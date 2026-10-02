Opera continue de chercher de nouvelles façons de transformer son navigateur en véritable couteau suisse numérique. Après les VPN, les bloqueurs de publicité et les fonctions d’intelligence artificielle, l’entreprise vient d’intégrer une eSIM de voyage directement dans Opera pour Android.

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L’idée est simple : permettre aux voyageurs d’installer une eSIM sans devoir télécharger l’application d’un fournisseur spécialisé. Pour accompagner le lancement, Opera propose également 3 Go de données mobiles gratuits pendant trois jours dans plusieurs marchés, dont la France.

Une eSIM directement depuis Opera

Lorsque l’on voyage à l’étranger, plusieurs solutions existent pour rester connecté : utiliser son forfait avec le roaming, acheter une carte SIM locale ou passer par une eSIM de voyage.

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Le roaming reste la solution la plus simple, mais peut rapidement devenir coûteux. Une carte SIM locale peut être moins chère, mais nécessite de trouver un point de vente et de remplacer physiquement la carte SIM. Les eSIM sont plus pratiques, mais nécessitent généralement de télécharger une application dédiée et de créer un compte.

Opera cherche justement à supprimer cette étape supplémentaire. Au lancement, son eSIM de voyage fonctionne dans 47 pays, parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, la Corée du Sud et l’Australie.

Autre avantage : il n’est pas nécessaire d’installer une nouvelle eSIM à chaque changement de pays. Une fois l’eSIM installée sur le smartphone, l’utilisateur peut simplement acheter ou ajouter des données pour sa nouvelle destination.

3 Go gratuits pendant trois jours

Pour tester le service, Opera propose 3 Go de données gratuits pendant trois jours, sans même demander d’adresse e-mail. L’offre promotionnelle est toutefois disponible dans un nombre de pays plus limité que le service eSIM lui-même. Au lancement, elle concerne les utilisateurs situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Canada, aux Émirats arabes unis, au Brésil, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Pologne.

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Pour profiter de l’offre, il suffit d’ouvrir Opera sur Android, d’accéder à son profil, puis de sélectionner la nouvelle option eSIM et de choisir « Réclamer maintenant ». Le navigateur demande ensuite de sélectionner le pays de destination et accompagne l’utilisateur dans l’installation du profil eSIM.

Toutefois, Opera recommande de réaliser cette configuration avant le départ, lorsque l’utilisateur dispose encore d’une connexion Internet fiable. Le compteur de validité des données gratuites ne commence qu’une fois que l’eSIM se connecte pour la première fois à un réseau dans le pays de destination.

Une connexion qui fonctionne partout sur le smartphone

L’un des points importants de cette intégration est que l’eSIM n’est évidemment pas limitée au navigateur Opera. Une fois installée et activée, elle fournit une connexion de données classique utilisable par toutes les applications du smartphone. Google Maps, WhatsApp, Instagram ou n’importe quelle autre application peuvent donc utiliser cette connexion mobile.

Opera ne crée donc pas une nouvelle technologie d’eSIM. L’entreprise propose plutôt une nouvelle manière d’en obtenir une, directement depuis une application que l’utilisateur possède déjà.

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L’objectif : éviter le problème du Wi-Fi à l’arrivée

L’intérêt devient surtout évident dans une situation très concrète. Vous venez d’atterrir dans un pays étranger, votre forfait mobile ne fonctionne pas ou le roaming est trop cher, et vous avez besoin immédiatement d’envoyer un message, de consulter Maps ou de trouver votre hôtel. Normalement, il faut trouver un réseau Wi-Fi, télécharger l’application d’un fournisseur d’eSIM, créer un compte, acheter un forfait puis l’installer.

Avec Opera, l’entreprise veut réduire cette succession d’étapes. Le navigateur devient le point d’accès à la connexion mobile, sans avoir besoin d’une application ou d’un compte supplémentaire auprès d’un fournisseur tiers.

C’est également pour cette raison qu’Opera conseille de préparer l’eSIM avant le voyage. Une fois arrivée à destination, il suffit alors de l’activer et de disposer immédiatement d’une connexion.

Une idée qui s’inscrit dans la stratégie d’Opera

L’eSIM peut sembler assez éloignée de la fonction traditionnelle d’un navigateur. Mais c’est précisément ce qui caractérise Opera depuis plusieurs années. Le navigateur intègre déjà un VPN, un bloqueur de publicité et différentes fonctions d’IA, tandis que son projet expérimental Opera Neon avait montré jusqu’où l’entreprise souhaitait pousser le concept de navigateur capable d’agir pour l’utilisateur.

Avec l’eSIM, Opera s’attaque cette fois à un problème très concret du voyage : la connectivité dès l’arrivée dans un nouveau pays.

Le pari n’est donc pas de rendre l’eSIM techniquement différente, mais de la rendre plus accessible. Pour un utilisateur qui connaît déjà Opera et qui voyage régulièrement, pouvoir acheter et installer une connexion mobile sans changer d’application peut effectivement supprimer une petite friction au moment où l’on en a le plus besoin.

Et avec 3 Go gratuits pendant trois jours en France, Opera dispose surtout d’un argument assez simple pour convaincre les utilisateurs de tester le service sans avoir à sortir immédiatement leur carte bancaire.