Pixel 9a : Fuite complète des spécifications !

Alors que le lancement officiel du Pixel 9a de Google n’est prévu que dans plusieurs mois, de nouvelles fuites continuent de fournir des détails fascinants sur ce smartphone très attendu. Une récente fuite, confirmée par deux sources, dévoile des informations complètes sur les spécifications du prochain appareil de Google. Ces détails alignent les rumeurs précédentes tout en apportant de nouvelles précisions.

Le Pixel 9a sera équipé du processeur Tensor G4 de Google, déjà attendu pour ce modèle, accompagné de la puce de sécurité Titan M2. L’appareil offrira 8 Go de mémoire vive LPDDR5X, ainsi que des options de stockage interne de 128 Go ou 256 Go, basées sur la technologie UFS 3.1, réputée pour ses vitesses de lecture et d’écriture rapides.

Côté autonomie, le Pixel 9a devrait proposer une batterie de 5100 mAh, soit une augmentation d’environ 13 % par rapport à son prédécesseur, le Pixel 8a. Cette capacité accrue promet une meilleure durée d’utilisation entre les recharges. En termes de recharge, l’appareil supportera une charge filaire rapide de 23 W, légèrement supérieure au précédent modèle, et une recharge sans fil de 7,5 W, bien que la prise en charge de la norme Qi2 ne soit toujours pas au rendez-vous.

Pour la photographie, Google semble vouloir opérer un changement stratégique. Le capteur principal passerait de 64 mégapixels à un capteur Samsung GN8 de 48 mégapixels, identique à celui du Pixel Fold 9 Pro. Ce changement, bien que surprenant sur le papier, pourrait améliorer la qualité des images grâce à une meilleure gestion des performances globales du capteur. Les caméras ultra grand-angle et frontales resteraient inchangées, utilisant toutes deux un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture f/2.2.

Le Pixel 9a arborera un écran OLED d’une résolution full HD+ de 6,3 pouces, une évolution notable par rapport aux écrans de 6,1 pouces des précédents modèles de la série A. Cet écran prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité HDR pouvant atteindre 1800 nits et une luminosité maximale impressionnante de 2700 nits, le tout protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Malgré ces améliorations, l’appareil sera légèrement plus grand que son prédécesseur, avec des dimensions de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, mais étonnamment plus léger avec un poids de 185,9 g.

Le Pixel 9a devrait garder un prix compétitif

Quatre coloris seront proposés pour ce nouveau modèle : Obsidian, Porcelain, Iris et Peony. Ces couleurs, également disponibles pour le Pixel 9, renforcent l’identité visuelle de la gamme.

Concernant le prix, il semble que Google ait décidé de maintenir un positionnement compétitif. Le Pixel 9a devrait être proposé à partir de 499 dollars (549 euros) pour la version 128 Go, sans augmentation par rapport au Pixel 8a. Le lancement est prévu pour mars 2025, un calendrier légèrement avancé par rapport aux habitudes de la série A.

Avec des améliorations notables dans des domaines clés, tels que l’autonomie, l’écran, et les performances photographiques, tout en conservant un prix attractif, le Pixel 9a pourrait bien s’imposer comme un choix incontournable dans le segment des smartphones milieu de gamme. En combinant des fonctionnalités avancées d’IA et une promesse de mises à jour logicielles pendant 7 ans, Google renforce encore sa proposition de valeur. Restez connectés pour plus d’informations à mesure que nous nous rapprochons de son lancement officiel.