Samsung mise sur les robots humanoïdes : Investissement stratégique dans Rainbow Robotics

Comme prévu, de plus en plus d’entreprises technologiques se lancent dans la course à la création de robots humanoïdes. Parmi elles, Samsung Electronics, qui a annoncé le 31 décembre avoir augmenté sa participation dans la société sud-coréenne Rainbow Robotics, devenant ainsi son principal actionnaire.

Samsung, qui détenait initialement une part de 14,7 % en 2023, a maintenant porté sa participation à 35 %, un mouvement stratégique pour rivaliser avec des entreprises comme Tesla et Figure, qui ont déjà dévoilé des robots humanoïdes fonctionnels.

Une collaboration axée sur l’innovation dans la robotique

Dans un communiqué, Samsung a déclaré que ce partenariat visait à accélérer le développement des robots avancés et intelligents. Rainbow Robotics, fondée en 2011 par des chercheurs du KAIST’s Humanoid Robot Research Center, est connue pour son robot bipède emblématique, Hubo, le premier du genre en Corée.

Grâce à cette collaboration, Samsung prévoit de combiner ses capacités en intelligence artificielle et logiciels avancés avec la technologie de pointe de Rainbow Robotics. L’objectif est de concevoir des humanoïdes capables d’interagir de manière plus intelligente avec leur environnement et d’automatiser des tâches complexes dans des domaines tels que la logistique et la fabrication.

Les robots développés dans ce cadre, notamment les manipulateurs mobiles à double bras et les robots mobiles autonomes, seront équipés d’algorithmes d’IA capables d’analyser des données en temps réel et de s’adapter aux changements de leur environnement. En parallèle, Rainbow Robotics bénéficiera de l’importante portée mondiale du réseau de ventes de Samsung pour s’étendre à l’international.

Réactions mitigées et contexte concurrentiel

Malgré cette annonce prometteuse, l’action de Rainbow Robotics a enregistré une baisse de 3,07 % le vendredi 3 janvier, après une hausse spectaculaire de 29,99 % la veille. Samsung a également précisé son intention d’incorporer Rainbow Robotics comme filiale, ce qui reflète son ambition de rivaliser avec les autres grands noms de la robotique.

Ce développement intervient alors que d’autres acteurs font également des avancées significatives dans le domaine :

Tesla a récemment amélioré la capacité de déplacement de son robot humanoïde, le Tesla Optimus Bot, sur des terrains difficiles.

Figure AI, en collaboration avec BMW, a mis en service le Figure 02, un robot autonome capable de fonctionner sur une ligne de production.

La vision de Samsung : Dominer l’industrie de la robotique

Avec cet investissement, Samsung s’inscrit dans une stratégie de diversification et d’innovation technologique, en cherchant à exploiter le potentiel de la robotique pour automatiser des processus et révolutionner l’industrie. L’accent mis sur l’IA et la collaboration avec un acteur établi comme Rainbow Robotics reflète l’engagement de Samsung à devenir un leader incontournable dans ce secteur en pleine expansion.

Alors que l’industrie des robots humanoïdes continue de s’intensifier, il reste à voir si Samsung réussira à se démarquer dans cette nouvelle ère technologique. Une chose est sûre : la concurrence s’annonce rude, mais les opportunités sont immenses.