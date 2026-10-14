 Aller au contenu principal
BlogNT
Rumeurs · Produit

Honor Win 2 et Win RT 2 : tout ce que l’on sait sur la nouvelle série gaming

Une date confirmée, le 21 octobre en Chine, un ventilateur actif visible sur le teaser, une batterie de 10 000 mAh ou plus : la série Honor Win 2 se précise. Mais Honor n’a dévoilé aucune fiche technique, la puce varie selon les sources, et le nombre de modèles aussi. Voici le tri.

Lancement attendu 21 octobre 2026 (Chine)
Rumeurs depuis Avril 2026
Sources 6

Yohann Poiron

Smartphones

Honor Win 2 et Win RT 2 : tout ce que l’on sait sur la nouvelle série gaming
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 14 octobre 2026 · 16 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Lancement confirmé le 21 octobre en Chine, avec un ventilateur actif visible sur le teaser.
  • Une batterie de 10 000 mAh ou plus et un écran de 6,89 pouces à 185 Hz selon les fuites.
  • La puce, le nombre de modèles et le prix restent à confirmer.

Honor a confirmé le 12 octobre, sur Weibo, le lancement des Honor Win 2 et Win RT 2 le 21 octobre en Chine, lors d’un événement qui présentera aussi une tablette Win et des écouteurs. La première génération, Win et Win RT, était sortie le 26 décembre 2025 avec une batterie de 10 000 mAh, un écran de 6,83 pouces à 185 Hz et un ventilateur actif.

Publicité

Un avertissement s’impose : Honor n’a dévoilé aucune fiche technique. Tout ce qui suit sur la puce, la batterie ou les modèles vient de fuites, parfois contradictoires. Ce dossier trie ce qui est officiel de ce qui ne l’est pas.

Ce qu’Honor a confirmé : une date, un ventilateur, deux modèlesSolide

Honor confirme la présentation des Win 2 et Win RT 2 le 21 octobre en Chine, avec une vente le jour même, lors de son événement Win Gaming Universe Carnival. Le teaser officiel montre un module photo horizontal à deux capteurs, un ventilateur actif avec un évent, un bloc lumineux RGB et un motif en forme de nuage sur le dos. Honor le présente comme un appareil gaming de premier plan de l’année. Aucune caractéristique n’est annoncée, ni aucun marché hors de Chine.

Un écran de 6,89 pouces à 185 HzPrudence

Les fuites s’accordent sur un écran OLED plat de 6,89 pouces en 2K à 185 Hz, contre 6,83 pouces en 1,5K pour la première génération. Elles évoquent aussi un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D, une résistance IP68/IP69 et la poursuite du refroidissement actif, comme nous le rapportions depuis avril.

Publicité

Puce : Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour le Win 2, Gen 5 pour le RT 2 ?Prudence

Digital Chat Station 75 % fiable annonçait en mai un Win 2 sous Snapdragon 8 Elite Gen 6 en 2 nm. Les fuites d’octobre précisent : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pour le Win 2, et le plus ancien Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour le RT 2, comme la première génération associait des puces de génération différente à ses deux modèles. Les noms varient d’une source à l’autre (« Gen 6 Pro » dans les premières fuites, avant que Qualcomm ne retienne « Extreme », voir notre dossier), et Honor n’a rien confirmé.

Batterie : 10 000 mAh ou plus, 12 070 mAh sur le RT 2 ?À vérifier

Le Win 2 conserverait une batterie de 10 000 mAh avec une charge filaire de 100 W, selon les fuites relayées par Nokiamob. Pour le Win RT 2, Digital Chat Station avance 12 070 mAh, avec une charge de 90 W issue de certifications 3C. La première génération offrait 10 000 mAh, 100 W filaire et 80 W sans fil, avec 27 W de charge inversée : rien n’indique encore si ces deux derniers points sont reconduits.

Un troisième modèle, le Win Turbo 2 ?À vérifier

Honor Win 2
Honor Win 2
Honor Win 2 1 1

Nokiamob rapporte que la boutique en ligne d’Honor a listé trois modèles : Win 2, Win RT 2 et Win Turbo 2. Ce dernier aurait une puce MediaTek Dimensity et une batterie de 12 070 mAh, avec une version d’entrée de 8 Go de RAM. Honor n’a confirmé que deux modèles, et le Win Turbo 2 ne figure pas dans l’annonce officielle : à prendre avec prudence.

Mémoire, stockage et prixÀ vérifier

Les fuites parlent de 12 ou 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage pour le Win 2, de 256 ou 512 Go pour le RT 2. Aucun prix n’a fuité. Les smartphones Win précédents sont restés en Chine, et les premières informations laissent penser que la série Win 2 sera elle aussi réservée au marché chinois.

Ce qu’Honor n’a pas encore ditÀ vérifier

Presque tout : la puce de chaque modèle, la capacité des batteries, l’écran, les appareils photo, les prix, les configurations et la disponibilité hors de Chine. La présentation du 21 octobre devrait trancher.

Publicité

Dossier arrêté au 14 octobre 2026, à une semaine de la présentation. Établi à partir de nos articles sur la série Win depuis décembre 2025, de l’annonce d’Honor sur Weibo et des fuites de Digital Chat Station relayées par GSMArena et Nokiamob. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis au lancement.

 

Suivre ce dossier

Recevez un e-mail quand nous mettons ce dossier à jour avec de nouvelles informations. Pas plus.

Calendrier prévisionnel

Passé
26 décembre 2025 Lancement des Honor Win et Win RT
  • Batterie de 10 000 mAh, écran 6,83 pouces à 185 Hz, ventilateur actif
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur le Win, Snapdragon 8 Elite sur le RT
Passé
Avril 2026 Premières fuites du Win 2
  • Écran 6,89 pouces en 2K à 185 Hz, batterie de 10 000 mAh, IP68/IP69
  • Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro évoqué
Passé
20 mai 2026 Digital Chat Station : 2 nm et 10 000 mAh
  • Snapdragon 8 Elite Gen 6 en 2 nm
  • Empreinte ultrasonique, étanchéité complète, ventilateur intégré
Passé
12 octobre 2026 Honor confirme le 21 octobre
  • Win 2, Win RT 2, tablette et écouteurs Win présentés ensemble
  • Teaser : ventilateur actif, module photo horizontal, LED RGB
Passé
13 octobre 2026 Les trois modèles listés en boutique
  • Win 2, Win RT 2 et Win Turbo 2 selon Nokiamob
  • 12 070 mAh avancés pour le RT 2, charge 90 W issue des certifications 3C
Prochain rendez-vous
21 octobre 2026 Présentation en Chine
  • Win Gaming Universe Carnival, vente le jour même
  • Puces, batteries, écrans et prix à annoncer
À venir
À confirmer Disponibilité hors de Chine
  • Les smartphones Win précédents sont restés en Chine
  • Rien d’annoncé pour la série Win 2

Ce qui change

8 critères
Critère Version actuelle Honor Win 2
Écran 6,83 pouces, 1,5K, 185 Hz (Honor Win) 6,89 pouces, 2K, 185 Hz
Puce du Win 2 Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm)
Puce du Win RT 2 Snapdragon 8 Elite (4 nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5
Batterie du Win 2 10 000 mAh 10 000 mAh ou plus, charge filaire de 100 W =
Batterie du Win RT 2 10 000 mAh 12 070 mAh
Charge du Win RT 2 100 W filaire (Honor Win RT) 90 W filaire (certifications 3C)
Refroidissement Double ventilateur « Dongfeng Turbo » Ventilateur actif dans l’îlot photo, évent et LED RGB (teaser)
Présentation 26 décembre 2025 (Honor Win) 21 octobre 2026, vente le jour même

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Honor Communication officielle, Weibo
Très fiable 		Date du 21 octobre, Win 2 et Win RT 2, teaser du ventilateur
Digital Chat Station Fiabilité : 6/10 confirmées Leaker, Weibo
Fiable 		Puce en 2 nm, batterie de 10 000 mAh, 12 070 mAh sur le RT 2
Nokiamob Média spécialisé
Fiable 		Gamme à trois modèles, puces par modèle, configurations
GSMArena Média spécialisé
Fiable 		Détails du teaser, modèles confirmés
Gizmochina Média spécialisé
Fiable 		Événement, teaser du ventilateur
Certifications 3C Base de certification
Très fiable 		Charge de 90 W du Win RT 2

Questions fréquentes

Ajouter BlogNT comme source préférée
Publicité
Sujets abordés

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Rumeurs