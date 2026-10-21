Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max pourraient bientôt arriver en Europe avec un argument de poids : une autonomie particulièrement généreuse.

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Mais, les premières informations sur leurs tarifs européens risquent de refroidir les acheteurs. Selon des données repérées dans le registre européen EPREL, le modèle Pro pourrait démarrer à 1 449 euros, tandis que le Pro Max atteindrait 1 849 euros dans sa configuration de 512 Go.

Ces informations ne sont pas encore officielles. Elles dessinent néanmoins un positionnement premium particulièrement ambitieux pour Xiaomi, dont les modèles Pro se rapprocheraient ainsi des tarifs habituellement associés aux versions Ultra. Une stratégie qui pourrait compliquer leur adoption, même avec des batteries de grande capacité.

Xiaomi 18 Pro : une batterie de 6 000 mAh en Europe

Les fiches repérées dans la base de données européenne EPREL indiquent que le Xiaomi 18 Pro disposerait d’une batterie de 6 000 mAh sur le marché européen. Le Xiaomi 18 Pro Max embarquerait quant à lui un accumulateur de 7 050 mAh.

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Ces capacités seraient inférieures à celles des versions commercialisées en Chine, mais resteraient conséquentes pour des smartphones haut de gamme. Elles pourraient notamment séduire les utilisateurs qui souhaitent éviter de devoir recharger leur téléphone en cours de journée.

Les données européennes avancent également des estimations d’autonomie allant jusqu’à 66 heures et 30 minutes pour le Xiaomi 18 Pro, contre 70 heures et 40 minutes pour le Pro Max. Ces résultats proviennent de tests standardisés : ils ne correspondent pas nécessairement à l’autonomie constatée au quotidien, qui dépend notamment de l’écran, du réseau, des applications utilisées et des réglages énergétiques.

Les deux batteries seraient par ailleurs conçues pour conserver 80 % de leur capacité initiale après 1 000 cycles de charge. Si ces données se confirment, la longévité des batteries pourrait constituer un argument supplémentaire pour les utilisateurs qui gardent leur smartphone plusieurs années.

Des prix européens qui se rapprochent du segment Ultra

C’est toutefois sur le terrain tarifaire que les informations publiées par YTECHB attirent le plus l’attention. Le Xiaomi 18 Pro pourrait être commercialisé à partir de 1 449 euros avec 256 Go de stockage, puis à 1 649 euros pour la version de 512 Go.

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Le Xiaomi 18 Pro Max serait encore plus cher, avec un tarif évoqué de 1 849 euros pour 512 Go. Ces montants restent à confirmer par Xiaomi, mais ils placeraient les deux appareils dans une catégorie tarifaire particulièrement élevée.

Le prix de départ du Xiaomi 18 Pro serait notamment à seulement 50 euros de celui du modèle Ultra de l’année précédente, selon la comparaison rapportée par la source. Un rapprochement qui soulève une question importante : les acheteurs accepteront-ils de payer un tel montant pour un modèle Pro, ou préféreront-ils attendre une promotion ou se tourner vers une référence encore plus haut de gamme ?

En Chine, le Xiaomi 18 Pro aurait été lancé à un prix équivalent à environ 895 dollars. Cette comparaison doit toutefois être relativisée : les tarifs chinois et européens ne sont pas directement comparables, notamment en raison des différences de fiscalité, de distribution et de positionnement commercial.

La hausse des coûts pèse sur les smartphones premium

Xiaomi ne serait pas le seul constructeur confronté à cette pression tarifaire. La hausse des coûts des composants, notamment des puces et de la mémoire, contribue à renchérir les smartphones haut de gamme. La série Find X10 d’OPPO serait également concernée par une évolution similaire, selon les informations évoquées dans le secteur.

Cette tendance place les fabricants devant un arbitrage difficile : maintenir des prix élevés pour préserver leurs marges ou chercher à rester compétitifs sur un marché où les consommateurs disposent déjà de nombreuses alternatives. Pour Xiaomi, les capacités de batterie pourraient constituer un argument différenciant, mais elles ne suffiront pas nécessairement à justifier des tarifs proches de 1 500 euros pour le modèle Pro.

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Les attentes seront d’autant plus élevées que les acheteurs de smartphones premium recherchent généralement un ensemble cohérent : qualité photo, performances, écran, autonomie, suivi logiciel et expérience globale. La fiche technique complète et le prix officiel seront donc déterminants pour évaluer le rapport qualité-prix de cette nouvelle génération.

Une autonomie prometteuse, mais un positionnement à justifier

Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max pourraient séduire les utilisateurs qui placent l’autonomie au premier rang de leurs critères d’achat. Une batterie de 7 050 mAh sur le Pro Max et les estimations d’endurance annoncées dans EPREL constituent des éléments intéressants, à condition que les résultats se traduisent dans des conditions réelles d’utilisation.

Reste que les tarifs européens évoqués changeraient sensiblement la perception de la gamme. Si Xiaomi confirme ces montants, la marque devra démontrer que ses nouveaux modèles apportent suffisamment de valeur face aux autres smartphones premium.

Pour l’heure, ni les prix européens ni les modalités de lancement international ne sont officiellement confirmés. Les prochaines annonces de Xiaomi permettront de savoir si ces tarifs se concrétisent et si les capacités des batteries seront identiques à celles annoncées dans les fiches européennes.