Google aurait lancé un programme pilote destiné à rémunérer directement des éditeurs de presse et de contenus web dont les publications alimentent ses nouvelles fonctionnalités de recherche basées sur l’intelligence artificielle.

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Selon des informations rapportées par The Information, environ 100 éditeurs participeraient actuellement à ce programme. Une initiative particulièrement surveillée alors que les réponses générées par l’IA de Google suscitent des inquiétudes croissantes concernant leur impact sur le trafic envoyé aux sites web.

Google rémunère la contribution aux réponses IA

Le programme aurait débuté il y a moins d’un an et aurait été révélé initialement par Digiday. Dans le cadre de cette expérimentation, Google mesurerait la contribution des contenus des éditeurs aux différentes fonctionnalités d’IA de son écosystème. Sont notamment concernés AI Overviews, AI Mode dans Google Search ainsi que le chatbot Gemini.

La rémunération serait donc liée à la manière dont les contenus des participants contribuent aux expériences de recherche et de réponses générées par l’IA.

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Cette approche marque une évolution importante par rapport au fonctionnement traditionnel du moteur de recherche, dans lequel les éditeurs cherchent principalement à obtenir du trafic en apparaissant dans les résultats.

Certains éditeurs auraient déjà touché plus d’un million de dollars

Les montants évoqués montrent que le programme pourrait représenter une source de revenus significative pour certains participants. Selon The Information, un éditeur présent dans le programme depuis son lancement aurait ainsi généré plus d’un million de dollars en un an.

Un autre éditeur, arrivé seulement quelques mois auparavant, aurait reçu entre 50 000 et 60 000 dollars.

Ces montants restent toutefois liés à un programme pilote et ne permettent pas de déterminer les conditions qui seraient appliquées à l’ensemble des éditeurs si Google décidait de généraliser le système.

Une réponse aux tensions autour de l’IA dans Google Search

Cette expérimentation intervient dans un contexte particulièrement tendu entre Google et les éditeurs. Les fonctionnalités d’IA de Google peuvent désormais répondre directement à de nombreuses questions sans que l’utilisateur ait nécessairement besoin de consulter les sites apparaissant derrière la réponse.

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Le risque pour les éditeurs est donc de voir leurs contenus utilisés pour construire une réponse générée par l’IA, tout en recevant potentiellement moins de visites. Cette évolution a déjà suscité des critiques et des procédures judiciaires de la part d’éditeurs, tandis que plusieurs régulateurs s’intéressent également aux conséquences de cette transformation du moteur de recherche.

Des régulateurs commencent à intervenir

Au Royaume-Uni, les autorités ont notamment estimé en juin que Google devait permettre aux éditeurs de refuser d’apparaître dans les fonctionnalités de recherche utilisant l’IA. L’Union européenne a également ouvert une enquête portant sur l’impact de ces changements sur le trafic web et a récemment demandé à Google d’apporter des modifications à son moteur de recherche.

Le sujet dépasse donc désormais largement la seule question de la rémunération des éditeurs. Il touche au fonctionnement même de la recherche web et à la manière dont la valeur créée par les contenus est répartie entre les plateformes et ceux qui produisent ces contenus.

Vers un nouveau modèle économique pour le web ?

Le programme pilote de Google pourrait constituer une première tentative de réponse à cette équation. Si les contenus des éditeurs deviennent une matière première essentielle aux réponses générées par l’IA, Google pourrait chercher à établir un modèle dans lequel leur utilisation donne lieu à une rémunération directe.

Mais le montant versé aux éditeurs n’est qu’une partie du problème. La question centrale reste celle du trafic : être rémunéré pour contribuer à une réponse IA ne compense pas nécessairement la potentielle perte de visiteurs, d’abonnés ou de revenus publicitaires liée à la diminution des clics vers les sites.

Avec environ 100 éditeurs actuellement concernés, Google teste donc encore les contours de ce modèle. Reste à voir si cette expérimentation deviendra un programme permanent et, surtout, quelles règles de rémunération seraient appliquées à une échelle beaucoup plus large.