinée à l’Europe.

Des batteries européennes nettement moins généreuses

Le point le plus sensible concerne les batteries. Selon les caractéristiques publiées par Epto, le Xiaomi 18 Pro européen intégrerait une batterie de 6 000 mAh, contre 7 000 mAh pour la version chinoise. La puissance de charge filaire passerait également de 100 à 90 W.

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Le Xiaomi 18 Pro Max subirait une réduction plus importante : sa batterie passerait de 8 500 mAh en Chine à 7 050 mAh en Europe. La charge filaire resterait toutefois annoncée à 100 W.

Caractéristique Xiaomi 18 Pro Europe Xiaomi 18 Pro Max Europe Batterie 6 000 mAh 7 050 mAh Charge filaire 90 W 100 W Autonomie annoncée par Epto 66 heures 70 heures Durée de vie annoncée 1 000 cycles 1 000 cycles

Epto annonce également une endurance de 66 heures par cycle pour le Pro et de 70 heures pour le Pro Max, ainsi qu’une durée de vie évaluée à 1 000 cycles pour les deux batteries. Ces indications doivent être interprétées avec prudence, car le distributeur ne précise pas ici le protocole utilisé pour mesurer l’autonomie.

Si ces capacités sont confirmées, les acheteurs européens devront donc accepter une batterie moins importante que celle proposée aux clients chinois, en particulier sur le modèle Pro Max. Cette différence pourrait peser dans le choix d’un smartphone haut de gamme destiné à un usage intensif.

Snapdragon et HyperOS 4 au programme

Les deux smartphones conserveraient leurs processeurs respectifs sur le marché international. Le Xiaomi 18 Pro serait équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Pro Max embarquerait le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ces références correspondent aux informations déjà apparues dans des résultats Geekbench attribués aux versions internationales.

Les deux modèles fonctionneraient sous HyperOS 4. En revanche, les fiches du distributeur ne suffisent pas à établir l’ensemble des caractéristiques qui seront officiellement retenues pour les marchés européens.

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Avec des tarifs susceptibles de dépasser 1 700 € pour le modèle Pro Max, Xiaomi placerait ses nouveaux smartphones parmi les appareils les plus chers de son catalogue européen. Les performances, la qualité photo et l’autonomie réelle seront déterminantes pour justifier ce positionnement, notamment si la réduction de capacité des batteries se confirme.

La prochaine étape sera donc l’annonce officielle des prix, des configurations et de la disponibilité par Xiaomi. En attendant, les références publiées par Epto donnent un premier aperçu du positionnement commercial envisagé, mais ne constituent pas encore une confirmation définitive des tarifs européens.