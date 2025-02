Tumblr : L’intégration au Fediverse se précise !

La « Fediverse » a connu un essor considérable vers 2023 avec la popularité de Mastodon, et bien qu’elle ait perdu un peu de son élan, le réseau social ouvert est toujours en pleine forme. Tumblr vient de confirmer à nouveau qu’il travaille toujours à l’interopérabilité avec Mastodon et d’autres plateformes Fediverse.

La populaire plateforme de blogs Tumblr prévoit toujours de prendre le train de Fediverse, même si le calendrier n’est pas encore clair. Cette intégration est évoquée depuis 2022, mais cela fait longtemps que nous n’en avons pas entendu parler. Aujourd’hui, il semble qu’elle soit sur le point de se concrétiser. Une fois l’intégration de ActivityPub réalisée, Tumblr sera en mesure d’interopérer avec des plateformes telles que Mastodon ou Threads de Meta, ce qui devrait donner un coup de fouet au fediverse.

Quand cela se produira-t-il ? Nous n’avons pas de date précise, mais Automattic, la société propriétaire de Tumblr (et également propriétaire de WordPress), a confirmé que cela se produirait juste après que Tumblr ait fini de migrer son backend vers l’infrastructure WordPress.

L’entreprise précise que cette étape est essentielle pour l’intégration. Au cas où vous l’auriez manqué, Automattic a annoncé l’été dernier qu’elle transférait son demi-milliard de blogs vers WordPress. Cela permettrait à l’entreprise de développer plus facilement des outils, des fonctionnalités et des développements open source pour les deux services.

Tumblr doit passer sur le backend de WordPress

La migration est en cours, mais en raison de son ampleur, Automattic ne s’engage pas vraiment sur un calendrier strict. Une fois la migration terminée et l’interrupteur fediverse activé, chaque blog Tumblr aura la possibilité de se fédérer via ActivityPub. Cette évolution ouvre un monde de possibilités pour les utilisateurs de Tumblr, leur permettant de partager leur contenu et de s’engager auprès d’un public plus large à travers le Web social ouvert.

Nous ne savons pas quand cela se produira, mais il est bon de voir que Tumblr n’a pas encore oublié cette question.