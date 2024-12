OPPO Find N5 : Un sérieux concurrent pour le Galaxy Z Fold 7 ?

Alors que 2024 touche à sa fin, OPPO prépare un début d’année 2025 riche en nouveautés. En plus du lancement mondial très attendu de la série Reno 13, le marché chinois attend impatiemment la sortie des OPPO Find N5, Find X8 Ultra, et Find X8 Mini.

Une récente fuite sur Weibo, partagé par une source réputée, a dévoilé les spécifications supposées du prochain smartphone pliable de OPPO, le Find N5. Si ces informations se confirment, le Find N5 pourrait établir de nouvelles normes dans le secteur des téléphones pliables.

Spécifications supposées du OPPO Find N5

Le Find N5 devrait offrir un écran externe de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation fluide, et un écran principal pliable de 8 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour le multitâche, les jeux et la consommation multimédia.

Ces caractéristiques promettent une expérience visuelle haut de gamme, surpassant celle du Find N3.

Sous le capot, le Find N5 devrait être équipé du Snapdragon 8 Elite, le processeur phare de Qualcomm, garantissant des performances de pointe.

La batterie et la charge subiraient également des améliorations notables :

Une batterie de 5 700 mAh, en hausse par rapport aux 4 805 mAh du Find N3.

Un support de charge filaire 80W, complété par une charge sans fil 50W, une première pour les téléphones pliables d’Oppo.

Stockage et mémoire

OPPO viserait le haut de gamme avec des configurations de stockage allant jusqu’à 16 Go de RAM pour un multitâche sans accroc, et 1 To de stockage interne, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Le Find N5 pourrait emprunter le système photo de la série Find X8, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels pour des photos détaillées, un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels pour des clichés panoramiques et un téléobjectif de 50 mégapixels pour des zooms de qualité.

Une caméra selfie serait également intégrée dans l’écran pliable interne, bien que ses spécifications exactes restent floues.

Design et conception du Find N5

Bien qu’aucune image officielle du Find N5 n’ait encore été publiée, les rendus du OnePlus Open 2 — la version internationale rebaptisée du Find N5 — montrent un design presque identique à celui de son prédécesseur. La principale différence semble être le positionnement des caméras, suggérant qu’Oppo s’appuie sur une formule éprouvée plutôt que d’introduire des changements radicaux.

Le Find N5 devrait être présenté en Chine après le Nouvel An chinois 2025, probablement en février. À l’échelle mondiale, il sera commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 au cours du premier semestre 2025.

Avec son accent croissant sur la technologie pliable, le OPPO Find N5 pourrait redéfinir l’offre haut de gamme de la marque. Restez connectés pour plus d’informations sur la gamme OPPO en 2025.