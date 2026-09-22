À la veille de la présentation des Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, prévue le 23 septembre en Chine, Xiaomi dévoile l’un des principaux arguments de sa nouvelle génération : la photographie. Les deux smartphones adopteront un double système Leica de 200 mégapixels, avec un grand capteur principal accompagné d’un téléobjectif périscopique lui aussi particulièrement imposant.

La marque ne mise toutefois pas uniquement sur la définition. Capteurs de grande taille, focale native de 75 mm, mise au point rapprochée à 12 cm et zoom annoncé sans perte jusqu’à 12,8x montrent que Xiaomi veut surtout renforcer la polyvalence de ses modèles Pro, tout en les accompagnant d’un nouvel écran aux bordures de seulement 0,99 mm et de batteries atteignant 8 500 mAh.

Deux capteurs de 200 mégapixels, dont un imposant téléobjectif périscopique

Xiaomi confirme que les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max disposeront d’un système photographique développé avec Leica reposant sur deux capteurs de 200 mégapixels.

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Le module principal utilisera un capteur au format 1/1,28 pouce, une taille importante pour un smartphone. Le téléobjectif périscopique reposera de son côté sur un capteur de 1/1,56 pouce, ce qui constitue surtout un choix intéressant pour une caméra destinée aux longues focales, où la quantité de lumière disponible devient rapidement un facteur limitant.

Xiaomi ne cherche donc pas simplement à afficher deux fois le chiffre de 200 mégapixels sur sa fiche technique. L’utilisation de capteurs relativement grands doit permettre de mieux exploiter cette définition, notamment lorsque le smartphone recadre l’image pour proposer différents niveaux de zoom.

Le téléobjectif adopte une focale native équivalente à 75 mm, correspondant à un grossissement optique de 3,2x, avec une ouverture f/2,4. Xiaomi annonce également un zoom jusqu’à 12,8x sans perte, qui s’appuiera nécessairement sur la définition élevée du capteur et le recadrage dans l’image plutôt que sur un changement mécanique de focale.

Le constructeur revendique surtout une forte progression de la captation lumineuse de ce module : elle augmenterait de 280 % sur le Xiaomi 18 Pro par rapport à son prédécesseur et de 83 % sur le 18 Pro Max. Ces chiffres restent des mesures communiquées par Xiaomi et il faudra attendre les premiers tests pour déterminer ce qu’ils apportent réellement en basse lumière.

Le téléobjectif veut également remplacer une partie de la photographie macro

Le nouveau périscope ne servira pas uniquement à photographier des sujets éloignés. Xiaomi lui ajoute un système de mise au point reposant sur un double groupe de lentilles flottantes permettant de descendre jusqu’à 12 cm du sujet. Cette caractéristique peut donner au téléobjectif une fonction supplémentaire particulièrement intéressante.

Une focale de 75 mm permet de photographier de petits objets avec une perspective différente de celle obtenue avec un ultra grand-angle traditionnellement utilisé pour la macrophotographie sur smartphone. Elle permet également de conserver davantage de distance entre le téléphone et le sujet. Pour photographier une fleur, un objet ou certains détails d’un produit, cette approche peut éviter les déformations importantes d’un objectif très grand-angle tout en créant plus naturellement une séparation entre le sujet et l’arrière-plan.

Le choix d’un capteur de 200 mégapixels prend alors davantage de sens. Xiaomi peut exploiter sa définition non seulement pour les longues focales, mais également pour recadrer fortement une photographie rapprochée. Le téléobjectif devient ainsi un module polyvalent plutôt qu’une caméra réservée aux zooms occasionnels.

Cette stratégie illustre aussi l’évolution récente des photophones premium. Après avoir consacré plusieurs générations à améliorer principalement le capteur principal, les constructeurs déplacent désormais une partie de leurs investissements vers le téléobjectif, longtemps considéré comme le maillon faible des systèmes photo mobiles.

Super Pixel Display 2.0 et bordures réduites à seulement 0,99 mm

La photographie ne sera pas la seule évolution visible. Les deux modèles inaugureront également le Super Pixel Display 2.0, reposant sur un nouveau système luminescent M11. Xiaomi annonce surtout des bordures réduites à 0,99 mm, contre 1,18 mm sur la génération précédente. La différence numérique paraît minime, mais elle rapproche progressivement la façade du smartphone d’une surface entièrement occupée par l’écran.

Les coins seront également davantage arrondis. Xiaomi cherche ainsi à donner aux deux appareils une silhouette moins anguleuse tout en conservant des bordures extrêmement fines et régulières autour de la dalle.

La marque confirme parallèlement un système de protection de la confidentialité directement pris en charge au niveau matériel. Celui-ci pourra être appliqué aux notifications des applications, aux fenêtres flottantes, au multitâche en écran partagé ainsi qu’aux notifications affichées sur l’écran de verrouillage.

Un bouton IA personnalisable pourra notamment être configuré pour activer rapidement cette protection à l’échelle du système. L’intérêt sera particulièrement évident dans les transports ou les lieux publics, où certaines informations affichées à l’écran peuvent rester visibles pour les personnes situées à proximité.

Jusqu’à 8 500 mAh et une recharge 100 W

L’autonomie constitue l’autre différence importante entre les deux modèles. Xiaomi a confirmé une batterie de 7 000 mAh pour le Xiaomi 18 Pro, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max passera à une capacité particulièrement élevée de 8 500 mAh.

Cette différence donne au Pro Max un positionnement plus évident que la simple présence d’un écran plus grand. Xiaomi semble vouloir en faire le modèle d’endurance de la gamme, capable d’accompagner des usages particulièrement exigeants comme la photographie, la vidéo, le jeu ou les fonctions d’IA exécutées localement.

Les deux smartphones prendront en charge une recharge filaire de 100 W et une recharge sans fil de 50 W. La capacité de 8 500 mAh du Pro Max rend la puissance filaire particulièrement importante : augmenter fortement la batterie sans adapter la vitesse de recharge aurait mécaniquement allongé le temps nécessaire pour retrouver une charge complète.

Xiaomi a également communiqué autour d’une nouvelle génération de puces Snapdragon pour les deux appareils. Les informations actuellement disponibles évoquent différentes variantes du Snapdragon 8 Elite Gen 6 selon le modèle, mais la désignation exacte du SoC du Pro Max reste à clarifier lors de la présentation officielle. Le lancement du 23 septembre devrait permettre de lever cette ambiguïté et de détailler les différences réelles entre les deux configurations.

Xiaomi transforme progressivement son modèle Pro en véritable système photographique

Avec les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max, le constructeur semble surtout vouloir réduire l’écart de qualité entre les différentes focales. Un smartphone équipé d’un excellent capteur principal mais d’un petit téléobjectif oblige encore l’utilisateur à accepter une forte variation de qualité lorsqu’il zoome. En associant un capteur principal de 1/1,28 pouce à un périscope 200 mégapixels de 1/1,56 pouce, Xiaomi tente de rendre cette transition beaucoup moins visible.

La focale de 75 mm est également stratégique. Elle reste suffisamment courte pour être utilisée régulièrement en portrait ou en photographie urbaine, tout en servant de point de départ à des grossissements plus importants grâce aux possibilités de recadrage du capteur 200 mégapixels. La mise au point à 12 cm étend encore son champ d’utilisation.

Cette course aux grands capteurs téléphoto devient l’un des nouveaux terrains de confrontation du très haut de gamme chinois. La définition seule n’est plus suffisante : taille du capteur, ouverture, stabilisation, traitement logiciel et capacité à conserver les détails lors des changements de focale deviennent déterminants.

Xiaomi dévoilera officiellement les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max le 23 septembre à 19 heures en Chine. Les derniers détails sur leurs processeurs, leurs configurations et leur positionnement commercial devraient alors être précisés.

Avec deux capteurs de 200 mégapixels et un périscope aussi ambitieux que le module principal, Xiaomi ne cherche plus simplement à améliorer la caméra de son smartphone. Le constructeur tente progressivement de faire de chaque focale un appareil photo à part entière — et c’est probablement là que se jouera la prochaine bataille des photophones premium.