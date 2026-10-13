Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le premier smartphone pliable d’Apple suscite déjà des réactions contrastées. Alors que l’iPhone Duo doit arriver en magasin le 23 octobre, Carl Pei, PDG de Nothing, estime que l’appareil ne justifie pas son prix de 2 339 euros. Il pointe notamment l’absence de Face ID, un équipement photo moins complet que celui de l’iPhone 18 Pro et plusieurs fonctions réservées aux modèles classiques de la gamme Pro.

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Ces critiques mettent en lumière un dilemme auquel Apple est confronté avec son premier smartphone pliable : proposer un appareil suffisamment fin pour être utilisé ouvert comme fermé, tout en conservant les fonctions haut de gamme attendues à ce niveau de prix. Plusieurs concessions semblent avoir été nécessaires, même si le constructeur mise aussi sur la qualité de fabrication et l’expérience offerte par son grand écran pliable.

iPhone Duo : pourquoi Carl Pei critique l’absence de Face ID

Premier reproche formulé par le dirigeant de Nothing : l’absence de Face ID. Introduite avec l’iPhone X, la reconnaissance faciale est devenue l’un des éléments distinctifs des smartphones Apple. Pour Carl Pei, un appareil vendu 2 339 euros devrait proposer cette fonction.

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L’épaisseur particulièrement réduite de l’iPhone Duo pourrait expliquer ce choix. Le smartphone mesurerait seulement 5,2 mm lorsqu’il est déplié, ce qui compliquerait l’intégration du système TrueDepth nécessaire à Face ID. La présence de deux écrans pose également une difficulté : Apple aurait théoriquement besoin de deux systèmes de reconnaissance faciale pour assurer une expérience cohérente en mode ouvert comme en mode fermé.

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Toutefois, il s’agit d’explications avancées par des observateurs, et non de raisons officiellement confirmées par Apple.

Une autre solution serait de combiner Touch ID sur l’écran extérieur et Face ID sur l’écran intérieur. Cette approche permettrait de limiter les contraintes d’intégration, tout en conservant plusieurs méthodes de déverrouillage adaptées à chaque configuration.

Un appareil photo moins complet que celui de l’iPhone 18 Pro

La photographie constitue le deuxième grand point de friction. Selon les caractéristiques rapportées, l’iPhone Duo dispose d’une caméra frontale de 12 mégapixels, contre 18 mégapixels sur l’iPhone 18 Pro. Il fait également l’impasse sur le scanner LiDAR, qui peut contribuer à certaines fonctions de mesure de profondeur et à la mise au point dans des conditions difficiles.

Le smartphone pliant ne disposerait pas non plus d’un téléobjectif dédié. Cette absence limite ses possibilités de zoom optique face à certains concurrents haut de gamme, notamment les modèles pliants de Samsung et de Google cités dans la source.

Les fonctions logicielles sont également moins complètes que sur l’iPhone 18 Pro. L’iPhone Duo ne bénéficierait pas des nouveaux réglages photo professionnels permettant notamment d’ajuster la vitesse d’obturation ou l’ouverture.

Pour un appareil positionné à plus de 2 300 euros, ces concessions peuvent sembler difficiles à accepter. Elles illustrent aussi les arbitrages auxquels les fabricants sont confrontés lorsqu’ils cherchent à intégrer un grand écran pliable dans un châssis particulièrement fin.

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Face ID et téléobjectif : des priorités pour les futurs iPhone pliables

Apple serait consciente de l’importance de ces deux fonctions. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Face ID et un téléobjectif dédié figureraient parmi les priorités pour les prochaines générations de smartphones pliables de la marque.

Leur arrivée dès la deuxième génération paraît toutefois moins probable. D’après les informations rapportées, il faudrait plutôt attendre une troisième génération de l’iPhone Duo pour voir ces deux éléments intégrés.

Cette évolution potentielle montrerait qu’Apple considère son premier modèle comme une base appelée à évoluer. Le constructeur pourrait chercher progressivement à réduire l’écart entre ses smartphones pliants et ses modèles Pro traditionnels, sans renoncer aux contraintes de conception propres au format pliable.

Sur les forums, certains utilisateurs regrettent déjà l’absence de Face ID. D’autres se disent prêts à accepter cette concession, notamment s’ils peuvent bénéficier d’un lecteur d’empreintes digitales rapide et fiable. Les attentes sont donc loin d’être uniformes.

Une charnière discrète et un écran ProMotion à 120 Hz

Cependant, les critiques de Carl Pei ne résument pas tous les atouts de l’iPhone Duo. Apple mise notamment sur une qualité de fabrication soignée et sur une pliure de l’écran intérieur présentée comme presque invisible.

Le smartphone prend également en charge ProMotion à 120 Hz, avec un affichage permanent, et embarque une puce A20 Pro. La compatibilité avec l’Apple Pencil USB-C constitue un autre argument pour les utilisateurs qui souhaitent exploiter le grand écran pour prendre des notes ou annoter des documents.

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Ces éléments contribuent à distinguer l’iPhone Duo d’un smartphone classique. Son intérêt ne repose pas uniquement sur ses caractéristiques photographiques, mais aussi sur sa capacité à combiner un format compact fermé avec un espace d’affichage plus important une fois déplié.

La question du rapport qualité-prix dépendra donc des priorités de chacun. Les amateurs de photographie pourraient regretter l’absence de téléobjectif, tandis que les utilisateurs davantage intéressés par l’écran, la polyvalence et l’écosystème Apple pourraient accorder plus d’importance aux autres qualités de l’appareil.

Précommandes le 16 octobre, lancement le 23 octobre

L’iPhone Duo doit ouvrir ses précommandes le 16 octobre, avant une commercialisation prévue le 23 octobre. Son prix de départ de 2 339 euros le place directement dans le segment premium des smartphones pliants.

Les critiques de Carl Pei soulèvent une question légitime : jusqu’où les utilisateurs sont-ils prêts à accepter des compromis sur les fonctions traditionnelles d’un iPhone pour bénéficier d’un écran pliable ? La réponse dépendra notamment de la qualité de l’expérience au quotidien, de la fiabilité du mécanisme et des performances réelles de l’appareil photo.

Apple semble avoir privilégié la finesse, la conception et l’expérience d’affichage pour cette première génération. Reste à savoir si ces choix suffiront à convaincre les acheteurs, alors que certains concurrents proposent déjà des équipements photo plus complets.