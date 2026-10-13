Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

L’iPhone Duo cache une innovation technique dans sa charnière. Pour maîtriser la chaleur produite par sa puce A20 Pro dans un châssis particulièrement fin et pliable, Apple a développé un système de refroidissement qui fait circuler un caloduc en graphite à travers la charnière. Une solution inhabituelle qui doit permettre de transférer la chaleur entre les deux moitiés du smartphone, sans compromettre la résistance du mécanisme.

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Dans un entretien accordé à PCMag, Dan Murray, vice-président de l’ingénierie des puces chez Apple, et Banafsheh Barabadi, responsable de la conception thermique des produits, ont détaillé plusieurs choix techniques effectués pour ce premier iPhone pliable. Le système repose également sur une chambre à vapeur et un nouveau matériau baptisé « metal over foam ».

Ces innovations répondent à un défi particulier : intégrer une puce gravée en 2 nm, également utilisée dans les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, dans un appareil qui doit rester suffisamment fin pour se plier en deux.

Un caloduc en graphite traverse la charnière

La principale particularité du système thermique de l’iPhone Duo se trouve dans sa charnière. Apple y a intégré un caloduc flexible en graphite, conçu pour transférer la chaleur d’une moitié du smartphone à l’autre. Cette architecture permet de répartir plus efficacement la chaleur produite par les composants internes, malgré les contraintes d’un appareil pliable.

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Le défi ne se limite pas à la dissipation thermique. Le composant doit également supporter les ouvertures et fermetures répétées de l’écran, sans perdre ses propriétés thermiques ni fragiliser la structure du téléphone.

Banafsheh Barabadi explique que cette pièce a nécessité une collaboration étroite entre les équipes chargées du refroidissement et celles responsables de la conception mécanique. Selon elle, le matériau doit conserver sa connectivité thermique et son intégrité structurelle pendant toute la durée de vie du produit.

Apple indique avoir conçu le caloduc pour résister à des centaines de milliers de cycles de pliage et de dépliage. Cette résistance sera essentielle pour garantir la fiabilité du système sur le long terme.

« Metal over foam » : un nouveau matériau pour la chambre à vapeur

Le caloduc ne constitue qu’une partie du dispositif. Apple a également développé un matériau spécifique pour améliorer le transfert thermique entre la puce A20 Pro et la chambre à vapeur du smartphone.

Baptisé « metal over foam », ce matériau assure un contact thermique direct tout en conservant une certaine souplesse mécanique. Il joue un rôle comparable à celui d’une interface thermique traditionnelle, mais doit répondre aux contraintes particulières d’un appareil pliable et compact.

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D’après Banafsheh Barabadi, plusieurs mois de développement ont été nécessaires pour ajuster précisément ses propriétés. Le matériau doit permettre d’évacuer efficacement la chaleur tout en absorbant les contraintes mécaniques imposées par l’architecture interne de l’iPhone Duo.

L’objectif est de maintenir les performances de la puce sans provoquer une montée en température excessive susceptible d’entraîner une réduction automatique de sa fréquence. Il reste néanmoins nécessaire de vérifier ces promesses en conditions réelles : les explications d’Apple décrivent la conception du système, mais ne remplacent pas des mesures indépendantes de température et de performances soutenues.

La puce A20 Pro dispose de deux moteurs d’affichage

Le système de refroidissement doit aussi composer avec une particularité de la puce A20 Pro. Apple a intégré un deuxième moteur d’affichage afin de permettre le fonctionnement simultané de l’écran pliable intérieur et de l’écran externe.

Cette architecture doit garantir une expérience fluide lorsque l’utilisateur passe d’un écran à l’autre ou exploite les deux surfaces d’affichage. La puce bénéficie également d’améliorations des performances du processeur et du circuit graphique, ce qui renforce l’importance de la gestion thermique.

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Selon Dan Murray, Apple a aussi prévu la prise en charge d’une caméra FaceTime placée sous l’écran intérieur. L’utilisateur pourra ainsi passer des appels vidéo lorsque le smartphone est déplié, sans qu’une caméra visible ne nécessite une découpe traditionnelle dans la dalle.

Les caractéristiques précises de ce capteur ne sont pas confirmées dans les informations communiquées par Apple. Les estimations évoquent une définition comprise entre 2 et 8 mégapixels, avec une ouverture f/1,8 et un enregistrement vidéo en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Ces éléments restent toutefois à considérer avec prudence tant que le constructeur n’a pas publié de fiche technique complète.

Un iPhone pliant à 2 339 euros

L’iPhone Duo doit être disponible à partir du 23 octobre 2026, avec des précommandes annoncées pour le 16 octobre. Son prix de départ de 2 339 euros le place dans le segment très haut de gamme des smartphones pliables.

Apple semble vouloir se différencier par une combinaison de conception mécanique, de gestion thermique et d’optimisation logicielle. L’intégration du refroidissement dans la charnière illustre cette approche : plutôt que de traiter séparément l’écran pliable et la dissipation thermique, les ingénieurs ont dû concevoir les deux systèmes ensemble.

La pertinence de cette solution dépendra toutefois de ses performances au quotidien. Un caloduc résistant aux pliages ne garantit pas à lui seul une température maîtrisée lors de longues sessions de jeu, d’enregistrement vidéo ou d’utilisation intensive.

L’iPhone Duo inaugure donc une architecture thermique ambitieuse chez Apple. Le véritable test consistera à vérifier si cette conception permet de conserver des performances élevées dans un appareil fin, pliable et doté de deux écrans, sans surchauffe ni baisse notable de puissance.