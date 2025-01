CES 2025 : Lenovo présente un clavier auto-rechargeable et une souris multifonction

Lors du CES 2025, Lenovo a présenté une innovation remarquable : un clavier Bluetooth sans fil capable de se recharger sans aucune source d’énergie filaire.

Le Lenovo 800 Self-Charging Bluetooth Keyboard exploite l’énergie lumineuse ambiante et solaire pour se maintenir fonctionnel, offrant une solution écologique et pratique.

Grâce à la technologie photovoltaïque, le clavier génère de l’électricité à partir de la lumière ambiante ou solaire. Un panneau solaire intégré capte cette lumière et la transforme en énergie, qui est ensuite stockée dans des supercondensateurs à charge rapide. Cette approche élimine le besoin de batteries jetables ou d’une recharge filaire constante. Toutefois, Lenovo n’a pas précisé la durée d’utilisation du clavier avec l’énergie accumulée. En cas de besoin, un port USB-C permet de l’utiliser en mode filaire.

Un clavier écologique et durable

Le Lenovo 800 Self-Charging Bluetooth Keyboard est conçu pour réduire l’impact environnemental. Sans batteries lithium-ion, il s’appuie sur des matériaux durables et utilise 95 % de plastiques recyclés post-consommation pour son châssis. Ce choix témoigne de l’engagement de Lenovo en faveur de la durabilité, en ligne avec les attentes croissantes des consommateurs écoresponsables.

Le clavier offre plusieurs caractéristiques pratiques pour améliorer l’expérience utilisateur :

Résistance aux éclaboussures, idéale pour les environnements de travail ou domestiques.

Touches à profil bas pour une frappe confortable et silencieuse.

Pieds inclinables pour ajuster l’angle de frappe.

Compatibilité multi-appareils, permettant de connecter jusqu’à trois dispositifs via Bluetooth, avec des touches dédiées pour basculer entre eux.

En termes de disposition, le clavier arbore un design à trois zones, des contrôles multimédias accessibles via les touches de fonction, ainsi que des touches dédiées pour Windows et Copilot. Une gestion optimisée est disponible via l’application Lenovo Accessories and Display Manager, offrant des indicateurs de luminosité et un suivi en temps réel de la consommation énergétique.

Un design élégant et des options de couleur

Disponible en noir ou blanc avec des accents verts subtils, ce clavier se distingue par son design moderne et fonctionnel. Cependant, Lenovo n’a pas encore communiqué de détails sur le prix ou la disponibilité. Il est recommandé de surveiller le site officiel pour passer commande dès sa mise en vente.

Lenovo dévoile la souris AdaptX : un concept innovant et polyvalent

En marge des nombreuses annonces de produits, Lenovo a également présenté un concept innovant : la souris AdaptX. Décrite comme l’une des idées les plus originales pour une souris, cette dernière promet de révolutionner la façon dont nous envisageons les périphériques informatiques. Bien qu’elle ne soit actuellement qu’un proof-of-concept, son potentiel est indéniable.

Pourquoi l’AdaptX est-elle si spéciale ? Elle peut se transformer en plusieurs outils pratiques au-delà de son rôle de périphérique de pointage. Voici ce que Lenovo propose avec cette souris multifonction :

Une souris compacte et légère, idéale pour les déplacements. Une souris ergonomique, confortable pour une utilisation prolongée, avec une simple manipulation de son design. Un hub de voyage, intégrant deux ports USB pleine taille. Un compartiment de stockage, pouvant accueillir des cartes mémoire ou SIM. Une mini batterie externe, utile pour recharger rapidement vos appareils en cas d’urgence.

Cette polyvalence en fait un outil parfait pour les voyageurs, les nomades numériques ou toute personne cherchant à simplifier son setup. Moins d’objets à transporter, moins d’encombrement sur le bureau et une solution tout-en-un qui pourrait bien devenir incontournable.

Un design transformable et ingénieux

La AdaptX se distingue par son design transformable. Elle peut passer d’une souris compacte à une souris ergonomique en retournant simplement l’arrière de l’appareil.

Certes, la AdaptX n’est pas conçue pour remplacer un hub USB complet ou une batterie externe de 20 000 mAh, mais elle vise à être une solution polyvalente pour les situations où vous avez besoin de plusieurs outils dans un format minimaliste. Par exemple, la batterie d’appoint, bien que limitée, pourrait s’avérer cruciale si votre téléphone est à plat et que vous devez passer un appel ou accéder à des informations importantes.

Vers une commercialisation future ?

Pour l’instant, Lenovo indique que la AdaptX est simplement un concept. Il n’est donc pas encore prévu qu’elle soit disponible dans le commerce, du moins dans sa version actuelle. Cependant, si cet accessoire suscite suffisamment d’intérêt auprès du public et des professionnels, il n’est pas exclu que Lenovo envisage de le produire en série.

Une année 2025 riche en innovations pour Lenovo

Avec des produits comme le clavier Bluetooth auto-rechargeable et cette souris AdaptX, Lenovo montre une fois de plus son ambition d’innover dans le domaine des périphériques. Ces innovations, combinées aux autres annonces faites au CES 2025 positionnent l’entreprise comme un acteur clé de la technologie au service de la mobilité et de la simplicité.