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Honor Pad X10 : La tablette increvable qui veut conquérir les étudiants en 2026

Honor Pad X10 : La tablette increvable qui veut conquérir les étudiants en 2026

Avec la Honor Pad X10, Honor continue de structurer son offre sur le marché des tablettes abordables. Pensée pour les étudiants comme pour les usages du quotidien, cette nouvelle ardoise ne cherche pas à rivaliser avec les modèles premium, mais à proposer un équilibre solide entre écran, autonomie et fonctionnalités éducatives.

Honor Pad X10 : Une tablette conçue pour durer… et être regardée longtemps

La Honor Pad X10 embarque un écran LCD de 11 pouces en définition 1 920 x 1 200 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité pouvant atteindre 500 nits. Sans viser l’excellence visuelle des dalles OLED, Honor privilégie ici la lisibilité et le confort.

C’est d’ailleurs sur ce point que la marque insiste : certifications TÜV Rheinland pour la réduction de lumière bleue et l’absence de scintillement, mode eBook, ajustement de la température des couleurs… tout est pensé pour réduire la fatigue oculaire lors de longues sessions de lecture ou de travail.

Sous le capot, la tablette repose sur la puce Snapdragon 680 de Qualcomm, un choix modeste, mais éprouvé pour les usages du quotidien : navigation, streaming, bureautique légère.

On retrouve jusqu’à 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 2 To, et une interface basée sur Android 16 avec MagicOS.

Côté photo, Honor reste minimaliste avec deux capteurs de 5 mégapixels (avant et arrière), suffisants pour la visioconférence ou les scans rapides, mais clairement pas pensés pour la création.

Une autonomie impressionnante pour le prix

L’un des arguments majeurs de la Xiaomi Pad X10 réside dans sa batterie de 10 100 mAh. Honor annonce jusqu’à 22 heures de vidéo, 123 heures de musique et près de 97 jours en veille. Des chiffres particulièrement élevés dans cette gamme de prix. En revanche, la charge reste limitée à 15 W, un compromis qui rappelle le positionnement économique du produit.

Une tablette pensée pour les étudiants

Honor intègre un espace dédié à l’apprentissage avec un Espace d’apprentissage comprenant :

Modes sans distraction

Contrôle parental

Accès à des fonctions éducatives

Ce positionnement est renforcé par une conception robuste : châssis en métal, certification SGS cinq étoiles pour la résistance aux chutes et à la pression, le tout dans un format de 499 g pour 7,25 mm d’épaisseur.

À cela s’ajoute un système quad haut-parleurs, qui améliore l’expérience multimédia — un point essentiel pour une tablette orientée contenus.

Prix et disponibilité : un positionnement agressif

La Honor Pad X10 est proposée en deux coloris — Sky Blue et Starry Gray — avec une grille tarifaire particulièrement compétitive :

6 Go/128 Go : 1 299 yuans (~ 165 €)

8 Go/128 Go : 1 599 yuans (~ 200 €)

8 Go/256 Go : 1 799 yuans (~ 225 €)

Un positionnement qui la place clairement sur le segment des tablettes accessibles, face à des concurrents souvent plus chers à configuration équivalente.

Honor joue la carte de la tablette « utile »

Avec la Honor Pad X10, Honor ne cherche pas à impressionner par la puissance ou l’innovation. La marque adopte une approche plus pragmatique : proposer un produit fiable, endurant et adapté aux usages éducatifs.

Dans un marché où les tablettes oscillent entre appareils premium coûteux et modèles d’entrée de gamme limités, la Honor Pad X10 tente de trouver un juste milieu. Une tablette qui ne fait pas tout, mais qui fait l’essentiel correctement.

Et dans un contexte où l’apprentissage numérique continue de s’imposer, ce positionnement pourrait bien être plus stratégique qu’il n’y paraît.