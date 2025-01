X Money : La révolution des paiements arrive sur X en 2025 ?

Linda Yaccarino, PDG de X (anciennement Twitter), a récemment dévoilé un aperçu des projets ambitieux de la plateforme pour 2025, notamment une fonctionnalité intrigante appelée « X Money ».

Cette annonce, partagée dans un message de Nouvel An, a suscité de nombreuses spéculations sur la potentielle entrée de X dans l’univers des paiements numériques et des cryptomonnaies, d’autant plus que l’intérêt d’Elon Musk pour le Dogecoin est bien connu.

Dans son message, Yaccarino a laissé entendre plusieurs innovations à venir, en écrivant : « En 2025, X vous connectera de manière inimaginable. X TV, X Money, Grok et bien plus encore. Accrochez-vous. ».

Cette mention mystérieuse a provoqué l’enthousiasme des traders et des passionnés de technologie, certains imaginant que X Money pourrait introduire des paiements entre particuliers, des pourboires ou même un portefeuille crypto intégré.

Réactions des traders et des partisans du Dogecoin

Parmi les réactions notables, Shibetoshi Nakamoto, co-créateur du Dogecoin, a exprimé son enthousiasme : « J’approuve tout ce qui pourrait me rapporter plus d’argent en utilisant cette application ».

Elon Musk a déjà été un acteur clé dans les fluctuations du marché des cryptomonnaies. En novembre 2024, le Dogecoin a bondi de plus de 11 % après que Musk a laissé entendre que X pourrait intégrer les paiements en cryptomonnaies. Il avait alors confirmé les rumeurs concernant une icône en forme de dollar apparue sur le profil X de Joe Rogan, en répondant simplement « C’est vrai » lorsqu’un utilisateur l’a interrogé sur son lien avec les paiements.

Indices dans le code source et rumeurs sur un déploiement progressif

Les spéculations se sont intensifiées lorsque MacRumors a repéré un message dans le code source de X indiquant : « X Money n’est pas disponible dans votre état ».

Cela suggère que X pourrait travailler sur un déploiement progressif par État, en tenant compte des différentes réglementations financières aux États-Unis. Si cette stratégie est confirmée, X pourrait devenir un acteur majeur dans l’écosystème des paiements numériques.

Elon Musk et son influence sur les cryptomonnaies

L’intérêt d’Elon Musk pour le Dogecoin a souvent fait les gros titres, impactant son prix de manière significative. Son apparition dans Saturday Night Live a donné une visibilité grand public à la cryptomonnaie, mais a aussi entraîné une forte volatilité, avec une chute de 20 % de la valeur du DOGE peu après sa mention. Musk a également été impliqué dans des controverses, notamment des accusations de délit d’initié liées au Dogecoin, bien que ces affaires aient été classées.

Qu’est-ce que « X Money » pourrait être ?

Les détails précis sur X Money restent rares, mais plusieurs hypothèses émergent :

Paiements entre utilisateurs : Permettre des transferts d’argent directs via la plateforme.

Intégration de cryptomonnaies : Ajouter des supports pour Bitcoin, Dogecoin ou d’autres actifs numériques.

Outils de monétisation avancés : Améliorer les fonctionnalités actuelles de pourboires avec des options plus flexibles et complètes.

Paiements B2C : Faciliter les transactions entre entreprises et consommateurs directement sur la plateforme.

Un écosystème X en pleine expansion

Cette annonce s’inscrit dans un contexte d’innovations majeures, comme X TV, qui pourrait marquer une incursion dans le streaming ou les contenus exclusifs, et Grok, l’assistant IA de X. Ensemble, ces fonctionnalités visent à positionner X comme une plateforme tout-en-un pour la communication, le commerce et le divertissement.

Avec l’approche audacieuse et souvent imprévisible d’Elon Musk, X Money pourrait transformer l’utilisation de la plateforme. Que ce soit par l’intégration de cryptomonnaies, de portefeuilles numériques ou de paiements entre particuliers, ce projet pourrait redéfinir les interactions des utilisateurs avec X.

Alors que l’année 2025 s’annonce prometteuse, l’industrie technologique surveille de près les avancées de X pour voir si ces projets ambitieux se concrétiseront et comment ils pourraient perturber le paysage technologique.