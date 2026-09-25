Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max viennent à peine d’être lancés en Chine avec d’imposantes batteries de 7 000 et 8 500 mAh, mais les modèles internationaux pourraient être sensiblement moins généreux. Des références découvertes dans le code de HyperOS indiquent respectivement 6 000 mAh et 7 050 mAh pour les futures versions mondiales.

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La différence atteindrait ainsi 17 % sur le Xiaomi 18 Pro Max. Toutefois, ces capacités n’ont pas encore été confirmées par Xiaomi et pourraient évoluer avant la commercialisation internationale des deux smartphones.

Le Xiaomi 18 Pro international passerait de 7 000 à 6 000 mAh

Les informations proviennent de Kacper Skrzypek, qui a identifié dans HyperOS des références correspondant aux variantes internationales des deux nouveaux flagships de Xiaomi.

Le Xiaomi 18 Pro portant le numéro de modèle 2609BPN61G serait équipé d’une batterie de 6 000 mAh. La version chinoise officiellement présentée le 23 septembre dispose pour sa part de 7 000 mAh. Si les données découvertes dans le logiciel correspondent bien au produit commercial, la différence atteindrait donc 1 000 mAh, soit environ 14 % de capacité en moins.

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L’écart serait encore plus important pour le Xiaomi 18 Pro Max. La variante internationale référencée sous le numéro 2611FPNFAG afficherait 7 050 mAh, contre 8 500 mAh sur le modèle chinois. Cela représente une diminution de 1 450 mAh, soit environ 17 %.

Même avec cette réduction, le Pro Max international conserverait une capacité légèrement supérieure aux 7 000 mAh du Xiaomi 18 Pro commercialisé en Chine. Une batterie de 7 050 mAh resterait également particulièrement généreuse pour un flagship, mais la comparaison directe avec les caractéristiques annoncées lors du lancement chinois serait nettement moins flatteuse.

Pour le moment, ces valeurs proviennent uniquement de chaînes de données présentes dans HyperOS. Xiaomi ne les a pas confirmées et les caractéristiques des modèles internationaux ne sont donc pas encore définitives.

La recharge rapide resterait proche des modèles chinois

Cette éventuelle réduction de capacité ne devrait pas nécessairement s’accompagner d’une forte différence concernant la recharge filaire. Les informations actuelles évoquent des puissances maximales de l’ordre de 90 à 100 W pour les variantes internationales. Les modèles chinois proposent également une recharge sans fil de 50 W ainsi qu’une recharge inversée pouvant atteindre 27 W. Aucune information suffisamment précise ne permet encore de confirmer si ces deux caractéristiques seront conservées à l’identique sur les versions destinées aux autres marchés.

L’autonomie réelle sera naturellement plus importante que la capacité nominale seule. L’efficacité du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la gestion de l’écran LTPO, les optimisations de HyperOS et les réglages énergétiques peuvent considérablement influencer la durée d’utilisation.

Une différence de 1 450 mAh sur un même modèle reste néanmoins suffisamment importante pour être perceptible si le reste du matériel et du logiciel demeure comparable. C’est particulièrement vrai pour le Pro Max, dont l’impressionnante batterie de 8 500 mAh constitue l’un des arguments techniques les plus visibles de la version chinoise.

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Cette situation pourrait donc créer deux expériences assez différentes sous un même nom commercial : un Xiaomi 18 Pro Max chinois privilégiant une capacité particulièrement élevée et une variante internationale restant endurante sur le papier, mais nettement moins spectaculaire.

Xiaomi avait déjà réduit les batteries des Xiaomi 17 à l’international

Une telle différence ne constituerait pas une première pour Xiaomi. Le constructeur avait déjà appliqué cette stratégie à la génération précédente. Le Xiaomi 17 commercialisé en Chine embarquait une batterie de 7 000 mAh, alors que sa déclinaison internationale lancée quelques mois plus tard s’était contentée de 6 330 mAh, soit une réduction proche de 10 %. Le Xiaomi 17 Ultra avait connu un traitement similaire, passant de 6 800 mAh sur le marché chinois à 6 000 mAh à l’international.

Les références découvertes pour la série Xiaomi 18 suggèrent donc que cette différenciation pourrait se poursuivre, mais avec des écarts encore plus importants. Le Pro Max serait le modèle le plus touché, avec près d’un cinquième de sa capacité chinoise qui disparaîtrait sur la variante mondiale.

Xiaomi n’a pour l’instant donné aucune explication concernant ces éventuelles capacités. Les contraintes de transport et les réglementations applicables aux batteries lithium-ion sont régulièrement avancées pour expliquer pourquoi certains smartphones chinois arrivent sur les marchés internationaux avec des accumulateurs plus petits.

Cependant, cette explication ne doit pas être considérée comme confirmée dans le cas des Xiaomi 18 Pro. La conception des cellules, leur tension nominale, l’architecture de la batterie, les certifications locales ainsi que les contraintes de poids et d’intégration peuvent également intervenir. Sans commentaire de Xiaomi, attribuer directement la différence à une réglementation européenne serait donc prématuré.

Un écart qui devient difficile à ignorer sur les flagships chinois

Le sujet prend davantage d’importance avec la nouvelle génération de smartphones premium chinois. Les capacités ont fortement progressé et les batteries dépassant 8 000 mAh commencent à apparaître sur plusieurs modèles haut de gamme destinés au marché domestique.

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Le Xiaomi 18 Pro Max illustre parfaitement cette évolution. Ses 8 500 mAh participent directement à son positionnement aux côtés d’un écran imposant, d’un Snapdragon de nouvelle génération et d’un système photo particulièrement ambitieux. Retirer 1 450 mAh de cette équation modifie donc une partie de la proposition initiale.

Le problème est également celui de la lisibilité pour les consommateurs. Deux appareils portant exactement le même nom peuvent présenter des différences matérielles substantielles selon leur région de commercialisation. La fréquence des réseaux mobiles ou certaines fonctions logicielles varient depuis longtemps selon les marchés, mais la capacité de la batterie touche beaucoup plus directement l’expérience quotidienne.

Cela ne signifie pas nécessairement que le Xiaomi 18 Pro Max international offrira une mauvaise autonomie. Une capacité de 7 050 mAh reste considérable. Mais un acheteur découvrant les 8 500 mAh lors de la présentation chinoise pourrait légitimement s’attendre à retrouver la même caractéristique lorsque le smartphone arrivera dans son pays.

Il faudra attendre le lancement mondial pour connaître les capacités définitives

Xiaomi a confirmé qu’une commercialisation internationale de sa nouvelle génération était prévue cette année, sans encore préciser la date de lancement, les pays concernés ni les tarifs.

Les informations trouvées dans HyperOS constituent un indice crédible sur la configuration actuellement préparée par le constructeur, mais elles ne remplacent pas une fiche technique officielle. Les capacités peuvent encore être modifiées ou les références découvertes correspondre à des configurations qui ne seront finalement pas commercialisées telles quelles.

Le précédent des Xiaomi 17 rend néanmoins l’hypothèse particulièrement plausible. Si les chiffres se confirment, la question ne sera plus seulement de savoir si les Xiaomi 18 Pro et Pro Max seront disponibles à l’international, mais quelle proportion de leur spectaculaire fiche technique chinoise traversera réellement les frontières.

Une batterie de 7 050 mAh resterait impressionnante pour le Xiaomi 18 Pro Max. Mais face aux 8 500 mAh annoncés en Chine, Xiaomi devra surtout éviter qu’un flagship mondial portant le même nom donne aux acheteurs l’impression de recevoir une version diminuée avant même de l’avoir allumé.