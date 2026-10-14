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Rumeurs · Produit

Honor Win Pad : tout ce que l’on sait sur la tablette gaming de Honor

Un écran OLED de 8,4 pouces à 240 Hz, un ventilateur actif, du Wi-Fi uniquement : la Honor Win Pad serait la première tablette gaming de la marque, présentée le 21 octobre en Chine. Honor n’a montré qu’un teaser, et la puce comme les caractéristiques restent à confirmer. Voici le tri.

Lancement attendu 21 octobre 2026 (Chine)
Rumeurs depuis Octobre 2026
Sources 4

Yohann Poiron

Tablettes

Honor Win Pad : tout ce que l’on sait sur la tablette gaming de Honor
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 14 octobre 2026 · 14 rumeurs recensées · 4 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Présentation le 21 octobre en Chine, avec un ventilateur actif et un écran OLED teasés par Honor.
  • Un écran de 8,4 pouces à 240 Hz et du Wi-Fi uniquement, selon les fuites.
  • La puce, la batterie et le prix restent à confirmer.

La Honor Win Pad, parfois appelée Win Tablet, sera présentée le 21 octobre en Chine avec les smartphones Win 2 et des écouteurs Win. Honor n’en a donné que des teasers : un écran OLED, un ventilateur de refroidissement et un seul appareil photo arrière. Les réservations seraient ouvertes à partir du 16 octobre sur JD.com.

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Ce serait la première tablette de la gamme Win, avec un ventilateur actif. Ce dossier sépare ce qu’Honor a montré de ce que les fuites racontent.

Ce qu’Honor a teasé : OLED, ventilateur, une caméraSolide

Le teaser officiel montre le dos de la tablette avec un ventilateur de refroidissement intégré et un module photo minimaliste à un seul capteur. Honor confirme aussi un écran OLED. La tablette est présentée à l’événement du 21 octobre, avec des précommandes ouvertes pendant l’événement ; elle serait déjà apparue sur JD.com.

Écran OLED de 8,4 pouces à 240 HzPrudence

Une photo de prise en main publiée par Gizmochina le 12 octobre montre un menu de réglages proposant 60, 120 et 240 Hz pour un écran OLED de 8,4 pouces, que d’autres sources décrivent en 2 304 × 1 440 pixels. Le menu contient aussi les commandes du ventilateur et d’un éclairage personnalisable. Honor n’a confirmé ni la taille, ni la définition, ni la fréquence.

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Puce : un Snapdragon 8 Elite Gen 5 à confirmerPrudence

GSMArena rapporte qu’Honor a confirmé un Snapdragon 8 Elite Gen 5, alors que Gizmochina et Notebookcheck présentent la puce comme une fuite, avec la possibilité évoquée d’une version « Extreme » plus rapide. Le même Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipait déjà le Honor Win de décembre 2025. Nous le traitons comme probable, pas comme confirmé.

Wi-Fi uniquement, noir et argentPrudence

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Selon les fuites, la tablette serait proposée en noir et en argent et en Wi-Fi uniquement, sans version 5G. Un exemplaire vu en prise en main afficherait 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et le système serait MagicOS 11, fondé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche. Ces éléments ne viennent que de fuites.

Prix, batterie et disponibilitéÀ vérifier

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Aucun prix n’est annoncé. Une fiche d’un revendeur indien affiche 34 990 roupies, mais pour un marché où la tablette n’est pas confirmée : elle n’a aucune valeur. La capacité de la batterie n’est pas établie : un chiffre de 10 000 mAh circule dans une seule source. Comme les smartphones Win, la tablette devrait rester en Chine.

Ce qu’Honor n’a pas encore ditÀ vérifier

La majeure partie : la taille exacte de l’écran, la puce, la batterie, la mémoire, le stockage, le prix, les accessoires et les marchés. La présentation du 21 octobre devrait répondre à ces questions.

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Dossier arrêté au 14 octobre 2026, à une semaine de la présentation. Établi à partir du teaser d’Honor et des fuites relayées par Gizmochina, Notebookcheck et GSMArena. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis au lancement.

 

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Calendrier prévisionnel

Passé
26 décembre 2025 Lancement de la gamme Win
  • Honor Win et Win RT : 10 000 mAh, écran 185 Hz, ventilateur actif
Passé
12 octobre 2026 Teaser et photo de prise en main
  • Honor confirme l’événement du 21 octobre, un ventilateur et un écran OLED
  • Une photo de réglages montre 60, 120 et 240 Hz
Prochain rendez-vous
16 octobre 2026 Réservations attendues
  • Fiche apparue sur JD.com, réservations évoquées à partir de cette date
  • Prix non communiqué
À venir
21 octobre 2026 Présentation en Chine
  • Win Gaming Universe Carnival, avec la série Win 2 et des écouteurs Win
  • Caractéristiques et prix à annoncer
À venir
À confirmer Disponibilité hors de Chine
  • Aucun marché annoncé en dehors de la Chine

Ce qui change

5 critères
Critère Version actuelle Honor Win Pad
Écran 6,83 pouces à 185 Hz (smartphone Honor Win) 8,4 pouces OLED à 240 Hz
Refroidissement Ventilateur actif sur les smartphones Win Ventilateur dans une tablette, une première pour la gamme
Connectivité 5G sur les smartphones Win Wi-Fi uniquement, pas de 5G
Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Honor Win) Snapdragon 8 Elite Gen 5, à confirmer =
Présentation 26 décembre 2025 (smartphones Win) 21 octobre 2026

Sources & confiance

4 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Honor Communication officielle, Weibo
Très fiable 		Événement du 21 octobre, teaser du ventilateur et de l’écran OLED
Gizmochina Média spécialisé
Fiable 		Photo de prise en main avec les réglages 60, 120 et 240 Hz
Notebookcheck Média spécialisé
Fiable 		Écran de 8,4 pouces, Wi-Fi uniquement, coloris
GSMArena Média spécialisé
Fiable 		Teaser, puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 présentée comme confirmée

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