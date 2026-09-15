Huawei a organisé sa rentrée en deux temps. Le premier acte a eu lieu le 7 septembre : Mate XT 2, HarmonyOS 7 et une nouvelle puce Kirin sur scène. Le second, consacré à la série Mate 90, était initialement attendu « fin septembre » — et n’a toujours aucune date officielle au moment où nous publions ce dossier.

L’intérêt de ce calendrier en deux temps, c’est qu’il a déjà livré une information capitale sur le Mate 90 : la puce que tous les leakers lui promettaient depuis mai a débuté ailleurs. Voici ce que cela change, et ce qui reste ouvert.

Le Kirin 9050 Pro est réel — mais il a débuté dans un autre téléphone Solide

Depuis mai, chaque fuite présentait le Kirin 9050 Pro comme la pièce maîtresse du Mate 90. Le 7 septembre, Huawei l’a bien officialisé — mais à bord du Mate XT 2, son smartphone à triple pli, pas du Mate 90. C’est le premier produit commercial à utiliser LogicFolding, l’architecture qui empile les circuits logiques en trois dimensions pour progresser sans dépendre d’une gravure plus fine, inaccessible à Huawei.

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Les chiffres officiels : un CPU LinxiCore à neuf cœurs, jusqu’à 24 % de mieux en mono-cœur et 52 % en multi-cœur face au Kirin 9030 Pro ; un GPU Maleoon qui inaugure le ray tracing matériel, +142 % en rendu ; un NPU Da Vinci capable d’exécuter localement des modèles Mixture-of-Experts jusqu’à 30 milliards de paramètres ; une densité de 238 millions de transistors par mm². Ce sont des chiffres Huawei, non vérifiés par des tests indépendants — mais la puce, elle, existe bel et bien.

Reste une question que personne n’a tranchée : le Mate 90 recevra-t-il exactement ce Kirin 9050 Pro, ou une variante ? Rien ne permet de l’affirmer à ce stade.

HarmonyOS 7, déjà disponible Solide

Autre point acquis : HarmonyOS 7 a été officialisé le 7 septembre, avec un accent marqué sur l’IA agentique — des assistants capables d’analyser un CV, de gérer des appareils connectés ou de passer des réservations par appel automatisé. Le Mate 90 en héritera très probablement, sans que Huawei l’ait formellement confirmé pour cette gamme précise.

Un calendrier avancé, confirmé par les faits Solide

Le 30 juin, une fuite annonçait que Huawei avancerait le lancement de la série Mate — traditionnellement présentée en novembre — à septembre 2026, pour se positionner face aux nouveaux iPhone. Fin juillet, Digital Chat Station précisait le scénario : deux événements distincts, le Mate XT 2 en début de mois, le Mate 90 en fin de mois. Le premier volet s’est tenu très exactement comme annoncé, ce qui donne du crédit au second — sans en faire une certitude.

Quatre modèles, des écrans qui s’aplatissent Prudence

La gamme attendue compte quatre appareils : Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS. Fait notable, Huawei abandonnerait les écrans incurvés de la génération précédente au profit de dalles plates sur l’ensemble de la gamme — un choix qui tranche avec le Mate 80 Pro Max et son écran incurvé.

Les Pro Max et RS reconduiraient l’écran OLED double couche — une technologie que Huawei avait déjà inaugurée sur le Mate 80 Pro Max —, cette fois en 6,9 pouces et définition 1,5K, avec LTPO pour le taux de rafraîchissement adaptatif.

Batterie autour de 7 000 mAh, charge 100 W Prudence

Deux fuites indépendantes convergent sur une capacité de batterie comprise entre 6 800 et 7 000 mAh pour les Pro Max et RS, avec une charge filaire à 100 W et une compatibilité Wi-Fi 7. Une progression cohérente avec la tendance générale du haut de gamme chinois vers des batteries toujours plus généreuses.

Le duel des deux configurations photo À vérifier

C’est le point le plus incertain du dossier, parce que deux fuites décrivent des systèmes photo incompatibles l’un avec l’autre pour les Pro Max et RS. La première, du 22 mai, parle d’un double périscope de 50 mégapixels, l’une des deux variantes offrant un zoom optique 10x — mais le message original du leaker a depuis été supprimé, ce qui invite à la prudence. La seconde, du 7 mai, décrit une architecture différente : un unique périscope 10x natif, épaulé d’un second téléobjectif, le tout autour d’un capteur principal de type 1 pouce, dans la filiation du P40 Pro+ de 2020.

Une fuite plus récente, début août, ajoute encore une troisième description : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 Mpx, deux téléobjectifs de 50 Mpx et un capteur Red Maple de troisième génération dédié à la colorimétrie. Les trois versions ne peuvent pas être exactes simultanément — nous les rapportons toutes, sans en privilégier une.

L’écosystème de téléconvertisseurs s’étendrait au Mate Prudence

Huawei avait inauguré, avec les Pura 90, des téléconvertisseurs optiques externes qui se fixent devant l’objectif pour un vrai zoom optique supplémentaire. Selon une fuite du 1er juin, cette logique s’étendrait au Mate 90 — avec un nouveau fournisseur pour ces accessoires, ce qui laisse présager un design différent de celui des Pura 90.

Le lecteur d’empreintes, lui, resterait intégré au bouton latéral plutôt que de passer sous l’écran — une continuité, pas un changement.

Et la série Pura 90s ? À vérifier

La même fuite qui a fixé le calendrier de septembre affirme aussi que Huawei aurait abandonné la série Pura 90s, un temps évoquée pour combler l’intervalle avant le Mate 90. Provenant de la même source que le calendrier — depuis en partie vérifié —, l’information gagne en crédibilité sans devenir une certitude : Huawei n’a rien confirmé sur ce point non plus.

Ce que Huawei n’a toujours pas dit À vérifier

La date exacte du second événement de rentrée, au-delà d’une « fin septembre » non confirmée. Les prix. La configuration photo définitive, entre les trois versions qui circulent. Et la disponibilité hors de Chine — Huawei réserve généralement ses Mate les plus récents au marché domestique avant une éventuelle extension internationale, jamais garantie sur ce segment sous sanctions américaines.

Dossier arrêté au 15 septembre 2026. Il sera mis à jour dès l’annonce du second événement de rentrée de Huawei, puis le jour du lancement. Établi à partir de notre suivi de la série depuis mai 2026, complété par le lancement réel du Kirin 9050 Pro le 7 septembre.