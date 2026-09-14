Le futur Galaxy S27 Ultra commence à se préciser sur le terrain de la photographie, mais les dernières rumeurs dessinent une évolution plus prudente qu’attendu. Alors que Samsung supprimerait presque certainement le téléobjectif 3x, une nouvelle fuite remet en question l’arrivée d’un module 4x plus ambitieux.

Selon Ice Universe, généralement bien informé sur les produits Samsung, le prochain Galaxy S27 Ultra pourrait conserver un téléobjectif périscopique 5x avec un capteur de 1/2,52 pouce, soit un format très proche de celui déjà utilisé aujourd’hui.

Le téléobjectif 4x serait finalement abandonné

Ces dernières semaines, plusieurs fuites évoquaient une possible réorganisation du système photo du Galaxy S27 Ultra, avec notamment le remplacement du téléobjectif 5x actuel par une nouvelle solution 4x. Ice Universe affirme désormais que cette piste serait incorrecte. Samsung conserverait plutôt un téléobjectif périscopique 5x, associé à un capteur de 1/2,52 pouce. Il reste cependant une inconnue importante : rien ne permet encore de savoir s’il s’agira exactement du même capteur que celui du Galaxy S26 Ultra ou d’une nouvelle référence aux dimensions similaires.

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Cette nuance compte. Deux capteurs partageant le même format peuvent différer sur la définition, la technologie des pixels, la vitesse de lecture ou encore la gestion de la dynamique.

Il est donc encore trop tôt pour conclure que Samsung ne changera absolument rien.

La disparition du téléobjectif 3x devient le vrai sujet

Le point le plus sensible concerne finalement le reste du système de zoom. Plusieurs informations convergent vers la suppression du téléobjectif 3x sur le Galaxy S27 Ultra. Si Samsung conserve parallèlement un module 5x très proche de celui de son prédécesseur, le constructeur devra trouver une autre manière de couvrir efficacement les focales intermédiaires.

Le 3x joue aujourd’hui un rôle important dans les portraits et les scènes où un zoom 5x est déjà trop long. Le supprimer oblige à s’appuyer davantage sur le recadrage numérique du capteur principal ou sur un système de fusion entre plusieurs caméras.

Cette approche peut fonctionner si le traitement logiciel est suffisamment maîtrisé, mais elle impose davantage de contraintes à l’algorithme. Samsung devra surtout éviter que la suppression d’un module physique soit perçue comme une régression, particulièrement sur un smartphone Ultra dont le prix devrait rester très élevé.

Le matériel du Galaxy S26 Ultra reste compétitif, mais la concurrence accélère

Le choix de Samsung peut néanmoins se défendre. Le Galaxy S26 Ultra reste capable de produire de très bonnes images malgré une fiche technique parfois moins spectaculaire que celles de certains concurrents chinois. L’expérience photo ne dépend jamais uniquement de la taille des capteurs : traitement HDR, balance des blancs, stabilisation, fusion multi-images et cohérence entre les focales jouent un rôle tout aussi important.

Samsung pourrait donc considérer qu’un changement radical du téléobjectif 5x n’est pas nécessaire si le module actuel offre encore une marge de progression logicielle. Le problème vient surtout du rythme adopté par OPPO, Vivo ou Honor, qui multiplient les grands capteurs et les téléobjectifs de 200 mégapixels sur leurs modèles les plus ambitieux.

Sur le papier, le décalage devient de plus en plus visible. Samsung reste capable de compenser une partie de cet écart grâce à son traitement d’image, mais cette stratégie devient plus difficile à défendre à mesure que les concurrents combinent eux aussi un matériel plus ambitieux avec des algorithmes de plus en plus solides.

Samsung développe pourtant des capteurs beaucoup plus ambitieux

La situation est d’autant plus paradoxale que Samsung Semiconductor continue d’innover fortement sur les capteurs photo. L’entreprise a récemment présenté le ISOCELL HPC de 200 mégapixels, un composant qui pourrait équiper de futurs smartphones Vivo ou OPPO. Samsung maîtrise donc parfaitement la conception de capteurs capables de concurrencer les solutions les plus ambitieuses du marché.

La question est plutôt de savoir pourquoi ces avancées n’arrivent pas systématiquement sur les Galaxy S Ultra.

Cette prudence peut s’expliquer par plusieurs facteurs : coûts, encombrement interne, consommation, maturité industrielle ou volonté de préserver une certaine cohérence entre générations. Mais elle devient plus visible lorsque des concurrents utilisent des technologies Samsung plus avancées que celles intégrées aux propres smartphones du constructeur.

Pour un produit qui joue le rôle de vitrine technologique de la marque, le contraste commence à devenir difficile à ignorer.

Le traitement logiciel devra faire davantage de travail

Si le Galaxy S27 Ultra abandonne réellement le téléobjectif 3x tout en conservant un capteur 5x de taille similaire, Samsung devra miser encore plus sur la photographie computationnelle. Le capteur principal pourrait prendre en charge une plus grande partie des focales intermédiaires grâce au recadrage haute résolution, tandis que le téléobjectif périscopique resterait réservé aux longues focales.

Cette stratégie permettrait de simplifier le bloc photo et potentiellement de libérer de l’espace à l’intérieur du smartphone. Mais elle ne sera convaincante que si la qualité reste homogène entre 2x, 3x, 4x et 5x. Les utilisateurs de smartphones Ultra attendent précisément une continuité optique qui évite les ruptures de qualité lorsque l’on zoome progressivement. Une simple suppression du 3x sans compensation claire risquerait donc d’être rapidement visible dans les usages réels.

Le Galaxy S27 Ultra ne pourra pas se contenter d’une mise à jour minimale

Il reste évidemment beaucoup d’inconnues avant le lancement du Galaxy S27 Ultra, attendu en 2027. Les informations actuelles concernent un appareil encore en développement, et Samsung peut toujours modifier certaines décisions matérielles avant la production finale.

Mais les premières tendances montrent déjà le défi qui attend la marque. Le Galaxy S Ultra reste l’un des smartphones Android les plus complets du marché, mais son positionnement premium oblige désormais Samsung à montrer des évolutions visibles, pas seulement des améliorations marginales du traitement logiciel.

Si le téléobjectif 5x reste presque inchangé, tandis que le 3x disparaît, Samsung devra prouver que cette simplification améliore réellement l’expérience photo. À ce niveau de gamme, retirer un capteur n’est acceptable que si l’utilisateur ne ressent jamais son absence.