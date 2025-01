Accueil » Galaxy S25 Slim : Fuite du design ultra-fin et des spécifications !

Galaxy S25 Slim : Fuite du design ultra-fin et des spécifications !

Galaxy S25 Slim : Fuite du design ultra-fin et des spécifications !

Alors que les rumeurs autour du Galaxy S25 Slim circulent depuis des mois, il semblait être l’absent de la gamme Galaxy S25, jusqu’à aujourd’hui. Grâce à une fuite orchestrée par Smartprix, le mystère est levé.

Avant même l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier, nous avons enfin un aperçu détaillé de ce smartphone ultra-mince.

Avec une épaisseur de seulement 6,4 mm, le Galaxy S25 Slim s’impose comme l’un des téléphones les plus fins de sa catégorie, surpassant largement les autres modèles de la gamme S25 :

Galaxy S25 : 7,2 mm

Galaxy S25 Plus : 7,3 mm

Galaxy S25 Ultra : 8,2 mm

Ce design ultra-fin, tout en métal et verre, conserve néanmoins les lignes familières de Samsung, avec un écran plat, un cadre plat, et un module à triple caméra arrière inspiré des S25 et S25+. Malgré cette finesse, Samsung semble avoir trouvé un équilibre pour ne pas sacrifier la batterie, bien que sa capacité reste inconnue.

En comparaison, le Galaxy S24 Ultra de l’année dernière atteignait 8,9 mm d’épaisseur, ce qui fait du Galaxy S25 Slim une véritable prouesse d’ingénierie. Même face au très attendu iPhone 17 Air, qui pourrait être encore plus fin, le S25 Slim pourrait bien dominer le marché des smartphones ultra-minces jusqu’à sa sortie.

Galaxy S25 Slim, des spécifications à la hauteur

Bien que les détails techniques ne soient pas encore confirmés, certaines rumeurs solides évoquent des composants de pointe :

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Mémoire et stockage : au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Caméras arrière : trois capteurs impressionnants de 200 mégapixels, 50 mégapixels, et 50 mégapixels, promettant des performances photographiques capables d’éclipser l’iPhone 17 Air.

En termes de dimensions, avec 159 x 76 x 6,4 mm, l’appareil devrait se situer entre le S25 Ultra (6,9 pouces) et le S25+ (6,7 pouces), avec un écran probablement autour de 6,8 pouces et des bordures ultra-fines.

Lancement et disponibilité

Bien que le Galaxy S25 Slim ne soit pas attendu pour une sortie officielle avant mai 2025, une apparition rapide lors de l’événement Galaxy Unpacked n’est pas à exclure totalement. Si tel est le cas, il pourrait s’agir d’une simple annonce teaser pour attiser l’intérêt des fans.

Avec son design élégant, ses spécifications haut de gamme et son positionnement unique, le Galaxy S25 Slim pourrait devenir un véritable succès. Sa finesse et ses performances photographiques en font un choix séduisant pour ceux qui recherchent un appareil à la fois sophistiqué et puissant. Reste à voir si Samsung parviendra à répondre aux attentes croissantes des consommateurs lors de son lancement officiel.