Honor a confirmé le 12 octobre, sur Weibo, le lancement des Honor Win 2 et Win RT 2 le 21 octobre en Chine, lors d’un événement qui présentera aussi une tablette Win et des écouteurs. La première génération, Win et Win RT, était sortie le 26 décembre 2025 avec une batterie de 10 000 mAh, un écran de 6,83 pouces à 185 Hz et un ventilateur actif.

Publicité

Un avertissement s’impose : Honor n’a dévoilé aucune fiche technique. Tout ce qui suit sur la puce, la batterie ou les modèles vient de fuites, parfois contradictoires. Ce dossier trie ce qui est officiel de ce qui ne l’est pas.

Honor confirme la présentation des Win 2 et Win RT 2 le 21 octobre en Chine, avec une vente le jour même, lors de son événement Win Gaming Universe Carnival. Le teaser officiel montre un module photo horizontal à deux capteurs, un ventilateur actif avec un évent, un bloc lumineux RGB et un motif en forme de nuage sur le dos. Honor le présente comme un appareil gaming de premier plan de l’année. Aucune caractéristique n’est annoncée, ni aucun marché hors de Chine.

Un écran de 6,89 pouces à 185 Hz Prudence

Les fuites s’accordent sur un écran OLED plat de 6,89 pouces en 2K à 185 Hz, contre 6,83 pouces en 1,5K pour la première génération. Elles évoquent aussi un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D, une résistance IP68/IP69 et la poursuite du refroidissement actif, comme nous le rapportions depuis avril.

Publicité

Puce : Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour le Win 2, Gen 5 pour le RT 2 ? Prudence

Digital Chat Station 75 % fiable annonçait en mai un Win 2 sous Snapdragon 8 Elite Gen 6 en 2 nm. Les fuites d’octobre précisent : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pour le Win 2, et le plus ancien Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour le RT 2, comme la première génération associait des puces de génération différente à ses deux modèles. Les noms varient d’une source à l’autre (« Gen 6 Pro » dans les premières fuites, avant que Qualcomm ne retienne « Extreme », voir notre dossier), et Honor n’a rien confirmé.

Batterie : 10 000 mAh ou plus, 12 070 mAh sur le RT 2 ? À vérifier

Le Win 2 conserverait une batterie de 10 000 mAh avec une charge filaire de 100 W, selon les fuites relayées par Nokiamob. Pour le Win RT 2, Digital Chat Station avance 12 070 mAh, avec une charge de 90 W issue de certifications 3C. La première génération offrait 10 000 mAh, 100 W filaire et 80 W sans fil, avec 27 W de charge inversée : rien n’indique encore si ces deux derniers points sont reconduits.

Un troisième modèle, le Win Turbo 2 ? À vérifier

Nokiamob rapporte que la boutique en ligne d’Honor a listé trois modèles : Win 2, Win RT 2 et Win Turbo 2. Ce dernier aurait une puce MediaTek Dimensity et une batterie de 12 070 mAh, avec une version d’entrée de 8 Go de RAM. Honor n’a confirmé que deux modèles, et le Win Turbo 2 ne figure pas dans l’annonce officielle : à prendre avec prudence.

Mémoire, stockage et prix À vérifier

Les fuites parlent de 12 ou 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage pour le Win 2, de 256 ou 512 Go pour le RT 2. Aucun prix n’a fuité. Les smartphones Win précédents sont restés en Chine, et les premières informations laissent penser que la série Win 2 sera elle aussi réservée au marché chinois.

Ce qu’Honor n’a pas encore dit À vérifier

Presque tout : la puce de chaque modèle, la capacité des batteries, l’écran, les appareils photo, les prix, les configurations et la disponibilité hors de Chine. La présentation du 21 octobre devrait trancher.

Publicité

Dossier arrêté au 14 octobre 2026, à une semaine de la présentation. Établi à partir de nos articles sur la série Win depuis décembre 2025, de l’annonce d’Honor sur Weibo et des fuites de Digital Chat Station relayées par GSMArena et Nokiamob. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis au lancement.