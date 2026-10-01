Huawei ne s’est pas contenté de dévoiler sa nouvelle gamme Mate 90. Le constructeur chinois accompagne ses smartphones de coques modulaires personnalisables, qui permettent de modifier leur apparence en échangeant plusieurs éléments du boîtier.

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Proposées à partir de 139 yuans (20 euros), ces coques permettent notamment de remplacer séparément le cadre central, le panneau arrière ou encore la partie inférieure. Huawei pousse même le concept jusqu’à proposer plusieurs couleurs pour l’anneau entourant le bloc photo.

Une coque que l’on peut assembler comme on le souhaite

Les nouvelles coques des Mate 90 adoptent une conception modulaire assez originale. L’utilisateur peut retirer facilement différentes parties afin de composer son propre ensemble.

La partie supérieure et la partie inférieure peuvent notamment être changées séparément. Le cadre et le panneau arrière peuvent également être associés selon les préférences de chacun. L’anneau autour du module photo dispose lui aussi de plusieurs options de couleur, ce qui permet de créer différentes combinaisons avec le panneau arrière.

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L’idée est donc de transformer la coque en élément personnalisable du smartphone, plutôt que de simplement choisir une couleur parmi quelques modèles proposés par le constructeur.

Une partie inférieure qui ne sert pas uniquement à décorer

Huawei ne s’est pas arrêté à l’aspect esthétique. La partie inférieure de la coque intègre une cavité fonctionnelle dans laquelle l’utilisateur peut placer différents petits accessoires. Huawei cite notamment des rouleaux anti-peluches, des boîtes utilitaires, des parfums, des miroirs ou encore des accessoires lumineux.

Une approche qui donne à la coque un rôle supplémentaire : elle peut servir de petit espace de rangement pour transporter certains objets du quotidien directement avec le smartphone.

Des éditions en partenariat pour les collectionneurs

Huawei propose également des modèles en édition limitée ou issus de collaborations. Sur sa boutique, la marque commercialise notamment une coque Bikini Bottom Residents inspirée de l’univers de Bob l’éponge, sous la forme d’un modèle de type construction, au prix de 59 yuans.

Une version en peluche avec un petit jouet souple fixé à l’arrière est proposée à 99 yuans. Une autre coque issue de la série Mingchao est proposée à 69 yuans. Ces modèles misent davantage sur l’aspect collector et décoratif que sur la modularité avancée des coques principales.

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Des tarifs à partir de 139 yuans

Huawei décline ses coques modulaires selon les différents modèles de la gamme Mate 90 :

Modèle Prix de la coque Mate 90/Mate 90 Pro 139 yuans Mate 90 Pro Max 139 yuans Mate 90 RS Ultimate Design 149 yuans

Ces tarifs concernent les prix annoncés en Chine. Cette initiative reste particulièrement intéressante dans un marché où les fabricants privilégient généralement des coques complètes et difficilement personnalisables. Avec le Mate 90, Huawei propose au contraire une approche à la carte, permettant de changer l’apparence du smartphone sans nécessairement remplacer l’intégralité de la coque.

Pour l’instant, rien n’indique toutefois que ces accessoires seront commercialisés sur les marchés internationaux.