Android 15 enfin disponible pour les smartphones Pixel !

Après une attente inhabituelle, Android 15 est enfin disponible sur les smartphones et tablettes Pixel, apportant son lot de nouveautés en matière de confidentialité, de sécurité et d’optimisations pour les appareils pliables et les tablettes.

Google déploie également de nouvelles fonctionnalités exclusives aux Pixel avec sa mise à jour « feature drop » d’octobre.

Quels sont les Pixel compatibles ?

Google n’a pas publié de liste officielle des appareils compatibles, mais tous les Pixel éligibles à la bêta d’Android 15, ainsi que la nouvelle série Pixel 9, devraient pouvoir bénéficier de la mise à jour.

Voici la liste des smartphones et tablettes potentiellement concernés :

Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold

Un espace privé pour vos applications sensibles

Android 15 vous permet de créer un « espace privé » pour les applications que vous souhaitez protéger des regards indiscrets, comme les applications de réseaux sociaux, de rencontre ou bancaires. Les applications placées dans cet espace privé n’apparaîtront pas dans la liste des applications récentes, les notifications ou les paramètres.

L’accès à l’espace privé nécessitera une authentification supplémentaire, et vous pouvez même masquer l’existence de l’espace privé sur votre téléphone.

Améliorations pour les smartphones pliables et les tablettes

Sur les smartphones pliables et les tablettes, Android 15 permet d’épingler et de détacher la barre des tâches pour un accès plus facile aux applications. Vous pouvez également créer des paires d’applications fréquemment utilisées ensemble et y accéder via une seule icône.

Sécurité renforcée contre le vol

La fonctionnalité « Theft Detection Lock », qui verrouille automatiquement votre téléphone en cas de vol détecté par l’IA, est déployée sur la plupart des appareils sous Android 10 et versions ultérieures. La fonctionnalité « Remote Lock » vous permet de verrouiller votre téléphone à distance à l’aide d’un autre appareil Android.

Nouvelles fonctionnalités pour les Pixel

La mise à jour « feature drop » d’octobre pour les Pixel apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment le mode « Night Sight » pour Instagram, des contrôles supplémentaires pour « Audio Magic Eraser » et la possibilité de transférer des fichiers multimédias d’une tablette Pixel vers un smartphone Pixel par simple proximité.

Android 15 est une mise à jour majeure qui améliore l’expérience utilisateur et renforce la sécurité et la confidentialité des appareils Pixel. Si vous possédez un smartphone Pixel compatible, n’hésitez pas à installer la mise à jour pour profiter de toutes les nouveautés. Les utilisateurs d’autres marques devront attendre que leur fabricant déploie la mise à jour sur leurs appareils.