Xiaomi ajoute une édition particulièrement voyante à ses nouveaux flagships. Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max Transparent Special Edition adoptent une finition rouge texturée, des accessoires assortis et des fonds d’écran représentant les composants internes du smartphone.

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Malgré son nom, cette édition ne repose pas sur un véritable dos transparent laissant apparaître l’électronique. Xiaomi joue plutôt avec les textures et l’interface pour créer cette impression, tout en conservant exactement la même plateforme matérielle que les Xiaomi 18 Pro classiques.

Une édition rouge qui simule la transparence

La Transparent Special Edition se distingue immédiatement des autres Xiaomi 18 Pro par son traitement esthétique. Xiaomi utilise une finition rouge associée à un procédé de film à l’échelle micrométrique destiné à créer un effet de relief tridimensionnel sur la face arrière.

Le constructeur complète cette finition avec des fonds d’écran spécifiques. Sur l’écran principal comme sur le petit écran secondaire situé au dos, l’interface affiche une représentation numérique des composants internes du smartphone.

Xiaomi cherche ainsi à créer une continuité entre le matériel et le logiciel. L’effet « transparent » repose davantage sur cette mise en scène graphique que sur l’exposition réelle des composants électroniques, ce qui permet au constructeur de conserver la structure et les protections du modèle standard.

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Le traitement s’étend même à la boîte. Le chargeur et le câble de données fournis avec cette édition adoptent eux aussi une finition rouge transparente assortie au téléphone. Un détail relativement rare alors que de nombreux smartphones premium réduisent au contraire le nombre d’accessoires livrés dans leur emballage.

Cette cohérence esthétique constitue finalement le principal argument de la série. Xiaomi ne cherche pas à proposer une version techniquement supérieure, mais une déclinaison plus exclusive de ses deux flagships.

16 Go de RAM et 1 To de stockage pour les deux modèles

Cette édition spéciale simplifie considérablement le choix des configurations. Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max Transparent Special Edition sont uniquement commercialisés avec 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. Le Xiaomi 18 Pro Transparent Special Edition est proposé à 9 999 yuans, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max Transparent Special Edition atteint 10 999 yuans. Ces tarifs correspondent respectivement à environ 1 310 et 1 440 euros selon les conversions indiquées lors de l’annonce.

La mémoire repose sur de la LPDDR5X et le stockage sur de l’UFS 4.1. Xiaomi conserve également son système de refroidissement à pompe froide circulaire afin de contrôler les températures lorsque les performances sont fortement sollicitées.

Aucune amélioration de performances n’est toutefois associée au statut d’édition spéciale. À capacité mémoire équivalente, le comportement devrait rester identique à celui des versions traditionnelles.

Ce positionnement montre que Xiaomi traite surtout cette Transparent Special Edition comme un objet de collection. La configuration 16 Go/1 To évite de décliner le concept sur toute la gamme et réserve automatiquement la finition aux versions les mieux équipées.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour le Pro, Extreme Gen 6 pour le Pro Max

Les différences techniques entre le Xiaomi 18 Pro et le 18 Pro Max restent les mêmes que sur les modèles classiques. Le premier utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le second passe au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Les deux plateformes de Qualcomm reposent sur une gravure en 2 nm et constituent le cœur de la nouvelle génération de smartphones premium de Xiaomi. La version Extreme du Pro Max représente logiquement la configuration la plus ambitieuse de la famille.

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Les deux appareils disposent par ailleurs d’un écran OLED capable d’adapter sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Xiaomi y intègre également une technologie matérielle de protection de la confidentialité destinée à limiter la visibilité de l’écran depuis certains angles.

À l’arrière, le petit écran secondaire reste lui aussi présent. Sur cette édition, il prend une dimension esthétique supplémentaire puisqu’il peut afficher le thème spécifique simulant l’intérieur de l’appareil.

Les smartphones fonctionnent sous HyperOS 4 avec Super XiaoAI 2.0 et conservent les équipements des éditions classiques, notamment l’UWB, le NFC, une protection contre l’eau ainsi que la prise en charge de Dolby Atmos.

Deux capteurs de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique Leica

La Transparent Special Edition reprend également sans modification le système photographique développé avec Leica. Xiaomi mise sur trois caméras arrière, dont deux capteurs affichant une définition particulièrement élevée.

Le module principal atteint 200 mégapixels. Il est accompagné d’un second capteur de 200 mégapixels associé à un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3,2x, tandis qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels complète l’ensemble. Cette configuration constitue l’un des principaux arguments des Xiaomi 18 Pro. Le constructeur ne réserve donc aucune fonction photographique spécifique à son édition spéciale : le choix entre celle-ci et un modèle traditionnel repose avant tout sur le design.

Cela évite aussi de fragmenter inutilement la gamme. Xiaomi peut présenter la Transparent Special Edition comme une déclinaison exclusive sans demander à l’utilisateur de comparer des systèmes photo ou des performances différents selon la finition choisie.

La stratégie est assez classique pour une édition de collection, mais le traitement visuel permet à Xiaomi de lui donner une identité immédiatement reconnaissable sans toucher à une architecture matérielle déjà très dense.

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Jusqu’à 8 500 mAh sur le Xiaomi 18 Pro Max

La principale différence matérielle entre les deux tailles reste la batterie. Le Xiaomi 18 Pro embarque une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, tandis que le 18 Pro Max atteint 8 500 mAh. Les capacités de recharge sont en revanche communes. Les deux modèles acceptent une puissance filaire de 100 W, une recharge sans fil de 50 W et une recharge inversée pouvant atteindre 27 W.

La batterie de 8 500 mAh du Pro Max illustre notamment l’évolution rapide des capacités sur les smartphones haut de gamme chinois. Les technologies silicium-carbone permettent aux constructeurs d’augmenter la densité énergétique sans devoir faire croître les dimensions des appareils dans les mêmes proportions.

L’édition transparente ne change là encore rien à l’équation. Elle conserve les mêmes batteries et les mêmes technologies de recharge que les variantes traditionnelles, le chargeur rouge assorti constituant la seule différence visible lors de la recharge.

Xiaomi transforme le flagship en objet de collection

Avec cette Transparent Special Edition, Xiaomi adopte une approche différente des éditions limitées reposant sur une collaboration avec une marque automobile, un film ou une licence culturelle. Le constructeur préfère mettre en scène la technologie elle-même. Le choix est particulièrement cohérent avec des smartphones dont la fiche technique multiplie les composants haut de gamme. Le fond d’écran représentant l’intérieur de l’appareil, la texture tridimensionnelle et les accessoires transparents transforment cette architecture technique en élément esthétique.

L’appellation « Transparent » doit néanmoins être comprise dans ce contexte. Il ne s’agit pas d’observer directement le Snapdragon, la batterie ou le système de refroidissement à travers une coque réellement transparente. Xiaomi construit plutôt une illusion de transparence en combinant finition physique et représentation numérique des composants.

Cette distinction n’enlève pas nécessairement de l’intérêt au concept. Elle permet au contraire à Xiaomi de proposer un design beaucoup plus spectaculaire sans devoir réorganiser l’intérieur du téléphone uniquement pour des raisons esthétiques.

À l’heure où les smartphones premium deviennent de plus en plus difficiles à distinguer par leur seule fiche technique, Xiaomi utilise cette Transparent Special Edition pour rappeler qu’un flagship peut aussi devenir un objet de collection. Ici, la technologie n’est plus seulement cachée sous la coque : elle devient le thème même du design.