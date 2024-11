Google Pixel Laptop : Un retour en force sur le marché des ordinateurs portables ?

L’un des prochains grands projets de Google pourrait être un ordinateur portable haut de gamme destiné à être le prochain rival du MacBook Pro. Après l’échec commercial relatif des Chromebook Pixel en 2015 et du Pixelbook Go en 2019, Google semble prêt à retenter l’aventure des ordinateurs portables.

Selon une information partagée par Android Headlines, Google travaillerait actuellement sur un nouvel ordinateur portable haut de gamme, connu sous le nom de code « Snowy ».

D’après la source, « Snowy » a récemment reçu l’approbation de Google pour passer à une phase de développement plus avancée. Une équipe dédiée travaille désormais activement sur ce projet, suggérant que Google prend cette initiative très au sérieux.

Cependant, l’élément le plus marquant concernant Snowy est que cet appareil ne fonctionnerait pas sous ChromeOS, comme les précédents ordinateurs de Google.

ChromeOS et Android : une fusion en préparation

Google aurait décidé de fusionner ChromeOS avec Android, ce qui signifie que les futurs appareils auparavant appelés « Chromebooks » pourraient fonctionner avec Android ou une version remaniée du système d’exploitation. Ce choix stratégique viserait à renforcer la présence de Google sur le marché des tablettes, un domaine largement dominé par Apple avec sa gamme d’iPad.

En misant sur Android comme base pour ses ordinateurs portables, Google chercherait à offrir une expérience plus cohérente entre ses tablettes et ses nouveaux ordinateurs. Cette transition pourrait également faciliter l’accès aux applications Android tout en permettant aux développeurs de créer des logiciels optimisés pour un écosystème unifié.

Avec le développement de Snowy, Google semble cibler un segment haut de gamme qui pourrait rivaliser avec les MacBook d’Apple. Ce positionnement reflète la volonté de Google de capitaliser sur un marché où l’intégration logicielle et matérielle est clé pour attirer les consommateurs. Si la fusion Android-ChromeOS permet une expérience utilisateur fluide et des fonctionnalités de productivité avancées, Google pourrait enfin se faire une place dans ce domaine.

En termes de concurrence avec Apple, des rapports d’analystes suggèrent également que la marque ne sortira pas sa prochaine révision majeure de sa gamme MacBook Pro avant 2026, qui pourrait comporter un écran OLED et une puce M6 basée sur le processus 2 nm. Google pourrait ainsi disposer d’un peu de temps pour étoffer son produit.

Un tournant décisif pour l’avenir des appareils Google Pixel

Le succès ou l’échec de ce projet dépendra de la manière dont Google positionne ce nouveau produit et du degré d’innovation qu’il apporte. Si Snowy réussit à se démarquer avec des fonctionnalités uniques, une puissance matérielle convaincante, et une interface utilisateur unifiée, il pourrait redéfinir la manière dont Google aborde les ordinateurs portables et tablettes.

Reste à savoir comment ce nouvel appareil sera accueilli sur un marché déjà compétitif et si la fusion entre ChromeOS et Android répondra aux attentes des utilisateurs.