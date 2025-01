Le Galaxy S25 Slim, version allégée de la gamme Galaxy S25, continue de faire parler de lui. Alors que les fuites et rendus se multiplient à l’approche de l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier, Ice Universe a partagé de nouvelles images permettant de mieux visualiser les différences entre les quatre modèles de la famille Galaxy S25.

Le Galaxy S25 Slim est présenté comme le modèle le plus fin de la gamme. Pourtant, selon les fuites, il afficherait une épaisseur de 6,4 mm, soit une différence minime avec le Galaxy S25 standard (7,2 mm) et le Galaxy S25+ (7,3 mm). Comparativement, le Galaxy S25 Ultra est le plus épais avec ses 8,2 mm.

D’après un rendu publié par Ice Universe, la différence de finesse entre le Galaxy S25 Slim et les autres modèles, à l’exception du Galaxy S25 Ultra, serait à peine perceptible. Ce constat soulève une question légitime : pourquoi Samsung a-t-il jugé nécessaire de lancer une version Slim ?

En comparaison, l’iPhone 17 Air d’Apple, également attendu cette année, serait beaucoup plus fin avec une épaisseur annoncée de seulement 5,5 mm, ce qui pourrait réellement le différencier.

Positionnement dans la gamme Galaxy S25

Le Galaxy S25 Slim semble être une version « raffinée » du Galaxy S25+. Tous deux devraient partager un écran de 6,7 pouces, tandis que le Galaxy S25 standard proposerait un écran plus compact de 6,2 pouces, et le Galaxy S25 Ultra, un grand écran de 6,9 pouces.

Malgré sa finesse légèrement accrue, le Galaxy S25 Slim devrait offrir des spécifications robustes. Contrairement à l’iPhone 17 Air, limité à un seul appareil photo, le Slim pourrait embarquer une configuration triple caméra analogue à celle du Galaxy S25 Ultra, renforçant son attrait pour les utilisateurs à la recherche d’un téléphone léger sans compromis majeurs.

Une légèreté supplémentaire comme argument ?

L’autre argument potentiel du Galaxy S25 Slim réside dans son poids, qui pourrait être inférieur à celui du Galaxy S25+. Ce détail pourrait séduire ceux qui privilégient un smartphone plus léger et facile à manipuler au quotidien, bien que la différence reste à confirmer.

Lancement et Disponibilité

Le Galaxy S25 Slim pourrait être dévoilé aux côtés des autres modèles de la gamme le 22 janvier, mais sa commercialisation serait décalée à mai 2025. Ce lancement différé pourrait permettre à Samsung de positionner le Slim comme une variante plus lifestyle après le lancement des modèles principaux.

Si le Galaxy S25 Slim n’apporte qu’une différence marginale en termes de finesse, Samsung devra justifier son existence par d’autres atouts comme un poids réduit ou une autonomie préservée malgré son design plus compact. Avec la concurrence féroce de l’iPhone 17 Air, qui mise sur une finesse radicale, et d’autres modèles comme le Galaxy S25 Ultra, Samsung semble viser une niche spécifique avec ce modèle intermédiaire.

Les réservations pour toute la gamme Galaxy S25 sont désormais ouvertes, et il sera intéressant de voir comment le Galaxy S25 Slim se démarquera lorsque les précommandes et les premières impressions arriveront.