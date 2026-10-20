Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple n’a pas inventé le smartphone, mais l’iPhone a profondément transformé le marché en 2007. Près de vingt ans plus tard, la marque entend reproduire cette stratégie avec l’iPhone Duo, son premier smartphone pliable. Alors que les précommandes suscitent une forte demande et que les délais de livraison s’étendent jusqu’en janvier 2027, Apple semble une nouvelle fois miser sur un marché déjà établi plutôt que de chercher à le conquérir la première.

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L’entreprise dirigée à l’époque par Steve Jobs avait observé les limites des smartphones existants, notamment leurs claviers physiques qui occupaient une partie fixe de la façade. En introduisant une interface tactile capable de s’adapter aux applications, Apple avait changé la manière d’interagir avec un téléphone.

Le principe reste le même aujourd’hui : attendre que certaines technologies mûrissent, puis tenter de proposer une expérience suffisamment aboutie pour convaincre un public plus large. Mais, le succès de l’iPhone Duo dépendra aussi de sa capacité à répondre aux défauts qui ont longtemps freiné l’adoption des smartphones pliables.

De l’iPhone de 2007 à l’iPhone Duo de 2026

Lors de la présentation du premier iPhone, le 9 janvier 2007, Steve Jobs avait comparé les smartphones populaires de l’époque à des appareils limités par leurs interfaces et leurs claviers physiques. Le choix d’un grand écran tactile permettait à Apple de libérer de l’espace et d’adapter l’interface aux besoins des applications.

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Cette approche a contribué à faire de l’iPhone une référence du marché. Apple n’était pas le premier constructeur à proposer un smartphone, mais l’entreprise a réussi à populariser une autre manière de concevoir et d’utiliser ces appareils.

Avec l’iPhone Duo, Apple cherche à appliquer une logique comparable aux smartphones pliants. Samsung, Huawei, Motorola, Honor, Oppo, Vivo et OnePlus ont déjà investi ce segment, expérimentant différents formats et améliorant progressivement leurs appareils.

Apple a, de son côté, attendu plusieurs années avant de se lancer. Selon les informations rapportées dans l’article source, cette prudence s’expliquerait notamment par des inquiétudes concernant la durabilité des écrans pliants et la visibilité de leur pli central.

La charnière et le pli de l’écran au cœur des préoccupations

Le pli visible au milieu de l’écran intérieur reste l’un des éléments distinctifs des smartphones pliants. Il peut être perceptible à l’œil comme au toucher, en particulier lorsque l’écran est ouvert et utilisé sous certains angles.

Apple n’aurait pas complètement éliminé cette marque sur l’iPhone Duo. L’entreprise aurait plutôt combiné des choix matériels et des technologies d’affichage pour la rendre moins visible.

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Cette approche correspond à la stratégie attribuée à la marque : améliorer les compromis d’une catégorie de produits avant de chercher à en élargir le public. La durabilité de la dalle, la qualité de la charnière et le confort d’utilisation restent néanmoins des critères essentiels pour juger le résultat dans la durée.

Les premiers retours commerciaux semblent encourageants. Les précommandes de l’iPhone Duo auraient entraîné un allongement des délais de livraison jusqu’en janvier 2027. Ce signal témoigne d’un intérêt initial important, mais ne suffit pas à mesurer les ventes finales ni la fidélité des acheteurs à long terme.

Apple pourrait capter jusqu’à 40 % du marché des pliants en 2027

Les prévisions de Counterpoint Research citées dans la source anticipent une progression du marché mondial des smartphones pliants de 24 % en 2026, puis de 37 % en 2027.

Le cabinet estime également que l’iPhone Duo pourrait représenter 25 % des ventes mondiales de smartphones pliants en 2026, puis atteindre jusqu’à 40 % en 2027. Ces chiffres restent des projections, et non des résultats commerciaux déjà constatés.

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L’arrivée d’Apple pourrait contribuer à attirer de nouveaux acheteurs vers cette catégorie. Les smartphones pliants demeurent un segment relativement restreint du marché global, notamment en raison de leur prix et des compromis associés à leur conception.

La notoriété de l’iPhone pourrait donc jouer un rôle important. Toutefois, atteindre les parts de marché annoncées dépendra de la production disponible, du prix de vente, de la réception du produit et de la capacité des concurrents à continuer d’innover.

Une stratégie qui ne fonctionne pas à tous les coups

La stratégie consistant à attendre avant d’entrer sur un marché n’assure pas systématiquement le succès. Apple a déjà lancé des produits ambitieux qui n’ont pas rencontré le même accueil que l’iPhone, à l’image du Newton, son assistant numérique personnel, ou du Vision Pro, son casque de réalité mixte.

Dans ces cas, le prix élevé et la complexité de l’expérience ont constitué des obstacles à une adoption plus large. Ces exemples rappellent qu’une technologie avancée ne suffit pas nécessairement à créer un marché grand public.

Apple travaillerait également sur des lunettes connectées, un autre segment dans lequel plusieurs entreprises sont déjà présentes. Leur éventuelle arrivée en 2027 reste toutefois à confirmer.

Avec l’iPhone Duo, Apple dispose d’une nouvelle occasion de démontrer les avantages de son approche. Si le produit parvient à réduire les défauts des smartphones pliants tout en conservant une expérience cohérente avec l’écosystème iPhone, il pourrait contribuer à accélérer l’adoption de cette catégorie. Mais ce sont les ventes réelles, la fiabilité dans le temps et la satisfaction des utilisateurs qui permettront de déterminer si la stratégie fonctionne une nouvelle fois.