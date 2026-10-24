Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max pourraient franchir un nouveau cap tarifaire en Europe. Selon une fuite relayée par Dealabs, le modèle Xiaomi 18 Pro débuterait à 1 399 €, tandis que le Pro Max atteindrait 1 799 € dans sa configuration de 512 Go. Ces prix seraient environ 50 € inférieurs aux précédentes estimations, mais resteraient nettement supérieurs à ceux de la génération précédente.

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Les tarifs annoncés placeraient les deux smartphones dans le segment très haut de gamme. Le Xiaomi 18 Pro serait proposé à 1 399 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, puis à 1 599 € en version 512 Go. De son côté, le Xiaomi 18 Pro Max débuterait à 1 599 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avant de grimper à 1 799 € pour 512 Go.

Une hausse importante par rapport à la génération précédente

La comparaison avec les modèles précédents met en évidence une augmentation sensible. Le Xiaomi 17 avait été lancé à 999 € en version 256 Go et à 1 099 € avec 512 Go. Si les tarifs évoqués se confirment, le Xiaomi 18 Pro coûterait donc respectivement 400 € et 500 € de plus.

Les deux modèles ne sont pas directement équivalents, mais l’écart reste considérable. Le Xiaomi 18 Pro Max serait également 300 € plus cher que le Xiaomi 17 Ultra, commercialisé à 1 499 € avec 16 Go de RAM. Le nouveau modèle ne proposerait, selon la fuite, que 12 Go de mémoire vive.

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Si les rumeurs concernant l’annulation du Xiaomi 18 Ultra se vérifient, le Pro Max pourrait ainsi devenir le smartphone le plus cher de la gamme Xiaomi 18.

Des batteries plus petites en Europe

Les différences entre les versions chinoises et européennes ne concerneraient pas uniquement les prix. Les capacités des batteries seraient également revues à la baisse sur les modèles destinés au marché européen. Le Xiaomi 18 Pro disposerait d’une batterie typique de 6 000 mAh en Europe, contre 7 000 mAh en Chine. Le Xiaomi 18 Pro Max conserverait une capacité supérieure, avec 7 050 mAh, mais resterait loin des 8 500 mAh annoncés pour la version chinoise.

La recharge filaire connaîtrait également quelques ajustements. Le Xiaomi 18 Pro serait limité à 90 W en Europe, contre 100 W en Chine. Le Pro Max conserverait une puissance de 100 W. Les deux appareils prendraient en charge la recharge sans fil à 50 W.

Les versions européennes seraient aussi légèrement plus légères : 199 grammes pour le Xiaomi 18 Pro et 231 grammes pour le Pro Max, soit quatre grammes de moins que leurs équivalents chinois respectifs.

Quatre coloris possibles en France

Côté design, les smartphones seraient proposés en noir, blanc et rouge velours (Velvet Red). Une quatrième finition serait également prévue, avec une disponibilité exclusive via la boutique Xiaomi en France. Son nom et ses caractéristiques précises ne sont pas indiqués dans les informations disponibles.

Ces tarifs, capacités de batterie et caractéristiques restent à prendre avec prudence : ils proviennent de fuites et n’ont pas été confirmés officiellement par Xiaomi. Si les prix se vérifient, la marque devra justifier cette hausse importante face à la génération précédente, d’autant que les versions européennes pourraient disposer de batteries moins généreuses que celles commercialisées en Chine.