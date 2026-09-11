Firefox s’apprête à changer de visage avec Firefox 157, dont le lancement est prévu le 29 septembre. Mozilla prépare depuis plusieurs mois une refonte baptisée Project Nova, avec de nouveaux onglets, des icônes remaniées, une palette plus chaleureuse et une interface davantage harmonisée entre ordinateur et mobile.

Mais, l’histoire la plus intéressante n’est pas celle des éléments ajoutés. Au fil des tests, Mozilla a surtout choisi de revenir sur plusieurs idées jugées trop envahissantes, preuve qu’une refonte réussie tient parfois moins à la nouveauté qu’à la capacité d’écouter les utilisateurs.

Firefox adopte une interface plus douce et plus cohérente

Project Nova doit moderniser plusieurs éléments visuels de Firefox. Mozilla introduit notamment des onglets aux formes plus douces, des icônes redessinées et une palette inspirée de tons plus chauds. L’onglet actif profite également d’un léger dégradé destiné à mieux le distinguer sans casser l’unité générale de l’interface.

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L’objectif est de rendre Firefox plus actuel tout en conservant une identité propre.

Mozilla travaille aussi sur un système de composants plus cohérent entre bureau et mobile, avec des règles visuelles partagées et une meilleure continuité entre les différentes parties du navigateur.

Ce travail de fond est probablement plus important qu’il n’y paraît. Firefox s’est enrichi de nombreuses fonctions au fil des années, et chaque ajout risque de donner l’impression d’avoir été greffé à une interface différente. Project Nova cherche précisément à réduire cette fragmentation.

Mozilla avait envisagé une refonte beaucoup plus radicale

Les premières versions du projet allaient sensiblement plus loin. Mozilla expérimentait notamment avec des barres d’outils flottantes, des espaces visibles entre l’interface du navigateur et la page web, des angles plus fortement arrondis et des dégradés pastel plus présents.

Sur le papier, ces choix donnaient à Firefox une apparence beaucoup plus distincte. Dans la pratique, ils ont aussi suscité de nombreuses critiques. Certains utilisateurs ont estimé que l’interface occupait trop d’espace et réduisait inutilement la surface disponible pour les contenus. D’autres ont surtout reproché à Mozilla de suivre une tendance devenue omniprésente dans le design logiciel actuel.

Au fil des tests, l’entreprise a donc assagi plusieurs de ces décisions. Les espaces ont en grande partie disparu, les arrondis sont devenus moins prononcés et certaines expérimentations visuelles ont été revues.

Compact Mode revient après les critiques

L’un des changements les plus révélateurs concerne Compact Mode. Mozilla avait initialement pris ses distances avec cette option, alors qu’elle reste appréciée par les utilisateurs qui souhaitent maximiser l’espace disponible à l’écran.

Les retours de la communauté ont finalement poussé le projet dans l’autre direction. Compact Mode doit bien survivre à la refonte, ce qui permet aux utilisateurs de conserver une interface plus dense et moins gourmande en pixels. Ce choix peut sembler mineur, mais il résume assez bien la philosophie que Mozilla semble avoir retenue pour Nova.

Un navigateur n’est pas une simple vitrine graphique.

C’est un outil utilisé parfois plusieurs heures par jour, souvent dans des environnements très différents. Une interface spectaculaire peut rapidement devenir pénible si elle réduit l’efficacité ou impose trop d’espace inutile.

Mozilla semble avoir compris que moderniser Firefox ne devait pas signifier forcer tous les utilisateurs à adopter le même niveau de densité.

Firefox risque malgré tout de ressembler davantage aux autres

Cependant, Project Nova soulève une autre question. À force de vouloir paraître plus contemporain, Firefox risque-t-il de perdre une partie de son identité visuelle ? Les angles arrondis, les dégradés subtils et les palettes plus douces sont devenus omniprésents dans les interfaces actuelles.

Apple pousse son langage visuel Liquid Glass. Google poursuit l’évolution de Material Design vers des composants plus souples et plus expressifs. Une grande partie des applications web modernes adopte elle aussi des cartes arrondies et des espacements généreux. Firefox s’inscrit donc dans une tendance générale.

Le paradoxe est assez évident. Mozilla explique vouloir créer une interface moderne sans devenir générique, mais les codes esthétiques qu’elle adopte sont justement ceux que l’on retrouve un peu partout. La réussite de Nova dépendra donc moins de ses courbes que de sa capacité à préserver une personnalité propre dans les détails, les interactions et la manière dont l’interface s’adapte aux préférences de chacun.

Le vrai intérêt de Nova est peut-être son système de design

Derrière les changements visibles, Mozilla travaille également sur une architecture de design plus structurée. L’idée consiste à utiliser des composants, des motifs et des règles communes pour les futures fonctionnalités de Firefox. Cette approche permet d’éviter qu’un nouvel outil apparaisse comme un élément ajouté séparément, avec ses propres styles et comportements.

Pour un logiciel aussi ancien et complexe qu’un navigateur, cette cohérence est essentielle. Un bon système de design ne sert pas uniquement à rendre une interface plus jolie. Il doit également simplifier son évolution, améliorer la lisibilité et rendre les nouvelles fonctionnalités plus prévisibles pour les utilisateurs.

C’est probablement là que Project Nova peut apporter le plus de valeur sur le long terme. Que les onglets soient un peu plus ou moins arrondis importe finalement moins que la capacité de Mozilla à construire une interface cohérente et durable.

Mozilla choisit l’itération plutôt que la rupture

Le projet montre aussi une différence intéressante dans la manière de concevoir une refonte. Mozilla aurait pu imposer sa nouvelle direction et considérer les critiques comme une résistance naturelle au changement. Elle a choisi de modifier plusieurs choix avant le déploiement général. Cette approche est moins spectaculaire, mais elle correspond bien à la nature de Firefox et de sa communauté.

Le navigateur reste utilisé par une base d’utilisateurs souvent très attachée à la personnalisation, à la densité de l’interface et au contrôle laissé à l’utilisateur. Une refonte trop directive aurait donc probablement provoqué davantage de rejet que d’enthousiasme.

En réintroduisant Compact Mode et en réduisant certains effets visuels, Mozilla montre qu’elle préfère adapter le design plutôt que défendre coûte que coûte une vision initiale.

Firefox 157 devra prouver que modernité ne signifie pas uniformité

Le 29 septembre permettra de voir si Nova réussit réellement son pari. Firefox devrait paraître plus propre, plus doux et plus cohérent, mais aussi moins radical que ce que les premières maquettes laissaient imaginer.

Ce compromis est probablement volontaire. Mozilla ne cherche plus à redessiner complètement Firefox, mais à lui offrir une base visuelle plus moderne sans casser les habitudes qui font sa force. Le véritable enjeu n’est donc pas de savoir si les utilisateurs aimeront les nouveaux angles arrondis. Il sera de voir si Firefox peut adopter les codes visuels de 2026 sans devenir interchangeable avec tous les autres logiciels qui les utilisent déjà.

Project Nova sera peut-être moins révolutionnaire que prévu, mais son évolution raconte quelque chose de plus intéressant : lorsqu’un logiciel est utilisé quotidiennement par des millions de personnes, savoir retirer une mauvaise idée peut être aussi important que d’en ajouter une nouvelle.