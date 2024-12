Accueil » Jetson Orin Nano Super : La puissante et abordable IA de NVIDIA !

NVIDIA a dévoilé son tout dernier Jetson Orin Nano Super Developer Kit, une évolution majeure de sa gamme Jetson Orin Nano dédiée aux développeurs et passionnés de projets robotiques et d’IA.

À 249 dollars seulement, ce petit ordinateur, souvent comparé au Raspberry Pi pour l’IA, offre désormais une puissance de traitement IA bien supérieure pour un prix réduit de moitié par rapport à son prédécesseur. Le kit est disponible à l’achat dès maintenant.

Le Jetson Orin Nano Super promet des gains de performances impressionnants : sa capacité de traitement neuronal atteint 67 TOPS (trillions d’opérations par seconde), soit 70 % de plus que les 40 TOPS de la version précédente. De plus, sa bande passante mémoire s’élève désormais à 102 Go/s, soit 50 % de plus, ce qui améliore considérablement la rapidité des opérations IA.

Cette avancée est rendue possible grâce à une mise à jour JetPack qui active un nouveau mode d’alimentation, augmentant les fréquences d’horloge du GPU, de la mémoire et du CPU. NVIDIA confirme que même les utilisateurs de l’ancien Orin Nano bénéficieront de ces améliorations via cette mise à jour logicielle.

Jetson Orin Nano Super Developer Kit, une solution idéale pour les développeurs IA et robotiques

Le Jetson Orin Nano Super Developer Kit inclut une carte porteuse de référence et un module système-sur-puce (SoM) Jetson Orin Nano 8 Go. Ce module combine un GPU NVIDIA Ampere avec cœurs Tensor et un CPU Arm à 6 cœurs, ce qui le rend capable de gérer des pipelines d’applications IA complexes.

NVIDIA positionne ce kit comme une solution idéale pour la création de chatbots, d’agents visuels basés sur l’IA, ainsi que de robots autonomes dotés de capacités avancées. Le kit prend en charge jusqu’à quatre caméras, ce qui en fait un excellent choix pour les systèmes de vision par ordinateur et les projets nécessitant une forte résolution et de hauts taux d’image.

Des performances impressionnantes pour un format réduit

Avec des améliorations aussi marquées et un prix réduit à 249 dollars, NVIDIA continue d’élargir l’accessibilité de la technologie IA pour les hobbyistes, les développeurs et les chercheurs. Depuis son lancement en 2019, la gamme Jetson Nano a été une solution clé pour alimenter des projets IA et robotiques à faible coût, tout en offrant des capacités impressionnantes.

Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a présenté le Nano Super dans une vidéo démontrant son potentiel dans divers domaines, notamment la robotique et l’informatique en périphérie.

Une avancée pour l’edge computing

En combinant des performances accrues, une consommation énergétique optimisée et un prix abordable, le Jetson Orin Nano Super se positionne comme une solution incontournable pour l’edge computing. Cette technologie répond à la demande croissante de modèles d’IA en périphérie, comme les agents conversationnels, les modèles visuels, et les robots intelligents, qui nécessitent une puissance de calcul élevée sans dépendre du cloud.

NVIDIA continue ainsi de renforcer son engagement envers les développeurs en offrant des outils performants, accessibles et évolutifs pour repousser les limites de l’IA et de la robotique. Que ce soit pour créer des solutions IA avancées ou des robots autonomes, le Jetson Orin Nano Super ouvre la voie à des innovations encore plus impressionnantes.