Nubia Flip II : Écran externe plus grand, design amélioré et Android 14

Nubia, la sous-marque de ZTE, continue de renforcer sa présence sur le marché des smartphones pliables. Après le succès du Nubia Flip 5G, lancé en début d’année 2024, la marque prépare son successeur, le Nubia Flip II, dont plusieurs détails ont été révélés grâce à des certifications récentes. Entre améliorations de design et changements techniques, ce modèle promet de séduire un public à la recherche d’un pliable compact et abordable.

L’une des améliorations majeures du Nubia Flip II réside dans son écran externe. Contrairement à la version précédente qui arborait un écran circulaire de 1,43 pouce, le Nubia Flip II adopte un écran rectangulaire vertical de 3 pouces, offrant une meilleure ergonomie pour consulter les notifications ou interagir rapidement avec le téléphone fermé. Cet écran utilise un panneau AMOLED avec une résolution de 422 x 682 pixels, ce qui promet une excellente qualité d’affichage.

L’écran principal, quant à lui, reste un pliable AMOLED de 6,85 pouces, avec une résolution élevée de 1 188 x 2 970 pixels, idéale pour les tâches quotidiennes et les activités multimédias.

Nubia Flip II, un nouveau design pour les caméras

Le Nubia Flip II revoit également l’organisation de ses caméras. Contrairement au Nubia Flip 5G, qui disposait de capteurs intégrés dans un cadre circulaire autour de l’écran externe, la nouvelle version adopte une configuration verticale, avec deux caméras et un flash LED placés à côté de l’écran secondaire. Cette disposition non seulement modernise le design, mais améliore aussi la prise en main et l’utilisation.

Selon les informations issues de la certification MIIT, le Nubia Flip II sera équipé d’une batterie de 4 225 mAh, légèrement inférieure à celle de 4 310 mAh de son prédécesseur. Ce compromis devrait toutefois être compensé par une meilleure optimisation logicielle grâce à Android 14, qui équipera le téléphone dès sa sortie.

Côté connectivité, le Nubia Flip II prendra en charge le 5G NR NSA/NR, le LTE, ainsi que des technologies comme Bluetooth, GPS, AGPS et GLONASS. Le smartphone proposera également le double-SIM double-veille, offrant une flexibilité accrue pour les utilisateurs mobiles.

Le cadre du smartphone adopte une forme légèrement arrondie, avec les boutons de volume positionnés sur le côté droit, tandis que le bouton d’alimentation fait également office de lecteur d’empreintes digitales.

Un successeur ambitieux

Bien qu’aucune date officielle n’ait été annoncée, le Nubia Flip II devrait voir le jour au cours du premier trimestre 2025, probablement en février, pour faire écho au lancement de la première génération. Avec ses améliorations notables et un prix qui pourrait rester compétitif, ce modèle pourrait séduire les amateurs de smartphones pliables à clapet.

Le Nubia Flip II montre clairement l’ambition de ZTE de s’imposer dans un segment de marché en pleine expansion, où fonctionnalité et design se rencontrent.