Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le OnePlus 16 démarre fort en Chine. Selon Li Jie, président de OnePlus Chine, le nouveau smartphone haut de gamme de la marque a dépassé les 70 000 unités vendues dès 11 heures, soit une heure seulement après l’ouverture des ventes le 13 octobre. Le constructeur affirme ainsi avoir signé le meilleur démarrage de l’année parmi les smartphones Android haut de gamme, sur une période de lancement comparable.

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Présenté le 12 octobre, le OnePlus 16 mise sur trois arguments majeurs : un écran à très haute fréquence de rafraîchissement, des fonctions dédiées au gaming et une batterie de grande capacité. Ces caractéristiques visent notamment les utilisateurs exigeants qui recherchent des performances élevées sans sacrifier l’autonomie.

OnePlus n’a toutefois pas communiqué les chiffres précis de son prédécesseur, ce qui empêche de mesurer exactement la progression des ventes. Le résultat annoncé reste néanmoins un signal encourageant pour le constructeur sur son marché domestique.

OnePlus 16 : un démarrage commercial prometteur

Sur Weibo, Li Jie a annoncé que le OnePlus 16 avait franchi la barre des 70 000 ventes à 11 heures, alors que la commercialisation avait débuté à 10 heures en Chine. Il a présenté ce résultat comme une performance particulièrement forte pour un flagship Android lancé en 2026.

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Ce démarrage intervient dans un contexte où les fabricants cherchent à différencier leurs smartphones haut de gamme au-delà de la puissance brute. OnePlus mise notamment sur une expérience gaming plus poussée, avec des composants dédiés à la connectivité, à l’affichage et à la gestion du tactile.

Il reste cependant trop tôt pour en déduire le succès commercial à long terme du OnePlus 16. Les ventes du premier jour ne renseignent ni sur la demande au cours des semaines suivantes ni sur les performances du smartphone en dehors de la Chine.

Un écran jusqu’à 185 Hz pour les jeux compatibles

Le OnePlus 16 embarque une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces affichant une définition de 2 772 × 1 272 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement atteint 165 Hz en utilisation courante et jusqu’à 185 Hz dans les jeux compatibles.

Cette fréquence élevée peut améliorer la fluidité des animations et la réactivité visuelle, à condition que les jeux prennent effectivement en charge ces cadences. Elle ne garantit pas, à elle seule, de meilleures performances : le processeur, l’optimisation logicielle et la stabilité de la fréquence d’images restent déterminants.

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Le smartphone s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, accompagné de configurations pouvant atteindre 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. OnePlus ajoute des composants dédiés au réseau, à l’affichage et au tactile, ainsi qu’un système de refroidissement Glacier destiné à mieux maîtriser la température pendant les sessions intensives.

Une batterie de 9 000 mAh et une recharge rapide

L’autre argument fort du OnePlus 16 est sa batterie de 9 000 mAh. Une capacité aussi importante peut favoriser une autonomie confortable, notamment pour les joueurs mobiles, même si les résultats réels dépendront de la luminosité de l’écran, de la fréquence de rafraîchissement et de l’intensité des usages.

Le smartphone prend en charge la recharge filaire de 100 W et la recharge sans fil de 50 W. Il intègre également un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique, des haut-parleurs stéréo et une certification IP66, IP68, IP69 et IP69K, annoncée pour différents niveaux de résistance à la poussière et à l’eau.

Sur le papier, OnePlus cherche donc à réunir les caractéristiques habituellement associées aux smartphones gaming et celles d’un appareil haut de gamme polyvalent. La combinaison d’un écran très rapide, d’une batterie imposante et d’une recharge sans fil puissante constitue l’un des principaux éléments de différenciation du modèle.

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Trois appareils photo, dont un capteur principal de 200 mégapixels

Le OnePlus 16 dispose d’un triple module photo arrière. Il comprend un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

À l’avant, un capteur de 50 mégapixels est dédié aux selfies et aux appels vidéo. Cette configuration associe une définition élevée pour le capteur principal à deux modules complémentaires pour élargir les possibilités de prise de vue.

Le smartphone fonctionne sous ColorOS 17. En Chine, il est commercialisé en quatre configurations : 12 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage, 16 Go avec 512 Go, et enfin 16 Go avec 1 To. Trois coloris sont annoncés : Tomorrow Starlight, Martian Red et Dark Forest.

Quel prix et quelle disponibilité ?

Le OnePlus 16 débute à 5 999 yuans, soit environ 800 euros selon la conversion indicative communiquée dans les informations de lancement. Ce tarif concerne le marché chinois et ne permet pas de déduire un éventuel prix européen, qui dépendrait notamment de la fiscalité et du positionnement commercial retenu.

Pour l’instant, OnePlus n’a confirmé aucune commercialisation internationale. Les utilisateurs français devront donc attendre une éventuelle annonce officielle avant de savoir si ce modèle sera proposé en Europe.

Avec plus de 70 000 ventes annoncées en une heure, le OnePlus 16 signe un départ remarquable en Chine. Son positionnement gaming, sa batterie de 9 000 mAh et son écran à 185 Hz pourraient séduire les utilisateurs les plus exigeants. Il reste maintenant à voir si cette dynamique se maintiendra après les premiers jours et si OnePlus décidera d’étendre la commercialisation à d’autres marchés.