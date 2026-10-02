Toutes les rumeurs au même endroit

Samsung aurait légèrement alourdi son prochain smartphone haut de gamme. Selon une nouvelle fuite publiée par Ice Universe, le Galaxy S27 Ultra pèserait 218 grammes et mesurerait 7,9 mm d’épaisseur, hors bloc photo.

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Si cette information se confirme, le futur Ultra serait donc 4 grammes plus lourd que le Galaxy S26 Ultra. Une différence quasiment imperceptible au quotidien, mais qui marque un changement de direction après deux générations consacrées à réduire le poids du modèle le plus imposant de la gamme Galaxy S.

218 grammes et 7,9 mm d’épaisseur

Ice Universe a publié les deux chiffres sur X sans fournir davantage de détails : 7,9 mm et 218 g. Selon les informations relayées autour de cette fuite, les 7,9 mm correspondraient à l’épaisseur du châssis et ne prendraient pas en compte la protubérance des appareils photo.

Cela placerait le Galaxy S27 Ultra au même niveau d’épaisseur que son prédécesseur, tout en augmentant légèrement son poids.

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Le chiffre mérite néanmoins d’être considéré avec prudence. Il contredit notamment une précédente fuite de Lanzuk qui évoquait un Galaxy S27 Ultra plus léger, associé à une batterie de plus grande capacité.

Le poids remonterait après deux générations

L’évolution du poids des Galaxy Ultra montre mieux ce changement :

Galaxy S24 Ultra : 233 g

Galaxy S25 Ultra : 218 g

Galaxy S26 Ultra : 214 g

Galaxy S27 Ultra : 218 g selon la fuite

Samsung avait donc réussi à retirer 19 grammes entre le S24 Ultra et le S26 Ultra. Avec le S27 Ultra, la marque reviendrait au poids du Galaxy S25 Ultra.

Les quatre grammes supplémentaires ne devraient évidemment pas transformer l’expérience en main. Ils représentent une différence trop faible pour être réellement perceptible dans la plupart des usages. Ce qui est davantage intéressant, c’est ce que Samsung pourrait avoir choisi de faire de cette masse supplémentaire.

Une batterie plus imposante en ligne de mire ?

Plusieurs fuites concernant le Galaxy S27 Ultra ont déjà évoqué une batterie de plus grande capacité. Aucun lien direct n’a toutefois été établi entre cette évolution et les quatre grammes supplémentaires annoncés par Ice Universe.

Il serait donc tentant d’associer les deux informations, mais cela reste une hypothèse. Le poids supplémentaire pourrait également provenir d’autres composants ou d’une évolution de la structure interne.

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Si Samsung parvient effectivement à augmenter la capacité de la batterie sans dépasser les 218 grammes, le compromis pourrait être intéressant. Mais à ce stade, il est trop tôt pour savoir si le poids annoncé correspond réellement à cette évolution.

Toujours nettement plus léger que l’iPhone 18 Pro Max

Sur le poids, Samsung conserverait en revanche une avance importante face à certains concurrents. L’iPhone 18 Pro Max est annoncé à 249 grammes, soit 31 grammes de plus que le poids actuellement attribué au Galaxy S27 Ultra.

Le Pixel 11 Pro XL, lui, serait donné à 226 grammes. L’écart avec le Galaxy S27 Ultra ne serait alors que de huit grammes.

Ces différences ne signifient pas nécessairement qu’un smartphone est plus confortable qu’un autre : la répartition du poids, les dimensions et l’épaisseur jouent également un rôle. Elles montrent néanmoins que Samsung reste particulièrement attentif au poids de son modèle Ultra malgré son grand écran et son équipement photographique.

Pas vraiment de différence pour les propriétaires du S26 Ultra

Pour un utilisateur de Galaxy S26 Ultra, cette évolution ne constituerait probablement pas un changement notable en main. Les deux appareils seraient séparés par seulement quatre grammes et conserveraient la même épaisseur annoncée de 7,9 mm.

Le véritable intérêt du Galaxy S27 Ultra devrait donc se trouver ailleurs : batterie, appareils photo, performances ou nouvelles fonctionnalités pourraient davantage déterminer les différences entre les deux générations.

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Pour l’instant, les informations disponibles restent toutefois issues de fuites et ne permettent pas de confirmer la fiche technique finale.

Samsung pourrait privilégier l’autonomie

Le poids de 218 grammes ne serait donc pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Après avoir fortement réduit le poids de ses Ultra, Samsung pourrait désormais utiliser une partie de cette marge pour augmenter certains composants internes.

Une batterie plus importante serait évidemment l’explication la plus intéressante, mais elle reste à confirmer. Le véritable enjeu sera de voir si Samsung réussit à améliorer l’autonomie tout en maintenant le S27 Ultra autour de la barre des 218 grammes.

Le Galaxy S27 Ultra n’a pas encore été officiellement présenté. Ces chiffres doivent donc être considérés comme des informations préliminaires, susceptibles d’évoluer avant le lancement.