Accueil » Alexa : L’IA se fait attendre, les utilisateurs se tournent vers Google Assistant et Siri

Alexa : L’IA se fait attendre, les utilisateurs se tournent vers Google Assistant et Siri

Alexa : L'IA se fait attendre, les utilisateurs se tournent vers Google Assistant et Siri

Dans la compétition des assistants vocaux, Alexa semble de plus en plus distancée. Google Assistant reste en tête avec 88,9 millions d’utilisateurs aux États-Unis en juillet dernier, suivi de près par Siri avec 84,2 millions. Pendant ce temps, Alexa est tombée à 75,7 millions d’utilisateurs.

Alors que Google et Apple intègrent l’intelligence artificielle dans leurs assistants respectifs, Amazon peine à rattraper son retard.

Les défis d’Alexa avec l’IA

Depuis février 2024, Google a intégré son IA baptisée Gemini à Google Assistant, tandis qu’Apple a commencé à déployer une Siri enrichie d’IA dès septembre. En revanche, Alexa reste bloquée à une version obsolète, incapable de rivaliser sur le plan de l’intelligence conversationnelle.

Des documents internes d’Amazon datant d’août à début novembre révèlent les nombreux problèmes qui retardent le lancement d’Alexa avec IA. Le plus critique : une latence excessive. Les utilisateurs doivent attendre trop longtemps pour que Alexa réponde, ce qui rend l’expérience frustrante. Si les consommateurs doivent patienter pour obtenir une réponse, autant qu’ils posent directement leur question à un moteur de recherche.

Ce problème de latence n’est pas isolé. Les tests utilisateurs ont évalué Alexa avec IA bien en dessous des attentes, et il semble que de nombreux appareils existants, notamment les anciens haut-parleurs Echo, ne soient pas compatibles avec cette nouvelle version. Cela pourrait forcer certains utilisateurs à remplacer leurs appareils, un scénario qui risque de décevoir une clientèle déjà impatiente.

Une attente qui dure depuis plus d’un an

Amazon avait pourtant promis une révolution. Lors d’un événement presse en septembre 2023, l’entreprise avait présenté un aperçu des capacités de son Alexa alimenté par IA, décrivant cette mise à jour comme une « transformation massive de l’assistant que nous aimons ». Mais 14 mois plus tard, l’IA d’Alexa n’est toujours pas là.

Plusieurs dates de lancement prévues en 2024 ont été repoussées. Selon les documents internes, certains employés estiment désormais que la sortie n’aura pas lieu avant 2025, ce qui paraît réaliste au vu des défis techniques rencontrés.

En attendant, les utilisateurs se plaignent de réponses inexactes et d’un manque flagrant de naturalité dans les conversations.

Un retard stratégique aux lourdes conséquences

Le retard d’Alexa dans l’intégration de l’IA ne fait qu’aggraver sa perte de popularité face à Google et Apple, qui continuent d’améliorer leurs assistants respectifs. Pendant ce temps, Amazon semble disperser ses efforts, avec des équipes comme Alexa Home ou Alexa Music qui priorisent leurs propres projets au détriment d’une vision globale.

L’IA d’Alexa pourrait pourtant être une opportunité stratégique pour Amazon. Une version enrichie d’IA pourrait non seulement stimuler les ventes d’appareils Echo, mais aussi ouvrir la voie à des abonnements pour accéder à des fonctionnalités premium. De plus, Amazon a déjà listé des partenaires prestigieux, tels qu’Uber, Instacart, GrubHub, et Ticketmaster pour enrichir les services proposés par son assistant.

Un avenir encore incertain pour Alexa

Alors que la concurrence entre les géants de la tech s’intensifie, Amazon n’a plus le luxe de repousser indéfiniment le lancement d’Alexa avec IA. Si le géant du commerce en ligne veut conserver sa place sur le marché des assistants intelligents, il devra surmonter rapidement ces obstacles techniques et regagner la confiance de ses utilisateurs.