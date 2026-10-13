Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max pourraient arriver sur les marchés internationaux plus tôt que prévu. Après le lancement des deux smartphones en Chine le mois dernier, leurs variantes destinées à l’international ont été repérées dans la base de données de Geekbench AI.

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Ces apparitions suggèrent que Xiaomi a commencé à tester les appareils en dehors de son marché domestique, sans toutefois confirmer une date de commercialisation.

Les fiches révèlent notamment la présence d’Android 17 et d’environ 12 Go de mémoire vive sur les deux modèles. Elles apportent également un premier aperçu de leurs performances dans des tests liés à l’intelligence artificielle, même si les résultats ne permettent pas de comparer directement leurs performances générales en matière de processeur ou de graphismes.

Si cette arrivée internationale se confirme, Xiaomi pourrait changer de stratégie par rapport à la génération précédente, dont les versions Pro étaient restées réservées au marché chinois.

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Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max repérés sur Geekbench AI

Deux références ont fait leur apparition dans Geekbench AI. Le Xiaomi 18 Pro international porte le numéro de modèle 2609BPN61G, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max est identifié par la référence 2611FPNFAG.

Les deux fiches mentionnent Android 17 et environ 12 Go de mémoire vive. Elles identifient également une plateforme ARMv8 de Qualcomm, sans confirmer directement le nom commercial des processeurs qui équiperont les versions définitives.

D’après les configurations matérielles évoquées, le Xiaomi 18 Pro devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Pro Max pourrait bénéficier du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ces informations restent à confirmer : les entrées Geekbench AI ne suffisent pas, à elles seules, à établir la configuration commerciale définitive des appareils.

Les deux puces partageraient une architecture CPU composée de trois cœurs à 3,74 GHz, trois à 4,03 GHz et deux à 5,01 GHz. La différence se situerait notamment au niveau graphique, avec un GPU Adreno 845 pour le Snapdragon 8 Elite Gen 6 et un Adreno 850 pour sa variante Extreme.

Des résultats différents sur les tests d’intelligence artificielle

Les résultats publiés sur Geekbench AI donnent un premier aperçu des capacités de calcul liées à l’intelligence artificielle des deux smartphones.

Test Geekbench AI Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Simple précision 2 565 2 256 Demi-précision 3 236 3 556 Quantification 4 667 5 092

Le Xiaomi 18 Pro Max prend l’avantage dans les tests en demi-précision et en quantification. Le Xiaomi 18 Pro obtient toutefois un meilleur résultat en simple précision.

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Ces écarts ne permettent pas de désigner un vainqueur général. Les scores dépendent du type de calcul effectué et des conditions de test. Ils ne constituent pas non plus une mesure directe des performances en jeu, de la vitesse d’exécution des applications ou de la puissance CPU globale.

L’intérêt de ces résultats réside surtout dans le fait qu’ils témoignent de tests logiciels en cours sur des appareils identifiés comme les variantes internationales des deux modèles.

Xiaomi pourrait changer de stratégie à l’international

La génération précédente illustre les limites de la disponibilité internationale de la gamme. Les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max avaient été lancés en Chine en septembre 2025, mais seul le modèle standard avait ensuite rejoint les marchés internationaux au début de 2026. Les versions Pro étaient restées exclusives à la Chine.

Une commercialisation mondiale des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max représenterait donc un changement notable. Xiaomi pourrait ainsi proposer davantage de choix aux consommateurs internationaux sur le segment haut de gamme, alors que Vivo et OPPO préparent également leurs prochains smartphones premium.

La présence d’Android 17 sur les appareils testés suggère que Xiaomi travaille déjà sur une configuration logicielle récente. Elle ne permet cependant pas de déduire la date exacte de sortie, ni de confirmer que toutes les fonctions des versions chinoises seront conservées sur les modèles internationaux.

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Pour le moment, Xiaomi n’a pas communiqué de calendrier précis pour la commercialisation internationale des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max. Les références repérées sur Geekbench AI constituent un indice de préparation, mais pas une annonce officielle de lancement imminent.

Les caractéristiques définitives des versions internationales restent également à confirmer, notamment les processeurs réellement retenus et les éventuelles différences avec les modèles commercialisés en Chine.

Si Xiaomi décide de lancer les deux appareils à l’échelle mondiale, la marque pourrait renforcer sa présence sur le segment premium et éviter de réserver ses modèles les plus ambitieux à son marché domestique. Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle pour savoir quand et dans quels pays ces smartphones seront disponibles.