La Honor Win Pad, parfois appelée Win Tablet, sera présentée le 21 octobre en Chine avec les smartphones Win 2 et des écouteurs Win. Honor n’en a donné que des teasers : un écran OLED, un ventilateur de refroidissement et un seul appareil photo arrière. Les réservations seraient ouvertes à partir du 16 octobre sur JD.com.

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Ce serait la première tablette de la gamme Win, avec un ventilateur actif. Ce dossier sépare ce qu’Honor a montré de ce que les fuites racontent.

Ce qu’Honor a teasé : OLED, ventilateur, une caméra Solide

Le teaser officiel montre le dos de la tablette avec un ventilateur de refroidissement intégré et un module photo minimaliste à un seul capteur. Honor confirme aussi un écran OLED. La tablette est présentée à l’événement du 21 octobre, avec des précommandes ouvertes pendant l’événement ; elle serait déjà apparue sur JD.com.

Écran OLED de 8,4 pouces à 240 Hz Prudence

Une photo de prise en main publiée par Gizmochina le 12 octobre montre un menu de réglages proposant 60, 120 et 240 Hz pour un écran OLED de 8,4 pouces, que d’autres sources décrivent en 2 304 × 1 440 pixels. Le menu contient aussi les commandes du ventilateur et d’un éclairage personnalisable. Honor n’a confirmé ni la taille, ni la définition, ni la fréquence.

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Puce : un Snapdragon 8 Elite Gen 5 à confirmer Prudence

GSMArena rapporte qu’Honor a confirmé un Snapdragon 8 Elite Gen 5, alors que Gizmochina et Notebookcheck présentent la puce comme une fuite, avec la possibilité évoquée d’une version « Extreme » plus rapide. Le même Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipait déjà le Honor Win de décembre 2025. Nous le traitons comme probable, pas comme confirmé.

Wi-Fi uniquement, noir et argent Prudence

Selon les fuites, la tablette serait proposée en noir et en argent et en Wi-Fi uniquement, sans version 5G. Un exemplaire vu en prise en main afficherait 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et le système serait MagicOS 11, fondé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche. Ces éléments ne viennent que de fuites.

Prix, batterie et disponibilité À vérifier

Aucun prix n’est annoncé. Une fiche d’un revendeur indien affiche 34 990 roupies, mais pour un marché où la tablette n’est pas confirmée : elle n’a aucune valeur. La capacité de la batterie n’est pas établie : un chiffre de 10 000 mAh circule dans une seule source. Comme les smartphones Win, la tablette devrait rester en Chine.

Ce qu’Honor n’a pas encore dit À vérifier

La majeure partie : la taille exacte de l’écran, la puce, la batterie, la mémoire, le stockage, le prix, les accessoires et les marchés. La présentation du 21 octobre devrait répondre à ces questions.

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Dossier arrêté au 14 octobre 2026, à une semaine de la présentation. Établi à partir du teaser d’Honor et des fuites relayées par Gizmochina, Notebookcheck et GSMArena. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis au lancement.