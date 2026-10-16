Honor préparerait déjà le successeur de son smartphone pliant haut de gamme, le Magic V6. Selon une nouvelle fuite du leaker Digital Chat Station, le futur Honor Magic V7 bénéficierait d’un écran intérieur plus grand, d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et d’une batterie dépassant les 6 000 mAh.

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Le constructeur chinois travaillerait parallèlement sur plusieurs appareils, dont un smartphone pliable au format large et la série Honor Win 2, attendue en Chine le 21 octobre 2026. Le Magic V7 s’inscrirait dans cette stratégie visant à renforcer le catalogue de la marque sur le segment premium.

Attention toutefois : Honor n’a pas confirmé l’existence du Magic V7 ni ses caractéristiques. Les informations disponibles proviennent d’un prototype d’ingénierie et peuvent encore évoluer avant une éventuelle commercialisation.

Honor Magic V7 : un écran intérieur de 8,15 pouces

D’après Digital Chat Station 75 % fiable, le Magic V7 disposerait d’un écran externe de 6,5 pouces et d’une dalle intérieure d’environ 8,15 pouces utilisant la technologie UTG (Ultra-Thin Glass), un verre ultrafin conçu pour les écrans pliables.

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À titre de comparaison, le Honor Magic V6 possède un écran externe de 6,52 pouces et une dalle intérieure de 7,95 pouces. Le nouveau modèle conserverait donc un format extérieur similaire, tout en offrant une surface d’affichage plus importante une fois déplié.

Cette évolution pourrait améliorer le confort lors de la lecture, du multitâche ou de la consultation de documents. Elle ne constitue cependant pas une rupture majeure avec le modèle précédent : Honor semble plutôt privilégier une progression mesurée de son format pliable.

La fuite ne précise pas les dimensions exactes du châssis ni le poids de l’appareil. Il est donc encore trop tôt pour déterminer si cette augmentation de la surface d’affichage s’accompagnera d’améliorations en matière de finesse ou d’ergonomie.

Un capteur photo principal de 50 mégapixels

La photographie pourrait représenter un autre axe d’amélioration du Magic V7. Le prototype évoqué par le leaker intégrerait un capteur principal SmartSens SC595 de 50 mégapixels, au format 1/1,28 pouce.

Ce capteur serait associé à une ouverture variable et à une technologie colorimétrique RYYB. Cette dernière remplace certains filtres verts traditionnels par des filtres jaunes afin de favoriser la captation de lumière. L’ouverture variable permet, quant à elle, d’adapter la quantité de lumière qui atteint le capteur en fonction des conditions de prise de vue.

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Honor prévoirait également un téléobjectif périscopique d’environ 50 mégapixels. Ce type de module permet d’intégrer un système de zoom optique dans un espace relativement contraint, un enjeu important pour les smartphones pliants.

Ces caractéristiques restent néanmoins à confirmer. La fuite ne détaille ni les capacités de zoom, ni les performances en basse lumière, ni les éventuelles améliorations logicielles. Il faudra donc attendre davantage d’informations pour évaluer les progrès réels par rapport au Magic V6.

Une batterie de plus de 6 000 mAh et une nouvelle puce haut de gamme

Le Honor Magic V7 disposerait également d’une batterie de plus de 6 000 mAh. Une capacité de cet ordre serait intéressante pour un smartphone pliant équipé d’un écran intérieur de plus de 8 pouces, dont l’utilisation peut solliciter davantage la batterie.

Le prototype embarquerait par ailleurs un processeur haut de gamme de nouvelle génération. Le leaker n’en donne pas le nom, mais une puce de la famille Snapdragon 8 Elite Gen 6 est envisagée.

Cette hypothèse reste spéculative. Le Honor Magic V6 utilise un Snapdragon 8 Elite Gen 5 selon les informations de la source, mais rien ne confirme encore le choix du processeur de son successeur. Les performances, la consommation énergétique et les capacités de traitement de l’image dépendront notamment de la plateforme finalement retenue.

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Une présentation possible au printemps 2027

Honor a présenté le Magic V6 en mars 2026, avant de le mettre en avant au Mobile World Congress (MWC) 2026. Si le constructeur conserve un calendrier comparable, le Magic V7 pourrait être dévoilé autour de mars 2027.

Toutefois, cette échéance n’a rien d’officiel. Honor n’a annoncé ni date de présentation, ni prix, ni disponibilité internationale pour ce modèle.

Si les caractéristiques évoquées se confirment, le Magic V7 miserait avant tout sur une combinaison d’améliorations ciblées : un écran intérieur plus grand, un système photo ambitieux et une batterie plus généreuse. Reste à voir si Honor accompagnera ces évolutions d’un travail sur l’épaisseur, le poids et la durabilité de la charnière, des critères essentiels pour se distinguer sur le marché des smartphones pliants haut de gamme.