Voici la finesse que pourrait avoir le OnePlus Open 2 / OPPO Find N5

Le marché des smartphones pliables s’apprête à accueillir un nouveau champion de la finesse, avec le Oppo Find N5 prévu pour un lancement en février. Ce modèle, qui servira également de base au prochain OnePlus Open 2, promet de redéfinir les standards du marché grâce à un design ultra-fin et des innovations technologiques majeures.

Voici tout ce que nous savons à ce jour.

Zhou Yibao, responsable produit chez OPPO, a récemment partagé des images du Find N5, mettant en avant sa finesse impressionnante. Comparé à un iPhone ou même à une pile de pièces de monnaie, le Find N5 est d’une minceur incroyable.

Épaisseur dépliée : environ 3,7 mm, soit la taille de deux pièces de 1 yuan empilées.

Épaisseur pliée : moins de 9,2 mm, surpassant des modèles comme le Honor Magic V3 (4,4 mm déplié et 9,2 mm plié).

Objectif : battre le Mate XT Ultimate, actuellement le seul smartphone ayant franchi la barre des 4 mm.

Ces dimensions font du Find N5 (et probablement du OnePlus Open 2) l’un des appareils pliables les plus fins jamais conçus, offrant une expérience visuelle sans compromis tout en restant pratique.

Finesse et durabilité au rendez-vous des OnePlus Open 2/OPPO Find N5

En plus de son design révolutionnaire, le Find N5/OnePlus Open 2 met l’accent sur la durabilité, une faiblesse souvent reprochée aux smartphones pliables. Selon Zhou Yibao, le Find N5 sera le premier pliable à offrir une double certification IP :

IPX8 : Résistance à l’immersion dans l’eau.

IPX9 : Protection contre les jets d’eau à haute pression et température.

Ces certifications surclassent la plupart des pliables actuels, comme le Galaxy Z Fold 6 (IP48) ou le Pixel 9 Pro Fold (IPX8), et marquent une avancée majeure dans la robustesse des appareils pliables.

Des spécifications sui impressionnent

Le Find N5 et le OnePlus Open 2 ne se limitent pas à leur finesse ou leur robustesse. Ils s’annoncent comme des puissances technologiques grâce à des composants de pointe :

Processeur : Snapdragon 8 Elite pour des performances accrues.

Batterie : Capacité estimée à 5900 mAh, une nette amélioration par rapport aux 4800 mAh de leurs prédécesseurs.

Recharge sans fil : Confirmée, grâce à un dos non métallique, et accompagnée d’une recharge rapide.

Connectivité satellite : Une fonctionnalité innovante qui élargira les possibilités d’utilisation.

Un lancement global, mais différencié

Comme à son habitude, OPPO se concentrera sur le marché chinois avec le Find N5, tandis que le OnePlus Open 2 sera son équivalent international, destiné à des marchés comme les États-Unis, l’Europe et certains pays asiatiques.

La course à la finesse dans les smartphones pliables s’intensifie, et le OnePlus Open 2 semble prêt à redéfinir les attentes des consommateurs. Avec son design compact, sa batterie améliorée, et ses certifications IP, il coche toutes les cases pour devenir un incontournable de 2025.