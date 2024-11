iPhone SE 4 : Lancement en mars 2025 avec une caméra 48 mégapixels et puce A18 ?

Apple travaille depuis un certain temps sur un nouveau modèle d’iPhone SE, et de récentes rumeurs nous donnent plus de détails sur sa date de lancement potentielle et certaines de ses spécifications. Selon un média sud-coréen, Aju News, la production de masse de l’iPhone SE 4 pourrait débuter très prochainement, avec une annonce officielle attendue pour mars 2025.

Cette date coïncide avec le lancement de l’iPhone SE 3, dévoilé en 2022, et plusieurs rapports antérieurs avaient également évoqué un lancement en mars 2025, ce qui donne davantage de crédibilité à cette information.

D’après Aju News, Apple s’est tourné vers LG Innotek pour la fourniture du module caméra de l’iPhone SE 4. La production de ce composant devrait commencer en décembre. LG, fournisseur de longue date pour Apple, a pour habitude de livrer les modules caméra environ trois mois avant le lancement des nouveaux iPhone, ce qui renforce l’idée d’un lancement au premier trimestre 2025.

L’iPhone SE 4 pourrait bénéficier d’une mise à niveau significative en matière de photographie avec un capteur arrière de 48 mégapixels, en nette amélioration par rapport au capteur de 12 mégapixels de la précédente génération.

Bien que cette spécification ne soit pas encore confirmée, elle aligne le modèle SE sur les standards des appareils photo plus performants des modèles haut de gamme d’Apple.

Autres caractéristiques techniques attendues pour l’iPhone SE 4

En plus de la caméra améliorée, l’iPhone SE 4 devrait intégrer plusieurs nouveautés qui le rapprochent des modèles phares. Parmi elles, on mentionne :

Puce A18 Bionic : Cette puce offrirait des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique, adaptée aux besoins actuels des utilisateurs.

Batterie de 3 279 mAh : Une batterie de plus grande capacité qui pourrait offrir une meilleure autonomie par rapport aux modèles précédents.

Support de Face ID : Contrairement aux anciens modèles SE, qui n’avaient que Touch ID, l’iPhone SE 4 pourrait inclure Face ID, ajoutant une touche de modernité et de sécurité.

Support de charge rapide de 20W et recharge sans fil : La compatibilité avec la recharge Qi2 et la technologie MagSafe, pour une recharge plus rapide et pratique.

L’iPhone SE 4 semble donc prendre une orientation plus premium tout en conservant son positionnement abordable. Avec des fonctionnalités améliorées comme une caméra de 48 mégapixels, la puce A18 et un design plus en phase avec les tendances actuelles, Apple pourrait séduire les utilisateurs qui recherchent un iPhone performant sans le prix des modèles Pro.

Bien que les détails restent à confirmer, cette évolution de l’iPhone SE pourrait marquer un tournant pour la gamme « SE » en la rapprochant des standards des modèles plus onéreux. Reste à voir si Apple tiendra son calendrier et ses promesses, mais le potentiel de cet iPhone SE 4 s’annonce prometteur.