OPPO Find N5 : Le pliable ultra-fin se dévoile !

OPPO prépare le lancement de son prochain téléphone pliable, le Find N5, qui sera officiellement présenté en février en Chine. Plusieurs fuites, notamment des images partagées par le blogueur tech Fixed Focus Digital, dévoilent les premières caractéristiques et rendus de l’appareil, attendu comme une évolution majeure dans le domaine des smartphones pliables.

Des images circulant sur Weibo montrent côte à côte le Find N5 et son prédécesseur, le Find N3. Bien que les deux appareils partagent une caméra circulaire proéminente à l’arrière, le Find N5 apporte des modifications subtiles, mais importantes au positionnement des capteurs.

Inspirée du OnePlus 13, la caméra périscope est située dans le coin supérieur droit, tandis que le flash LED se trouve en bas à droite. À l’inverse, le Find N3 avait son flash positionné à l’extérieur du module caméra.

Le Find N5 devrait être fabriqué en titane et afficher une épaisseur de 4 mm lorsqu’il est déplié et 9 mm une fois replié, contre 7,9 mm pour le Find X8. Ces dimensions en font potentiellement le smartphone pliable le plus fin au monde.

Un rendu 3D fournit un aperçu fidèle du design final, confirmant le soin apporté à l’esthétique de l’appareil.

Find N5, spécifications techniques prometteuses

Le OPPO Find N5 est attendu avec une fiche technique haut de gamme :

Écran interne : OLED LTPO avec une résolution 2K.

Processeur : Snapdragon 8 Elite, assurant des performances élevées.

Batterie : Une capacité de 5 700 mAh avec charge sans fil magnétique 50W.

Capteur photo principal : Capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et caméra périscope de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Certifications : Résistance à l’eau IPX8.

Un lancement mondial imminent

Le Find N5 ne se limitera pas au marché chinois. Le smartphone a obtenu des certifications dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, notamment auprès de l’autorité NBTC en Thaïlande. Cela suggère un lancement dans des marchés globaux sous le nom de OnePlus Open 2, notamment en France, aux États-Unis, plus généralement en Europe, et en Inde.

En Chine, le Find N5 devra rivaliser avec des modèles tels que le Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Honor Magic V4. Grâce à sa finesse, ses spécifications premium et son design revisité, il est bien positionné pour se démarquer dans le segment ultra-compétitif des smartphones pliables.

Alors que la date de lancement approche, les fans de technologie du monde entier attendent avec impatience de voir si OPPO tiendra ses promesses avec le Find N5 et s’il pourra redéfinir le standard des téléphones pliables en 2025.