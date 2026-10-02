La présentation officielle des Galaxy S27 est encore attendue dans plusieurs mois, mais les premières fuites commencent déjà à dessiner les contours de la prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung. Après plusieurs informations concernant les appareils photo et le design, une nouvelle rumeur s’intéresse à un sujet beaucoup moins réjouissant : le prix.

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Selon le blogueur et leaker coréen Lanzuk, la gamme Galaxy S27 pourrait être plus chère que la génération S26. Une hausse comprise entre 100 000 et 130 000 wons est évoquée pour le modèle de base, soit environ 65 à 85 euros selon une conversion directe. Mais les modèles dotés de davantage de stockage pourraient subir une augmentation encore plus importante.

Le stockage pourrait coûter beaucoup plus cher

L’information est particulièrement intéressante pour le Galaxy S27 Ultra. Selon la fuite, Samsung envisagerait une hausse plus marquée sur les configurations équipées de davantage de stockage.

À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra est actuellement proposé à 1 399 euros en 256 Go et 1 669 euros en 512 Go. L’écart entre les deux configurations atteint donc 270 euros.

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Si les informations de Lanzuk se confirmaient, le Galaxy S27 Ultra 256 Go pourrait atteindre environ 1 399 dollars, tandis que la version 512 Go pourrait commencer autour de 1 599 dollars, voire davantage.

La configuration 1 To serait encore plus préoccupante. Le Galaxy S26 Ultra est actuellement commercialisé à 1 969 euros dans cette capacité. La nouvelle génération pourrait franchir la barre symbolique des 2 000 dollars, même si cette estimation repose uniquement sur les informations actuellement disponibles et une conversion directe.

Il faut surtout garder à l’esprit que les prix évoqués semblent concerner en priorité la Corée du Sud. Une conversion en dollars ne permet donc pas de prédire directement les tarifs qui seront appliqués en France ou dans les autres marchés.

Une hausse qui pourrait être liée au prix de la mémoire

Cette éventuelle augmentation intervient dans un contexte de hausse des coûts des composants mémoire. Les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro pourraient notamment adopter de nouvelles générations de mémoire, avec LPDDR6 pour la RAM et UFS 5.1 pour le stockage, selon les rumeurs rapportées par la source.

Toutefois, il reste impossible de déterminer précisément quelle part d’une éventuelle hausse serait directement liée à ces composants et quelle part correspondrait à la stratégie tarifaire de Samsung.

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D’autres informations évoquent d’ailleurs une approche différente. Une fuite attribuée à @phonefuturist affirme que seul le Galaxy S27 Ultra pourrait être plus cher, avec un tarif de départ qui atteindrait 1 499 dollars. Ces informations contradictoires montrent surtout que Samsung n’aurait pas encore arrêté définitivement sa grille tarifaire, du moins selon les sources citées.

Le Galaxy S27 Ultra préparerait plusieurs changements

Cette hausse potentielle des prix pourrait s’accompagner de plusieurs évolutions matérielles importantes. Le changement le plus visible concernerait le design du Galaxy S27 Ultra. Des rendus ayant circulé en ligne montrent un bloc photo horizontal, abandonnant potentiellement l’organisation actuelle des capteurs.

Le smartphone pourrait également être légèrement plus lourd, ce qui alimenterait l’hypothèse d’une batterie de plus grande capacité.

Sur le plan technique, le Galaxy S27 Ultra et le nouveau modèle Pro seraient également attendus avec les fameuses mémoires LPDDR6 et UFS 5.1. Ces technologies pourraient améliorer les performances et les débits, même si leurs bénéfices concrets dépendront de l’intégration réalisée par Samsung.

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Trois évolutions photo annoncées, mais une suppression controversée

La photographie devrait également faire partie des grands axes d’amélioration de la gamme Galaxy S27. Le leaker Ice Universe affirme notamment que Samsung préparerait trois évolutions importantes du traitement logiciel de l’image. Les détails précis de ces améliorations ne sont toutefois pas établis dans les informations disponibles ici.

Une autre rumeur est plus surprenante : le Galaxy S27 Ultra pourrait abandonner son téléobjectif dédié 3x.

Cela ne signifie pas nécessairement une dégradation globale des capacités photographiques, puisque Samsung pourrait compenser cette évolution par un autre capteur ou par du traitement informatique. Mais sans informations techniques définitives, il est trop tôt pour déterminer les conséquences réelles de ce changement.

Une génération encore largement basée sur des rumeurs

Le principal élément à retenir à ce stade est donc l’incertitude autour des prix. Plusieurs sources semblent s’accorder sur la possibilité d’une augmentation, mais elles ne convergent pas sur son ampleur ni sur les modèles concernés.

La rumeur de Lanzuk évoque une hausse pour l’ensemble de la gamme, avec une augmentation encore plus forte pour les configurations haut de gamme. Une autre source estime au contraire que Samsung pourrait limiter cette hausse au Galaxy S27 Ultra.

Les prix définitifs ne seront connus qu’au moment de l’annonce officielle. D’ici là, les tarifs évoqués doivent donc être considérés comme des estimations et non comme la grille tarifaire définitive de Samsung.

Ce qui se dessine néanmoins est une génération Galaxy S27 ambitieuse sur le plan matériel, avec de possibles changements sur le design, la mémoire, la batterie et la photographie. Reste à savoir si Samsung cherchera à répercuter le coût de ces évolutions sur l’ensemble de sa gamme ou principalement sur son modèle Ultra.