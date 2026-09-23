Des flagships ultra-modernes qui s'apprêtent à envahir les marchés internationaux.

Une rupture nette avec la génération précédente restée exclusive au marché chinois.

Une confirmation officielle de Xiaomi sur son compte X mondial pour la gamme 18 Pro.

Bonne nouvelle pour les amateurs des smartphones haut de gamme de Xiaomi : les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max seront commercialisés à l’international cette année.

Le constructeur a confirmé sur son compte X mondial que la gamme Xiaomi 18 Pro allait « devenir mondiale cette année », rompant ainsi avec la stratégie adoptée pour la génération précédente. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max étaient en effet restés exclusifs au marché chinois, seul le Xiaomi 17 ayant bénéficié d’une commercialisation internationale.

La disponibilité internationale du Pro Max pourrait toutefois varier selon les pays.

Présentés en Chine, les deux smartphones disposent respectivement d’écrans AMOLED LTPO de 6,4 et 6,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Ils conservent également l’une des particularités de la gamme : un second écran installé au dos.

Le Xiaomi 18 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le 18 Pro Max passe au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Xiaomi mise également sur d’imposantes batteries de 7 000 mAh et 8 500 mAh, avec une recharge filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

La photographie constitue un autre argument majeur avec deux capteurs Leica de 200 mégapixels, dont un téléobjectif périscopique, complétés par un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Les deux appareils fonctionnent sous HyperOS 4 basé sur Android 17. Xiaomi doit maintenant préciser les pays concernés, les dates de commercialisation et surtout les prix internationaux de ses deux nouveaux modèles Pro.