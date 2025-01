CES 2025 : Razer PC Remote Play, jouez à vos jeux PC sur mobile !

Toujours à la pointe de l’innovation gaming, Razer a lancé PC Remote Play lors du CES 2025, une nouvelle fonctionnalité en bêta qui permet de diffuser sa bibliothèque de jeux PC directement sur des appareils mobiles.

Cette technologie promet une expérience de jeu immersive et sans compromis, offrant aux joueurs une liberté inédite pour profiter de leurs titres préférés où qu’ils soient, à condition de disposer d’une connexion Internet fiable.

PC Remote Play est intégré à l’application Razer Nexus, une plateforme gratuite qui sert de hub central pour cette nouvelle fonctionnalité. Grâce à Nexus, les joueurs peuvent accéder à leur collection de jeux PC, y compris les titres sur Steam, directement depuis leur smartphone ou tablette. L’objectif de Razer est clair : offrir une expérience de streaming de qualité, capable de restituer la fidélité visuelle et la vitesse des jeux PC originaux.

Cependant, Razer reste prudente sur certains détails. Si l’entreprise assure un rendu « sans compromis », des facteurs comme la compression vidéo et la résolution plus faible des écrans mobiles par rapport aux moniteurs PC pourraient limiter la qualité. La véritable performance de PC Remote Play dépendra également de la stabilité de la connexion Internet, un aspect commun à toutes les solutions de jeu en streaming.

Une intégration optimale avec le Razer Kishi Ultra

Pour une expérience encore plus immersive, PC Remote Play est conçu pour fonctionner parfaitement avec le Razer Kishi Ultra, un contrôleur gaming mobile haut de gamme. Compatible avec les appareils Android et iOS, le Kishi Ultra améliore le gameplay avec sa technologie tactile avancée, Razer Sensa HD Haptics, offrant des retours haptiques précis et dynamiques.

L’association de PC Remote Play et du Kishi Ultra promet de rapprocher encore plus l’expérience gaming mobile de celle d’un PC, notamment en termes de réactivité et de confort de jeu. Bien que l’application fonctionne avec d’autres contrôleurs, le Kishi Ultra reste le choix privilégié pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.

Une alternative à Steam Remote Play ?

PC Remote Play s’aligne sur des services existants, comme Steam Remote Play, qui permet également de streamer sa bibliothèque PC. La principale différence repose sur l’écosystème et l’intégration poussée de Razer avec ses propres accessoires, comme le Kishi Ultra. Cependant, il reste à voir comment le service de Razer se compare en termes de latence, qualité de streaming, et facilité d’utilisation par rapport à Steam Remote Play.

Avec PC Remote Play, Razer étend encore son écosystème, offrant aux joueurs la possibilité de profiter de leur matériel et de leurs jeux PC sur mobile. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la vision de Razer pour un gaming sans frontières, tout en répondant aux attentes croissantes des joueurs pour des solutions de jeu flexibles et performantes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Razer et découvrez comment PC Remote Play pourrait transformer votre manière de jouer.