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Rumeurs · Produit

Huawei Mate 90, Mate 90 Pro, Pro Max et RS : tout ce que l’on sait

Le Kirin 9050 Pro, longtemps annoncé comme l'exclusivité du Mate 90, a fait ses débuts le 7 septembre — dans un autre appareil. La série Mate 90 elle-même reste sans date officielle, quelque part « fin septembre ». Voici ce qui est déjà vérifiable, ce qui relève encore de la fuite, et deux configurations photo qui ne peuvent pas être vraies toutes les deux.

Lancement attendu Fin septembre 2026 (non confirmée)
Rumeurs depuis Mai 2026
Sources 6

Yohann Poiron

Smartphones

Huawei Kirin 9050 Pro : LogicFolding passe du concept au premier produit commercial
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 15 septembre 2026 · 9 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • L'arrivée de dalles plates sur l'ensemble de la gamme, abandonnant les courbes des générations précédentes.
  • Le mystère persistant autour du processeur Kirin 9050 Pro, déjà aperçu sur le pliable Mate XT 2.
  • Des batteries très généreuses attendues entre 6 800 et 7 000 mAh associées à une charge 100 W.
  • De nombreuses contradictions dans les fuites concernant les configurations photo haut de gamme.
  • Un lancement espéré pour la fin du mois de septembre sans date officielle confirmée.

Huawei a organisé sa rentrée en deux temps. Le premier acte a eu lieu le 7 septembre : Mate XT 2, HarmonyOS 7 et une nouvelle puce Kirin sur scène. Le second, consacré à la série Mate 90, était initialement attendu « fin septembre » — et n’a toujours aucune date officielle au moment où nous publions ce dossier.

L’intérêt de ce calendrier en deux temps, c’est qu’il a déjà livré une information capitale sur le Mate 90 : la puce que tous les leakers lui promettaient depuis mai a débuté ailleurs. Voici ce que cela change, et ce qui reste ouvert.

Le Kirin 9050 Pro est réel — mais il a débuté dans un autre téléphoneSolide

Depuis mai, chaque fuite présentait le Kirin 9050 Pro comme la pièce maîtresse du Mate 90. Le 7 septembre, Huawei l’a bien officialisé — mais à bord du Mate XT 2, son smartphone à triple pli, pas du Mate 90. C’est le premier produit commercial à utiliser LogicFolding, l’architecture qui empile les circuits logiques en trois dimensions pour progresser sans dépendre d’une gravure plus fine, inaccessible à Huawei.

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Les chiffres officiels : un CPU LinxiCore à neuf cœurs, jusqu’à 24 % de mieux en mono-cœur et 52 % en multi-cœur face au Kirin 9030 Pro ; un GPU Maleoon qui inaugure le ray tracing matériel, +142 % en rendu ; un NPU Da Vinci capable d’exécuter localement des modèles Mixture-of-Experts jusqu’à 30 milliards de paramètres ; une densité de 238 millions de transistors par mm². Ce sont des chiffres Huawei, non vérifiés par des tests indépendants — mais la puce, elle, existe bel et bien.

Reste une question que personne n’a tranchée : le Mate 90 recevra-t-il exactement ce Kirin 9050 Pro, ou une variante ? Rien ne permet de l’affirmer à ce stade.

HarmonyOS 7, déjà disponibleSolide

Autre point acquis : HarmonyOS 7 a été officialisé le 7 septembre, avec un accent marqué sur l’IA agentique — des assistants capables d’analyser un CV, de gérer des appareils connectés ou de passer des réservations par appel automatisé. Le Mate 90 en héritera très probablement, sans que Huawei l’ait formellement confirmé pour cette gamme précise.

Un calendrier avancé, confirmé par les faitsSolide

Le 30 juin, une fuite annonçait que Huawei avancerait le lancement de la série Mate — traditionnellement présentée en novembre — à septembre 2026, pour se positionner face aux nouveaux iPhone. Fin juillet, Digital Chat Station précisait le scénario : deux événements distincts, le Mate XT 2 en début de mois, le Mate 90 en fin de mois. Le premier volet s’est tenu très exactement comme annoncé, ce qui donne du crédit au second — sans en faire une certitude.

Quatre modèles, des écrans qui s’aplatissentPrudence

La gamme attendue compte quatre appareils : Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS. Fait notable, Huawei abandonnerait les écrans incurvés de la génération précédente au profit de dalles plates sur l’ensemble de la gamme — un choix qui tranche avec le Mate 80 Pro Max et son écran incurvé.

Les Pro Max et RS reconduiraient l’écran OLED double couche — une technologie que Huawei avait déjà inaugurée sur le Mate 80 Pro Max —, cette fois en 6,9 pouces et définition 1,5K, avec LTPO pour le taux de rafraîchissement adaptatif.

Batterie autour de 7 000 mAh, charge 100 WPrudence

Deux fuites indépendantes convergent sur une capacité de batterie comprise entre 6 800 et 7 000 mAh pour les Pro Max et RS, avec une charge filaire à 100 W et une compatibilité Wi-Fi 7. Une progression cohérente avec la tendance générale du haut de gamme chinois vers des batteries toujours plus généreuses.

Le duel des deux configurations photoÀ vérifier

C’est le point le plus incertain du dossier, parce que deux fuites décrivent des systèmes photo incompatibles l’un avec l’autre pour les Pro Max et RS. La première, du 22 mai, parle d’un double périscope de 50 mégapixels, l’une des deux variantes offrant un zoom optique 10x — mais le message original du leaker a depuis été supprimé, ce qui invite à la prudence. La seconde, du 7 mai, décrit une architecture différente : un unique périscope 10x natif, épaulé d’un second téléobjectif, le tout autour d’un capteur principal de type 1 pouce, dans la filiation du P40 Pro+ de 2020.

Une fuite plus récente, début août, ajoute encore une troisième description : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 Mpx, deux téléobjectifs de 50 Mpx et un capteur Red Maple de troisième génération dédié à la colorimétrie. Les trois versions ne peuvent pas être exactes simultanément — nous les rapportons toutes, sans en privilégier une.

L’écosystème de téléconvertisseurs s’étendrait au MatePrudence

Huawei avait inauguré, avec les Pura 90, des téléconvertisseurs optiques externes qui se fixent devant l’objectif pour un vrai zoom optique supplémentaire. Selon une fuite du 1er juin, cette logique s’étendrait au Mate 90 — avec un nouveau fournisseur pour ces accessoires, ce qui laisse présager un design différent de celui des Pura 90.

Le lecteur d’empreintes, lui, resterait intégré au bouton latéral plutôt que de passer sous l’écran — une continuité, pas un changement.

Et la série Pura 90s ?À vérifier

La même fuite qui a fixé le calendrier de septembre affirme aussi que Huawei aurait abandonné la série Pura 90s, un temps évoquée pour combler l’intervalle avant le Mate 90. Provenant de la même source que le calendrier — depuis en partie vérifié —, l’information gagne en crédibilité sans devenir une certitude : Huawei n’a rien confirmé sur ce point non plus.

Ce que Huawei n’a toujours pas ditÀ vérifier

La date exacte du second événement de rentrée, au-delà d’une « fin septembre » non confirmée. Les prix. La configuration photo définitive, entre les trois versions qui circulent. Et la disponibilité hors de Chine — Huawei réserve généralement ses Mate les plus récents au marché domestique avant une éventuelle extension internationale, jamais garantie sur ce segment sous sanctions américaines.

Dossier arrêté au 15 septembre 2026. Il sera mis à jour dès l’annonce du second événement de rentrée de Huawei, puis le jour du lancement. Établi à partir de notre suivi de la série depuis mai 2026, complété par le lancement réel du Kirin 9050 Pro le 7 septembre.

Calendrier prévisionnel

Passé
Mai 2026 Premières fuites
  • Téléconvertisseurs externes et architecture LogicFolding évoqués
  • Deux configurations photo différentes circulent pour les Pro Max/RS
Passé
30 juin 2026 Le calendrier avance
  • Lancement resitué en septembre plutôt qu'en novembre
  • La série Pura 90s dite abandonnée
Passé
29 juillet 2026 Deux événements distincts
  • Mate XT 2 en début de mois, Mate 90 en fin de mois
  • Famille de quatre modèles précisée
Passé
4 août 2026 Fiche technique du Pro Max
  • 200 Mpx, capteur Red Maple, batterie jusqu'à 7 000 mAh
  • Aucune date officielle confirmée par Huawei
Passé
7 septembre 2026 Premier événement tenu
  • Mate XT 2 et HarmonyOS 7 officialisés
  • Le Kirin 9050 Pro fait ses débuts — hors du Mate 90
Prochain rendez-vous
Fin septembre 2026 Second événement attendu
  • Lancement supposé de la série Mate 90
  • Aucune date précise communiquée par Huawei à ce jour

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle Huawei Mate 90
Puce Kirin 9030 Pro Kirin 9050 Pro (LogicFolding)
Écran (Pro Max/RS) OLED double couche 6,9", incurvé OLED double couche 6,9" 1,5K, plat
Capteur principal 50 Mpx RYYB, ouverture variable f/1,4–f/4,0 200 Mpx ou capteur 1 pouce (selon la fuite)
Téléobjectif Périscope 50 Mpx, zoom 6,2x (12,4x qualité optique) Double périscope ou 10x natif (versions contradictoires)
Écosystème photo Aucun accessoire externe Téléconvertisseurs optiques externes (hérité des Pura 90)
Système HarmonyOS 6 HarmonyOS 7
Calendrier de lancement 25 novembre 2025 Septembre 2026 (avancé)

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Huawei Communication officielle
Très fiable 		Kirin 9050 Pro et HarmonyOS 7 officialisés le 7 septembre — rien encore sur le Mate 90
Digital Chat Station Leaker, Weibo
Fiable 		Calendrier en deux événements, famille de quatre modèles
@RuryRen Leaker
Fiable 		Avancement du calendrier à septembre, abandon supposé des Pura 90s
Fixed Focus Digital Leaker, Weibo
À vérifier 		Téléconvertisseurs externes, nouveau fournisseur
Weibo (source non attribuée) Fuite non signée
À vérifier 		Fiche complète du 4 août, contredit d’autres fuites sur la photo
Fuite du 22 mai Message depuis supprimé
À vérifier 		Double périscope 50 Mpx — le message original a été retiré par son auteur

Questions fréquentes

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