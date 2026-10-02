Apple lève progressivement le voile sur les particularités de son premier smartphone pliable. Alors que l’iPhone Duo doit arriver dans les prochaines semaines, l’une des principales interrogations concerne naturellement la durabilité de son écran interne. Apple vient justement de confirmer un détail qui pourrait faire une vraie différence sur le long terme : la couche de protection située au-dessus de l’écran pourra être retirée et remplacée.

Publicité

L’information a été confirmée par Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle chez Apple, lors d’un entretien avec la créatrice de contenu Angelica Fendi. Cette possibilité concerne spécifiquement la couche nano-texturée de l’écran interne, conçue notamment pour atténuer la visibilité du pli central.

Le dossier complet Smartphones iPhone Duo : tout ce que l’on sait sur le premier iPhone pliable

Une couche nano-texturée pensée pour durer

Apple mise sur une architecture particulière pour l’écran interne de l’iPhone Duo. Sa couche nano-texturée donne à la dalle un aspect mat qui réduit les reflets, mais elle participe également à donner une impression de surface plus plane malgré la présence du mécanisme de pliage.

Lors de la présentation du smartphone, Apple avait indiqué que cette couche était 40 % plus rigide que d’autres matériaux utilisés dans l’industrie. L’entreprise affirme également avoir consacré un important travail d’ingénierie à sa résistance à l’usure.

Publicité

Kate Bergeron explique que l’objectif est notamment de conserver les propriétés de cette couche aussi longtemps que possible. Mais Apple a prévu un scénario dans lequel elle finirait malgré tout par perdre de son efficacité ou être endommagée.

Une protection qui peut être remplacée

C’est probablement la particularité la plus intéressante de cette architecture. Si la couche supérieure venait à être détériorée, elle pourrait être retirée puis remplacée, sans devoir remplacer l’intégralité de l’écran pliable.

Pour les utilisateurs de smartphones pliables, cette approche répond directement à l’une des inquiétudes liées aux écrans flexibles. Les frottements répétés, notamment au niveau de certaines zones fortement sollicitées, peuvent progressivement affecter les couches de protection situées au-dessus de la dalle.

Apple ne présente donc pas cette couche comme un élément totalement définitif. Elle est plutôt conçue comme une partie remplaçable de l’écran, ce qui pourrait permettre de préserver plus longtemps l’apparence et les propriétés de la dalle.

19 euros avec AppleCare+

Apple a déjà communiqué un premier tarif en France. Pour les clients disposant d’AppleCare+, le remplacement de cette couche de protection coûterait 19 euros. Le tarif applicable aux utilisateurs ne disposant pas d’AppleCare+ n’est en revanche pas précisé dans les informations disponibles.

Publicité

Ce coût relativement contenu pourrait changer la manière dont on considère la durabilité d’un écran pliable. Plutôt que de considérer une dégradation de la couche supérieure comme un problème nécessitant potentiellement le remplacement d’un composant très coûteux, Apple semble avoir conçu son écran avec une forme de maintenance intégrée.

Apple attaque l’un des points faibles des pliables

La concurrence travaille elle aussi sur la réduction du pli et l’amélioration de la résistance des écrans pliables. Samsung met notamment en avant sa technologie Flex Titanium sur ses Galaxy Z Fold 8, avec une nouvelle combinaison de matériaux et une nouvelle conception de la charnière et de la structure de l’écran.

Toutefois, l’approche d’Apple est différente. Plutôt que de miser uniquement sur une couche censée résister pendant toute la durée de vie du smartphone, l’entreprise prévoit la possibilité de remplacer cette couche si son état se dégrade.

C’est une différence importante dans la philosophie de conception. La question n’est plus uniquement de savoir combien de temps la protection tiendra, mais aussi de savoir à quel point son remplacement sera simple, accessible et abordable.

Un choix particulièrement intéressant pour les joueurs

La durabilité de cette surface pourrait être particulièrement importante dans certains usages. Les zones de l’écran utilisées régulièrement pour les commandes tactiles, notamment les joysticks virtuels dans les jeux, sont susceptibles de subir davantage de frottements.

Publicité

C’est précisément le genre de scénario qui alimente les interrogations autour des écrans pliables. Une surface nano-texturée peut être particulièrement agréable à utiliser, mais son comportement après plusieurs mois ou années d’utilisation intensive reste à vérifier.

Le remplacement de la couche apporte donc une forme de filet de sécurité. Reste maintenant à voir comment Apple réalisera concrètement cette opération et si elle sera disponible dans tous ses réseaux de réparation.

Une solution originale, mais à surveiller

Avec l’iPhone Duo, Apple semble donc avoir trouvé une manière assez élégante de répondre à une contrainte inhérente aux smartphones pliables. La couche nano-texturée contribue à réduire la perception du pli et les reflets, tout en étant conçue pour pouvoir être remplacée lorsqu’elle arrive en fin de vie.

Cette décision ne garantit évidemment pas que l’écran interne sera indestructible. Elle déplace simplement le problème : la durabilité de l’iPhone Duo dépendra aussi de la résistance de la dalle elle-même et de la qualité du mécanisme de remplacement.

Il faudra surtout attendre les premiers mois d’utilisation réelle pour savoir comment cette couche évolue face aux rayures, aux frottements et aux nombreux cycles de pliage. Mais sur le papier, Apple propose avec l’iPhone Duo une solution de maintenance que les autres smartphones pliables ne semblent pas encore proposer sous cette forme.