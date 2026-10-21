HONOR muscle son offensive sur le marché du gaming mobile avec trois nouveaux smartphones : les WIN 2, WIN RT2 et WIN Turbo2. Présentés lors de l’événement HONOR WIN Gaming Universe Carnival à Hangzhou, ils misent sur des écrans OLED annoncés jusqu’à 185 Hz, des composants Qualcomm puissants et des batteries au silicium-carbone aux capacités particulièrement élevées.

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La gamme se distingue aussi par son approche du refroidissement. Les WIN 2 et WIN RT2 intègrent un système actif à double ventilateur, tandis que le WIN Turbo2 privilégie une architecture sans ventilateur. Les trois modèles sont commercialisés en Chine, avec des prix de départ respectifs de 5 499,4 199 et 3 199 yuans pour les configurations présentées.

HONOR WIN 2 : le modèle le plus puissant de la gamme

Le HONOR WIN 2 occupe le sommet de la gamme avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm, annoncé avec une fréquence maximale de 5,01 GHz. Il est associé à de la mémoire LPDDR5X Ultra et à un stockage UFS 4.1. Selon les tests réalisés dans les laboratoires de HONOR, le smartphone atteint un score de 5 702 964 points sur AnTuTu, un résultat qui reste à considérer comme une mesure constructeur.

Pour améliorer la stabilité des performances en jeu, HONOR introduit son moteur Phantom Engine, qui sépare certains traitements de rendu grâce à l’intelligence artificielle. La marque revendique une amélioration de 20 images par seconde du framerate minimal sur 1 % des mesures, ainsi qu’un pipeline de ray tracing IA capable de traiter l’équivalent de 120 millions de rayons lumineux par seconde.

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Le smartphone dispose également d’un écran OLED de 6,89 pouces, en définition 2K, avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Une touche physique WIN Key personnalisable, un moteur linéaire sur l’axe X et un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran complètent l’équipement.

Côté photographie, le WIN 2 embarque un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique et électronique, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra frontale atteint 50 mégapixels.

Un refroidissement actif à double ventilateur

Les WIN 2 et WIN RT2 partagent le système de refroidissement Dongfeng Twin Star Turbine. Celui-ci repose sur deux ventilateurs conçus pour maintenir les performances lors de longues sessions de jeu, lorsque le processeur et les composants graphiques sont fortement sollicités.

HONOR annonce un débit d’air maximal de 1,19 CFM et une dissipation thermique supérieure de 150 % à celle de systèmes conventionnels à ventilateur unique. La marque revendique également une utilisation de l’air améliorée de 229 %, ainsi qu’une réduction de 9 dB du bruit aérodynamique grâce à la géométrie particulière des pales.

Ces chiffres proviennent des données communiquées par le fabricant et ne constituent pas une comparaison indépendante. Ils illustrent néanmoins l’importance accordée à la gestion thermique, un élément déterminant pour maintenir des performances élevées sur des jeux exigeants.

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Le WIN RT2 adopte une plateforme Snapdragon 8 Elite, accompagnée de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1. Il reprend les optimisations de rendu IA du modèle supérieur et vise lui aussi une expérience de jeu en 2K à 185 Hz.

WIN Turbo2 : une alternative sans ventilateur

Le HONOR WIN Turbo2 constitue l’entrée de gamme de cette famille, même s’il conserve une fiche technique ambitieuse. Il embarque un Snapdragon 8s Gen 4 et une puce auxiliaire E2 dédiée à la gestion de l’énergie. Contrairement aux deux autres modèles, il se passe de ventilateurs mécaniques pour privilégier un refroidissement passif et un fonctionnement silencieux.

Son écran affiche une définition de 3 104 × 1 440 pixels, avec une luminosité de pointe locale annoncée jusqu’à 10 000 nits et une luminosité minimale de 1 nit. Comme les autres appareils de la série, il bénéficie de la technologie Oasis et d’un taux de rafraîchissement annoncé de 185 Hz.

HONOR met également en avant un contrôleur tactile WIN TOUCH capable d’atteindre un taux d’échantillonnage instantané de 5 000 Hz, avec un rapport de positionnement tactile à 520 Hz en mode dix doigts et un gyroscope à 800 Hz. Ces valeurs correspondent à des fréquences de traitement ou d’échantillonnage annoncées par le constructeur, et non à une garantie de latence équivalente dans tous les jeux.

Des batteries géantes pour jouer plus longtemps

L’autonomie est l’autre argument majeur de la gamme. Le WIN 2 embarque une batterie de 10 100 mAh, compatible avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 80 W. Les WIN RT2 et WIN Turbo2 vont encore plus loin avec une capacité annoncée de 12 070 mAh.

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Le WIN Turbo2 utilise une batterie Qinghai Lake 5.0 à base de silicium-carbone nanosphérique. Il prend en charge la charge filaire de 90 W, la recharge filaire inversée de 27 W et une fonction de séparation de l’alimentation permettant, selon HONOR, de préserver la batterie pendant les sessions de jeu lorsque le téléphone est alimenté directement.

La marque revendique jusqu’à 17,7 heures de jeu continu et 56,6 heures de navigation extérieure pour le Turbo2. Ces durées sont issues de tests internes et dépendront notamment de la luminosité, du réseau, des titres utilisés et des réglages. La capacité élevée des batteries devrait néanmoins constituer un atout pour les joueurs qui souhaitent limiter les interruptions liées à la recharge.

Écran, réseau et audio : une gamme pensée pour le jeu

Les trois smartphones adoptent des bordures symétriques annoncées à 0,93 mm, un cadre métallique et des haut-parleurs stéréo symétriques de type 1216. Le WIN 2 dispose d’une chambre acoustique de 18 cm³, tandis que celle du Turbo2 affiche un volume de 16,7 cm³. HONOR ajoute des traitements audio par IA destinés à mieux faire ressortir des indices directionnels, comme les bruits de pas dans les jeux compétitifs.

La connectivité repose sur une puce propriétaire C3 d’amélioration des fréquences radio, associée à des unités dédiées à la 5G et au Wi-Fi. HONOR affirme que son système d’antennes latérales réduit la latence en zone de faible réception de 30 % et les saccades réseau de 45 %. La technologie LINK Turbo X permet également de combiner les connexions Wi-Fi et mobile.

La marque annonce enfin une résistance IP68, IP69 et IP69K pour les trois modèles, ainsi que MagicOS 11. Le système intègre l’assistant YOYO, des fonctions de transfert entre Android et iOS et plusieurs optimisations destinées au jeu.

Prix et configurations en Chine

Les trois smartphones sont déjà disponibles en Chine. Voici les tarifs annoncés, exprimés en yuans, sans conversion en euros qui ne tiendrait pas compte d’éventuels écarts de prix selon les marchés.

Modèle Configuration Prix en Chine HONOR WIN Turbo2 8 Go + 256 Go 3 199 yuans HONOR WIN Turbo2 12 Go + 256 Go 3 499 yuans HONOR WIN Turbo2 16 Go + 256 Go 3 899 yuans HONOR WIN Turbo2 12 Go + 512 Go 4 199 yuans HONOR WIN Turbo2 16 Go + 512 Go 4 499 yuans HONOR WIN RT2 12 Go + 256 Go 4 199 yuans HONOR WIN RT2 16 Go + 256 Go 4 599 yuans HONOR WIN RT2 12 Go + 512 Go 4 899 yuans HONOR WIN RT2 16 Go + 512 Go 5 199 yuans HONOR WIN 2 12 Go + 256 Go 5 499 yuans HONOR WIN 2 16 Go + 256 Go 5 799 yuans HONOR WIN 2 12 Go + 512 Go 6 299 yuans HONOR WIN 2 16 Go + 512 Go 6 999 yuans HONOR WIN 2 16 Go + 1 To 7 999 yuans

Avec cette série, HONOR propose trois approches du smartphone gaming : puissance maximale et refroidissement actif pour le WIN 2, performances élevées avec une batterie encore plus grande pour le WIN RT2, et compromis silencieux pour le WIN Turbo2.

Les capacités annoncées sont impressionnantes, mais les performances thermiques réelles, l’autonomie en conditions variées et la disponibilité hors de Chine restent les principaux points à surveiller.