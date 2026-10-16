Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

L’iPhone Duo, le premier smartphone pliable d’Apple, affiche déjà plusieurs mois d’attente après l’ouverture des précommandes. Lancées ce vendredi 16 octobre 2026, celles-ci ont rapidement entraîné un allongement des délais de livraison. En moins de 30 minutes, toutes les configurations, quelle que soit la couleur ou la capacité de stockage, annonçaient une livraison au 25 janvier 2027 sur la boutique en ligne d’Apple.

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Les précommandes avaient ouvert à 14 heures, heure française. L’iPhone Duo est proposé en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec des capacités de stockage allant de 256 Go à 2 To. Seuls les premiers acheteurs devraient recevoir leur appareil dès le lancement commercial, prévu le 23 octobre.

Apple n’a toutefois communiqué aucun chiffre sur ses stocks, ce qui ne permet pas de déterminer si ces délais résultent d’une demande exceptionnelle, d’une offre limitée ou des deux.

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Quelques possibilités pour l’obtenir plus tôt

Les clients peuvent encore tenter leur chance dans les Apple Store dès le lancement. Certains magasins pourraient disposer de stocks pour les achats sans réservation, mais les quantités semblent limitées. La réservation en ligne pour un retrait en magasin a également été suspendue temporairement, Apple invitant les clients à consulter de nouveau les disponibilités le samedi 24 octobre.

Les opérateurs français, notamment Orange et Free, constituent une autre piste pour vérifier les stocks disponibles. En revanche, mieux vaut éviter les revendeurs opportunistes : certaines annonces sur eBay atteignent 5 000 euros, soit plus de deux fois et demie le prix de départ de 2 339 euros.

Ce lancement sous tension pourrait témoigner d’un fort intérêt pour le premier iPhone pliable, mais l’absence de données officielles sur les volumes disponibles empêche de mesurer précisément le niveau de la demande. Pour les acheteurs qui souhaitent éviter plusieurs mois d’attente, la disponibilité en magasin et chez les opérateurs sera donc déterminante.