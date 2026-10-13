Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Alors que le OnePlus 16 vient de faire ses débuts en Chine, un autre smartphone de la marque commence à attirer l’attention : le OnePlus 16R. Selon de nouvelles fuites, ce modèle destiné notamment au marché indien serait entré dans une phase avancée de validation avant sa production, avec une fiche technique qui miserait sur les performances, l’autonomie et la polyvalence photo.

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Le constructeur préparerait notamment un écran à 165 Hz, une batterie de plus de 7 500 mAh et une configuration photo arrière composée de trois capteurs de 50 mégapixels. Des caractéristiques qui pourraient en faire un concurrent intéressant sur le segment des smartphones premium, à condition que ces informations se confirment.

OnePlus 16R : le développement entrerait dans sa dernière ligne droite

Selon le leaker Yogesh Brar, le OnePlus 16R aurait atteint le stade PVT (Production Validation Test), une étape de validation qui intervient généralement avant le lancement de la production à grande échelle. Cette information suggère que le développement du smartphone est déjà bien avancé, sans pour autant confirmer sa date de présentation.

Le modèle s’appuierait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, une puce haut de gamme de la génération précédente. Il ne bénéficierait donc pas du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 qui équipe le OnePlus 16 lancé en Chine le 12 octobre 2026.

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Ce choix pourrait permettre à OnePlus de proposer un appareil performant à un tarif plus accessible que celui de son flagship principal. Selon la même fuite, un matériel similaire serait également testé sous la marque Realme, ce qui pourrait indiquer une stratégie de mutualisation de certains composants au sein du groupe.

Un écran à 165 Hz et une batterie de plus de 7 500 mAh

Le OnePlus 16R disposerait d’un écran capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Cette caractéristique intéresserait particulièrement les joueurs mobiles, puisqu’elle permet une représentation plus fluide des animations et des mouvements dans les jeux compatibles.

Le smartphone miserait également sur une batterie de plus de 7 500 mAh. Sa capacité exacte, la puissance de recharge et les technologies employées restent inconnues à ce stade. Une telle réserve d’énergie pourrait néanmoins favoriser une autonomie élevée, notamment pour les utilisateurs qui sollicitent régulièrement leur appareil pour jouer ou regarder des vidéos.

La fuite évoque aussi une interpolation des images pour améliorer la fluidité en jeu. Cette technologie peut générer des images intermédiaires afin d’augmenter la fréquence d’affichage apparente, mais son efficacité dépend notamment des jeux pris en charge et de l’implémentation retenue par le constructeur.

Trois capteurs photo de 50 mégapixels, dont un téléobjectif

L’une des évolutions les plus intéressantes concernerait la photographie. Le OnePlus 16R intégrerait un triple module arrière composé de trois capteurs de 50 mégapixels, avec un téléobjectif dédié.

Ce dernier serait particulièrement bienvenu après le OnePlus 15R, qui avait fait l’impasse sur un téléobjectif. Un module spécialisé permettrait de photographier des sujets éloignés et de réaliser des portraits avec davantage de flexibilité qu’un simple zoom numérique.

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Il manque toutefois plusieurs informations essentielles : la taille des capteurs, leur ouverture, la présence éventuelle d’une stabilisation optique et le niveau de zoom optique proposé. La seule définition de 50 mégapixels ne suffit pas à déterminer la qualité photographique réelle du smartphone.

ColorOS 17 plutôt qu’OxygenOS 17 ?

Sur le plan logiciel, le OnePlus 16R pourrait fonctionner sous ColorOS 17, plutôt que sous OxygenOS 17. Cette possibilité mérite d’être soulignée, car le logiciel commercialisé sur les marchés internationaux constitue habituellement un élément important de l’identité des smartphones OnePlus.

La fuite ne précise toutefois pas si cette information concerne uniquement une version destinée à la Chine ou si elle s’appliquerait également au modèle indien. Il faudra attendre une communication officielle pour connaître le système effectivement proposé sur chaque marché.

Concernant le calendrier, une présentation en Inde serait envisagée en décembre 2026 ou au début de l’année 2027. Là encore, il ne s’agit pas d’une date confirmée par le constructeur.

Un flagship plus accessible que le OnePlus 16 ?

Le OnePlus 16R pourrait reprendre plusieurs caractéristiques recherchées sur les smartphones haut de gamme, tout en faisant des compromis sur le processeur pour maîtriser son prix. Son écran rapide, sa batterie généreuse et le retour d’un téléobjectif constitueraient des arguments importants face aux autres modèles premium.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que l’ensemble de ces caractéristiques provient de fuites. Le prix, la recharge, les détails des appareils photo et la disponibilité internationale restent à préciser.

Le OnePlus 16R pourrait ainsi devenir une option intéressante pour les utilisateurs indiens qui ne pourront pas acheter le OnePlus 16 sur leur marché. Pour les autres pays, et notamment l’Europe, sa commercialisation demeure incertaine.