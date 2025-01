Accueil » Mario Kart 9 : 24 joueurs et stations-service au programme ?

Mario Kart 9 : 24 joueurs et stations-service au programme ?

Mario Kart 9 : 24 joueurs et stations-service au programme ?

La Nintendo Switch 2 semble se profiler comme la console que tout le monde attend, avec des Joy-Cons repensés, un nouveau design et, si les fuites sur le GPU s’avèrent exactes, une puissance brute impressionnante.

Lors de l’annonce officielle de la console, Nintendo a également teasé son tout premier jeu : Mario Kart 9.

Mario Kart 9 : des courses à 24 joueurs ?

À première vue, Mario Kart 9 ressemble à une version améliorée du jeu classique, mais un examen plus attentif des premières images laisse penser que des courses à 24 joueurs pourraient être introduites.

Dans le teaser dévoilé par Nintendo, la grille de départ comporte 24 emplacements distincts, ce qui laisse peu de doute sur la possibilité de voir autant de karts en piste. Cela marquerait une évolution significative par rapport à Mario Kart 8, qui supportait jusqu’à 12 joueurs en simultané.

Si cela se confirme, cela pourrait offrir des courses encore plus intenses et chaotiques, idéales pour le mode compétitif en ligne.

Une nouveauté intrigante : des stations-service dans Mario Kart

Autre détail remarqué par des fans aux yeux aiguisés : une station-service à thème Yoshi visible dans quelques secondes du gameplay.

Deux hypothèses émergent :

Un nouveau système de boost : les joueurs pourraient entrer dans ces stations pour recharger leur boost, similaire aux zones d’accélération actuelles. Des arrêts stratégiques obligatoires : à la manière des arrêts aux stands en Formule 1, les karts pourraient nécessiter des pauses pour « refaire le plein », ajoutant une dimension stratégique inédite au jeu.

Si cette dernière hypothèse est vraie, elle pourrait radicalement transformer la dynamique des courses, introduisant un écart de compétences dans les parties compétitives en ligne.

Mario Kart 9 : l’évolution nécessaire

Mario Kart 8 est l’un des jeux les plus populaires de l’histoire de Nintendo, avec des mises à jour régulières qui ont maintenu son attrait pendant près d’une décennie. Avec Mario Kart 9, Nintendo semble prêt à repousser les limites du gameplay en apportant des innovations audacieuses, comme des courses à 24 joueurs ou des mécaniques inédites.

Si ces changements sont bien intégrés, Mario Kart 9 pourrait redéfinir ce que signifie jouer à Mario Kart, tout en attirant un large public de fans, anciens comme nouveaux.

Rendez-vous au Nintendo Direct du 2 avril

Nintendo a promis d’en dire plus sur Mario Kart 9 lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, prévu pour le 2 avril 2025. Les joueurs pourront découvrir plus en détail les nouvelles mécaniques de gameplay, les circuits et les modes en ligne, ainsi que d’autres surprises que Nintendo nous réserve sûrement.

Avec des attentes déjà très élevées, Mario Kart 9 pourrait bien devenir l’un des jeux phares de la Nintendo Switch 2, marquant un tournant dans l’histoire de la franchise.