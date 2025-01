Accueil » Nintendo Switch 2 : Plus grande, plus puissante, plus immersive

Après des années de rumeurs et de spéculations, Nintendo a officiellement levé le voile sur sa nouvelle console tant attendue, la Nintendo Switch 2, avec une courte vidéo teaser. Plus grande, plus puissante et dotée de nombreuses améliorations, la console promet de redéfinir l’expérience de jeu hybride.

Voici les principales nouveautés et ce que cela signifie pour les joueurs.

Un écran plus grand pour une immersion totale

Le changement le plus frappant est la taille de l’écran de la Switch 2, qui est nettement plus grand que celui de la version originale. Bien que Nintendo n’ait pas encore révélé les dimensions exactes, ce nouvel écran offrira une meilleure immersion, rendant les détails des personnages, textures et effets visuels encore plus captivants.

L’augmentation de la taille de la console suggère également une meilleure dissipation de la chaleur et l’intégration de composants internes plus performants, comme un CPU, GPU et une batterie plus robustes.

Des Joy-Cons redessinés avec fixation magnétique

La Switch 2 introduit de nouveaux Joy-Cons qui s’adaptent à l’écran plus large. Ces manettes sont plus grandes, avec des boutons agrandis et un mécanisme d’attache magnétique qui remplace les rails coulissants de la première génération.

Les Joy-Cons arborent un design gris foncé, plus sobre, et incluent un mystérieux bouton carré sur la manette droite, dont la fonction reste à découvrir. Un détail intrigant est la présence d’une lentille similaire à un capteur de souris, laissant entendre que les manettes pourraient être utilisées comme un mode souris.

Deux ports USB-C pour plus de polyvalence

La Nintendo Switch 2 est équipée de deux ports USB-C, une nouveauté qui ouvre des possibilités intéressantes. Les utilisateurs pourront simultanément connecter des accessoires tout en rechargeant leur console. L’un des ports pourrait même permettre la connexion à un écran 4K, tandis que la prise jack 3,5 mm reste présente pour les amateurs de casques filaires.

Une nouvelle béquille, et un dock agrandi

Le pied support de la Switch 2 adopte un design en forme de U, offrant une meilleure stabilité et permettant de choisir divers angles d’inclinaison. Quant au dock, il est plus large que son prédécesseur, mais ses fonctionnalités supplémentaires restent à confirmer.

Compatibilité avec les jeux Switch, mais avec des réserves

Bonne nouvelle : la Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux physiques et numériques de la Switch originale. Cependant, Nintendo précise que certains titres pourraient ne pas être entièrement pris en charge. Cela pourrait être dû à des accessoires spécifiques, comme Ring Fit Adventure ou Nintendo Labo, qui reposent sur des fonctionnalités exclusives.

Mario Kart 9 et des courses à 24 joueurs ?

L’un des moments forts du teaser est la présentation d’un nouvel opus de Mario Kart, qui pourrait bien être Mario Kart 9. Une séquence montre une grille de départ comptant 24 joueurs, contre 12 auparavant, laissant présager une expansion significative du gameplay.

Ce titre promet d’être l’une des exclusivités majeures de la Switch 2.

Prochaine étape : Nintendo Direct en avril

Nintendo a également annoncé un Nintendo Direct le 2 avril 2025, qui offrira un aperçu détaillé de la Switch 2. Lors de cet événement, les spécifications techniques, les nouvelles fonctionnalités, et probablement le prix, seront dévoilés.

Avec un design repensé, des innovations techniques et des titres emblématiques comme Mario Kart, la Switch 2 s’annonce comme une évolution majeure pour Nintendo et un sérieux prétendant au trône des consoles hybrides.