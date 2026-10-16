iPhone Duo : ouverture des précommandes du pliable d’Apple

Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple dévoile enfin son premier smartphone pliable, baptisé iPhone Duo, à partir de 2 339 euros. Présenté lors de l’événement « Surprise and shine », aux côtés des iPhone 18 Pro et des Apple Watch Series 12 et Ultra 4, ce nouveau modèle marque l’entrée du fabricant sur le marché des smartphones pliants.

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L’iPhone Duo dispose d’un écran externe de 5,4 pouces qui se déploie pour révéler une dalle Super Retina XDR de 7,6 pouces. Il embarque la puce A20 Pro, également présente dans l’iPhone 18 Pro, ainsi qu’un appareil photo Fusion de 48 mégapixels. Contrairement aux modèles dotés de Face ID, le smartphone utilise un capteur Touch ID intégré à sa tranche pour l’authentification par empreinte digitale.

Apple annonce une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. L’appareil bénéficie également d’un dos protégé par le Ceramic Shield 2, tandis que la face avant est recouverte de Ceramic Shield. La prise en charge de l’Apple Pencil est prévue plus tard dans l’année. En revanche, le module photo ne dispose pas d’ouverture variable.

iPhone Duo, un smartphone pliable à près de 2 000 dollars

L’iPhone Duo sera proposé en deux coloris, Blanc stellaire et Ciel nocturne. La version de 256 Go est affichée à 2 339 euros, avec des précommandes déjà ouvertes en France. Les premières livraisons sont prévues à partir du vendredi 23 octobre.

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Plusieurs opérateurs français proposent des remises sous conditions. Orange annonce jusqu’à 150 euros de réduction, tandis que Free promet jusqu’à 50 euros de remise avec certains forfaits. SFR va jusqu’à proposer 200 € de remise même sans engagement.

Avec ce premier modèle pliable, Apple s’attaque à un segment premium où le prix, la durabilité de la charnière et l’expérience logicielle restent des critères déterminants. Le tarif de départ de 2 339 euros place d’emblée l’iPhone Duo dans le très haut de gamme.