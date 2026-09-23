Xiaomi prépare visiblement une petite surprise pour la présentation de ses nouveaux flagships. À quelques heures du lancement des Xiaomi 18 Pro, le constructeur vient de publier un teaser particulièrement évocateur laissant entrevoir le retour d’une édition avec dos transparent, six ans après sa dernière apparition sur un smartphone haut de gamme de la marque.

Sur Weibo, Xiaomi accompagne son image d’un message mystérieux : « Ce soir est un peu spécial, car notre dernière rencontre remonte à six ans… ». Le visuel montre ce qui ressemble à un Xiaomi 18 Pro ou Xiaomi 18 Pro Max doté d’une partie arrière transparente.

Tout semble donc indiquer que Xiaomi prépare le retour d’une esthétique qui avait marqué plusieurs générations de ses flagships.

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Six ans après le Xiaomi Mi 10 Ultra Transparent Edition

La référence aux six années écoulées fournit un indice particulièrement important. Le dernier flagship Xiaomi à avoir bénéficié d’une telle déclinaison était le Xiaomi Mi 10 Ultra Transparent Edition, lancé en 2020. Le constructeur avait auparavant expérimenté cette esthétique avec les séries Mi 8 et Mi 9, à une époque où les éditions transparentes constituaient l’une des signatures les plus originales de Xiaomi.

Depuis le Mi 10 Ultra, cette approche avait disparu de ses smartphones premium. Le teaser publié aujourd’hui laisse donc peu de doute sur le clin d’œil effectué par Xiaomi à cette période.

Un Xiaomi 18 Pro transparent ?

Le smartphone visible sur l’image semble appartenir à la nouvelle famille Xiaomi 18 Pro. Reste une question importante : quel modèle exactement ? Xiaomi doit présenter aujourd’hui au moins deux flagships, le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max. Le constructeur pourrait donc proposer une édition transparente de l’un de ces deux appareils.

Une autre possibilité serait l’arrivée d’une troisième référence spécifique, éventuellement commercialisée en quantité limitée. À ce stade, Xiaomi n’a donné aucune précision permettant de déterminer si les différences seront uniquement esthétiques ou si cette édition disposera également d’une configuration technique particulière.

Transparent ne signifie pas forcément composants visibles

Il faudra également attendre la présentation pour découvrir ce que Xiaomi entend exactement par « transparent ». Sur ses précédentes générations, l’apparence donnée par la coque arrière ne correspondait pas nécessairement à une vue directe et totalement fidèle des composants internes du smartphone.

Le constructeur utilisait cette transparence avant tout comme un élément de design, permettant d’obtenir une esthétique inspirée de l’électronique et des composants internes. Xiaomi pourrait reprendre cette philosophie sur son nouveau flagship, éventuellement avec une interprétation plus moderne adaptée au design des Xiaomi 18 Pro.

Le teaser semble en tout cas clairement conçu pour rappeler les précédentes Transparent Edition aux fans de longue date de la marque.

Trois Xiaomi 18 pourraient finalement être présentés

Cette surprise signifie que la conférence pourrait finalement mettre en avant trois variantes autour de la nouvelle gamme premium :

Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro Max

une édition transparente de l’un des deux modèles.

La nature exacte de cette troisième version reste néanmoins à confirmer lors de l’annonce officielle. Xiaomi n’a dévoilé ce teaser que quelques heures avant sa conférence, dans une stratégie rappelant les traditionnels « one more thing » destinés à conserver une dernière surprise jusqu’à l’événement.

Il faudra notamment découvrir si cette édition transparente sera commercialisée normalement ou proposée comme édition limitée ou commémorative.

Deux Snapdragon pour les Xiaomi 18 Pro

Sous cette apparence potentiellement rétro se cachera toutefois la toute dernière génération de puces Qualcomm. Xiaomi a déjà confirmé être le premier constructeur au monde à utiliser la nouvelle famille Snapdragon 8 Elite Gen 6. Le Xiaomi 18 Pro sera équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max montera d’un cran avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Cette nouvelle segmentation permet au constructeur de créer une différence supplémentaire entre ses deux smartphones premium.La version Extreme du Snapdragon met notamment davantage l’accent sur les performances maximales, le gaming et l’exécution locale de modèles d’intelligence artificielle particulièrement exigeants.

Si l’édition transparente repose sur le Xiaomi 18 Pro Max, elle pourrait donc associer le design le plus original de la gamme à la plateforme Qualcomm la plus performante. Mais Xiaomi n’a encore rien confirmé sur ce point.

Xiaomi joue la carte de la nostalgie

Le retour potentiel d’un smartphone transparent est intéressant dans une gamme premium devenue progressivement beaucoup plus conventionnelle. Les smartphones haut de gamme modernes se ressemblent souvent dans leur approche : verre, métal, couleurs relativement sobres et imposants blocs photo.

Une Transparent Edition permettrait à Xiaomi de retrouver une partie de l’identité expérimentale qui caractérisait certaines de ses anciennes générations.

Le constructeur semble d’ailleurs parfaitement conscient de cette dimension nostalgique. En évoquant explicitement une dernière « rencontre » remontant à six ans, Xiaomi ne cherche pas simplement à dévoiler un nouveau coloris. Il fait directement référence à une période particulière de son histoire et aux utilisateurs qui se souviennent du Mi 10 Ultra Transparent Edition.

Réponse dans quelques heures

Xiaomi entretient volontairement le mystère jusqu’au dernier moment. Nous savons désormais que les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max adopteront deux variantes différentes du nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 6 et que la photographie constituera également un axe majeur de cette génération.

Il reste maintenant à découvrir ce que cache exactement cette troisième silhouette transparente. Simple déclinaison esthétique, édition limitée ou véritable troisième modèle doté de caractéristiques spécifiques : Xiaomi garde son « one more thing » pour la conférence de ce 23 septembre 2026.

Et pour les amateurs des anciens flagships transparents de la marque, le clin d’œil semble difficile à manquer.