Android 16 : sortie avancée au 3 juin 2025, une révolution chez Google ?

Google prévoit de lancer Android 16 plus tôt que prévu, avec une date de sortie fixée au 3 juin 2025. Contrairement aux précédentes versions d’Android, Android 16 sera déployé simultanément sur les appareils AOSP (Android Open Source Project) et Pixel.

En effet, selon la source, à cette date, Google publiera non seulement le AOSP, mais commencera également à déployer des mises à jour OTA (Over-the-Air) pour les appareils Pixel compatibles.

Ce calendrier avancé marque un changement important pour Google, qui habituellement diffuse ses mises à jour de systèmes d’exploitation à l’automne, comme ce fut le cas avec Android 15, sorti en octobre.

Google a justifié cette décision par son objectif de garantir que les nouveaux appareils partenaires disposent d’Android 16 dès l’automne 2025. Avec un lancement en juin, les fabricants pourront équiper les nouveaux appareils qui arrivent sur le marché entre juillet et septembre de la dernière version du système d’exploitation.

En plus du lancement initial, Google prévoit une mise à jour secondaire plus tard dans l’année, axée principalement sur l’intégration de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA). Cette approche permet aux développeurs et fabricants de matériel (OEM) d’incorporer plus rapidement les évolutions IA.

Le changement de stratégie de Google pour les dates de lancement

Ce changement de calendrier s’inscrit dans une tendance chez Google à avancer les dates de sortie de ses mises à jour Android. En effet, cette approche s’aligne avec la stratégie globale de l’entreprise, en particulier concernant les appareils Pixel. Traditionnellement, les Pixel étaient lancés en octobre, une période souvent trop proche de la saison des fêtes et de l’arrivée des nouveaux processeurs, ce qui pouvait réduire leur impact sur le marché.

En ajustant les dates de lancement à août, Google positionne ses nouveaux modèles Pixel avant la sortie annuelle de l’iPhone d’Apple, gagnant ainsi en visibilité et en compétitivité. Cette stratégie s’est déjà concrétisée avec le lancement anticipé du Pixel 9 cette année et devrait se poursuivre avec un lancement du Pixel 9a prévu plus tôt l’année prochaine.

Cette stratégie profitera probablement à la prochaine gamme Pixel 10, qui devrait être lancée en août prochain.

Un impact pour les utilisateurs et les partenaires

Ce lancement avancé pourrait signifier :

Des mises à jour plus rapides et mieux synchronisées pour les utilisateurs de Pixel et les appareils sous AOSP.

Une intégration plus fluide des nouvelles technologies IA dans Android, ce qui permettra aux développeurs de créer des expériences utilisateur enrichies plus rapidement.

Un avantage concurrentiel pour les partenaires de Google, qui pourront lancer des appareils sous Android 16 avant le pic des ventes de fin d’année.

Le lancement anticipé d’Android 16 démontre la volonté de Google de s’adapter aux évolutions du marché et d’optimiser la compétitivité de ses produits en amont des périodes de forte demande.